A Bakhmut et Kherson, les forces ukrainiennes avancent contre les combattants russes

Commentez cette histoire Commentaire

Les forces ukrainiennes ont poursuivi mardi leur avance contre l’armée russe dans la région sud de Kherson, repoussé les mercenaires russes de Bakhmut dans l’est de Donetsk et pris un nouvel élan à Louhansk, où elles ont saisi une autoroute clé entre les villes de Kreminna et Svatove. Lors d’une journée de violents combats et de développements rapides dans plusieurs zones de combat, les Ukrainiens ont semblé étendre leur récent succès en reprenant les territoires occupés et en poussant les troupes de Moscou à battre en retraite dans des zones que le président russe Vladimir Poutine a affirmé appartenir désormais à la Russie.

Loin du champ de bataille, le Kremlin a continué à affirmer, à plusieurs reprises sans preuves, que Kyiv se préparait à utiliser une bombe sale – une accusation qui a été rejetée par les États-Unis et d’autres pays occidentaux.

Les responsables américains ont déclaré que les allégations de Moscou soulevaient le risque que la Russie elle-même envisage de mener une attaque radioactive, potentiellement comme prétexte pour justifier une nouvelle escalade de la guerre au milieu des revers territoriaux continus sur le champ de bataille.

Dans un communiqué publié mardi, l’agence ukrainienne de l’énergie nucléaire, Energoatom, a émis un avertissement similaire, citant le contrôle de l’armée russe sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia à Enerhodar. “Energoatom suppose que de telles actions des occupants peuvent indiquer qu’ils préparent un acte terroriste en utilisant des matières nucléaires et des déchets radioactifs stockés sur le site de ZNPP”, indique le communiqué.

Les craintes renouvelées d’une sorte d’attaque aux radiations ont ajouté au sentiment inquiétant que la guerre de Poutine en Ukraine devient encore plus meurtrière et dangereuse alors que chaque partie cherche à redessiner les faits sur le terrain avant l’hiver. La Russie a lancé ce mois-ci une campagne de bombardement incessante contre le système énergétique ukrainien, utilisant des missiles et des drones d’attaque dans le but apparent de plonger le pays dans le froid et l’obscurité.

À Washington, le président Biden a fait face à de nouvelles pressions de la part de certains démocrates libéraux du Congrès pour faire pression en faveur de négociations avec la Russie dans le cadre de l’aide financière et militaire américaine en cours à l’Ukraine, bien que Poutine ait laissé peu de place à la diplomatie en annexant illégalement quatre régions ukrainiennes, en plus à la Crimée que la Russie a envahie et annexée en 2014.

Poutine a échoué dans son plan initial de conquérir Kyiv et de renverser le gouvernement ukrainien, et les responsables ukrainiens affirment qu’étant donné le refus de Poutine de retirer ses troupes et de mettre fin à la guerre, il n’y a plus d’autre alternative que de vaincre la Russie sur le champ de bataille.

Biden et les dirigeants du Groupe des Sept ont approuvé ce mois-ci l’appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky à une “paix juste” qui implique la restauration de la souveraineté territoriale de l’Ukraine, des garanties de sécurité futures, une reconstruction potentiellement financée par la Russie et la responsabilité des crimes de guerre russes.

Alors que l’Ukraine poursuivait ses gains militaires, des blogueurs et des analystes militaires pro-Kremlin ont confirmé mardi de nouveaux revers pour les forces russes, notamment à Louhansk, la région occupée la plus à l’est de l’Ukraine, où la Russie a la plus forte emprise.

“L’armée ukrainienne a repris sa contre-offensive en direction de Louhansk”, a déclaré le projet pro-russe WarGonzo dans sa mise à jour militaire quotidienne, ajoutant que les forces ukrainiennes avaient pris le contrôle d’une autoroute clé entre les villes de Louhansk de Svatove et Kreminna.

Les attaques méthodiques de la Russie exploitent la fragilité du système électrique ukrainien

“L’artillerie russe travaille activement sur la rive gauche de la rivière Zherebets et tente d’arrêter le transfert de renforts à l’ennemi mais la situation est très difficile”, a ajouté WarGonzo.

