A Bakhmut, un stand de restauration reste ouvert malgré la guerre

Alors que M. Shved expliquait le fonctionnement interne du maintien du Stop en temps de guerre, un homme en survêtement sale s’est approché de la fenêtre pour acheter des boulettes et des côtelettes de porc.

“Je suis venu pour belyashi”, a déclaré l’homme, Sasha. Il n’était pas un client fréquent, ayant été coincé à l’est de la ville à cause des tirs d’artillerie et des frappes aériennes qui avaient détruit deux maisons de son quartier.

Alors qu’il pelletait des dizaines de pièces pour payer son repas, Sasha a expliqué pourquoi il avait refusé de fuir Bakhmut.

« Ma grand-mère habite à la gare. Elle ne veut pas partir, et ma mère n’ira nulle part à cause de ma grand-mère. Et je ne partirai pas à cause de maman », a déclaré Sasha. « Qu’allons-nous faire ? Nous survivons.

M. Shved a demandé à son client s’il voulait qu’il allume le générateur pour chauffer sa nourriture. Il a refusé. Des bombardements tonnaient au loin, plus forts et plus proches cette fois. Il était presque 14 heures et il était temps pour M. Shved de rentrer chez lui. Il ne s’attendait pas à ce que demain soit différent.

« Une journée normale ? » soupira M. Shved. “C’est le ‘Jour de la marmotte’.”