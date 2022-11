A bas l’infection de la gorge, Lakshya Sen se retire de l’Open d’Australie

Souffrant d’une infection de la gorge, le navetteur vedette indien Lakshya Sen s’est retiré du prochain tournoi de badminton de l’Open d’Australie Super 300.

Le joueur de 21 ans d’Almora a attrapé l’infection juste avant le Hylo Open, où il a perdu au premier tour contre Ng Ka Long Angus de Hong Kong à Sarrebruck, en Allemagne.

L’Open d’Australie est prévu du 15 au 20 novembre à Sydney.

“J’ai eu de la fièvre, des maux de gorge et de la faiblesse après avoir atteint Sarrebruck avant le Hylo Open. J’ai probablement attrapé l’infection en venant de Paris », a déclaré dimanche à PTI Sen, qui est rentré en Inde samedi soir.

“Je pensais que ce n’était pas si grave. Je m’entraînais dimanche dernier et puis lundi, j’ai senti que ça s’était aggravé. J’ai consulté un médecin en ligne et j’ai pris des médicaments. C’est sous contrôle maintenant. Mais compte tenu de la situation, j’ai décidé de me retirer de l’Open d’Australie.”

Le champion des Jeux du Commonwealth a déclaré que le fait qu’il n’ait aucune chance de se qualifier pour la finale du World Tour a également joué un rôle dans sa décision de se retirer du tournoi.

“J’avais envoyé mes candidatures plus tôt car je pensais que cela m’aiderait à me qualifier pour les finales du World Tour, mais maintenant ce n’est plus possible, il vaut donc mieux que je prenne quelques semaines de congé, que je me remette en pleine forme et que je commence ma saison morte. s’entraîner pour être prêt pour la prochaine saison.

Les derniers mois ont été difficiles pour Sen, qui a subi une intervention chirurgicale juste après le championnat du monde pour “septum dévié”, une condition qui survient lorsque la paroi mince (septum nasal) entre les voies nasales est déplacée d’un côté.

«J’ai eu ces conditions ces dernières années. Je ne pouvais pas respirer correctement des deux côtés de mon nez. Un côté était complètement bloqué. Les médecins m’avaient dit que cela ne pouvait être réglé qu’après mes 18 ou 20 ans.

“Mais avec une série de tournois comme le CWG et les championnats du monde, il n’y avait pas de temps. Alors après les championnats du monde, j’ai décidé de me faire opérer.

Sen, le médaillé d’argent All England, a déclaré que c’était la seule fenêtre car la qualification pour les Jeux olympiques de Paris commencera l’année prochaine.

« Il a fallu 3 à 4 semaines pour récupérer complètement. Mais mon immunité était en baisse. L’opération s’est très bien déroulée. Mais je ne pouvais pas jouer à 100 % tout le temps », a déclaré l’actuel numéro huit mondial.

“J’ai commencé à jouer deux semaines seulement avant de partir en tournée européenne. Étant donné que ma qualification pour la finale du circuit mondial était en jeu et que le médecin avait également donné un signal vert, j’ai pensé me laisser jouer.

Alors, quel est son plan maintenant ?

“Je prévois de passer du temps avec ma famille, de m’améliorer et de m’entraîner pour la saison prochaine. Je jouerai probablement en PBL », a déclaré le champion de l’Open d’Inde.

Lorsqu’on lui a demandé dans quelle mesure il était satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées en 2022, Sen a déclaré: J’ai pris un assez bon départ. Atteindre la finale dans certaines épreuves m’a donné beaucoup de confiance. Je voulais bien faire en CWG, All England, Championnats du monde, certains j’ai bien fait, d’autres pas mais c’était une bonne saison.