Dans la région de Donetsk, la force paramilitaire Wagner, contrôlée par l’homme d’affaires de Saint-Pétersbourg Yevgeniy Prigozhin, semblait être repoussée par Bakhmut, où les mercenaires avaient passé des semaines à frapper la ville et à faire de petits gains. Les experts militaires ont déclaré qu’il y avait peu de valeur stratégique dans la tentative de saisir Bakhmut, mais Prigozhin semblait voir le combat comme une chance de réclamer un prix politique, tandis que les unités militaires russes régulières ont perdu du terrain dans d’autres zones de combat.

Les forces ukrainiennes ont repris une usine de béton dans la périphérie est de Bakhmut, a rapporté l’Institute of the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, dans une mise à jour de lundi. Dimanche, Prigozhin avait reconnu la lenteur des progrès de Wagner, affirmant qu’ils ne gagnaient que “100 à 200 mètres par jour”.

“Nos unités se heurtent constamment à la résistance ennemie la plus féroce, et je constate que l’ennemi est bien préparé, motivé et travaille avec confiance et harmonie”, a déclaré Prigozhin dans un communiqué publié par le service de presse de son entreprise de restauration. “Cela n’empêche pas nos combattants d’avancer, mais je ne peux pas me prononcer sur le temps que cela prendra.”

Le Washington Post a également rapporté que Prigozhin s’était récemment confié personnellement à Poutine sur la manière dont son armée avait géré la guerre en Ukraine, signe de son assurance croissante dans les cercles du Kremlin alors qu’il continuait à renforcer ses propres forces sous contrôle privé en recrutant des volontaires et des condamnés.

Dans la région sud de Kherson, l’une des quatre régions que Moscou prétendait avoir annexées, les forces russes semblaient se préparer à défendre la ville de Kherson, au milieu des spéculations selon lesquelles elles se retireraient du côté est du Dniepr, cédant un terrain crucial.

L’armée ukrainienne a déclaré dans sa mise à jour opérationnelle de mardi que les troupes russes établissent des “positions défensives” le long de la rive est du fleuve Dnipro et laissent de petits passages pour une éventuelle retraite de la rive ouest.

Des spéculations sur le fait que Moscou se prépare à abandonner la région de Kherson circulent depuis des semaines après que les forces ukrainiennes ont fait des percées régulières vers le sud.

“Je ne connais pas toutes les nuances et les plans du commandement, mais je n’exclus pas la reddition de Kherson car d’un point de vue militaire, sa défense en ce moment pourrait se transformer en déroute”, a déclaré un blogueur militaire russe populaire, qui écrit sous le surnom de Zapiski Veterana a écrit dans un article de Telegram. “Mais je pense que si la décision a été prise à Moscou de se battre jusqu’à la victoire, alors il n’y a rien de tragique dans la reddition de Kherson car cette guerre est là depuis longtemps.”

“La position russe dans l’oblast du haut Kherson est néanmoins probablement intenable”, a déclaré l’Institut pour l’étude de la guerre, ajoutant que les forces ukrainiennes reprendraient probablement la région du haut Kherson d’ici la fin de l’année.

Les responsables installés au Kremlin ont forcé les habitants à évacuer la rive ouest du Dniepr tout en affirmant sans preuves que l’accusateur de Kyiv prépare des attaques contre la centrale hydroélectrique de Kakhovka et que Kyiv vise à utiliser une “bombe sale”, une arme qui combine des explosifs conventionnels avec des matières radioactives.

Le chef des mercenaires s’est confié à Poutine sur les gâchis de la guerre en Ukraine

Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont accusé Moscou d’utiliser les allégations d’une bombe sale comme prétexte à une escalade et ont averti que le gouvernement de Poutine ferait face à des mesures punitives supplémentaires de la part de l’Occident.

“Ce serait certainement un autre exemple de sa brutalité s’il utilisait une soi-disant bombe sale”, a déclaré lundi le porte-parole du département d’Etat Ned Price. « Il y aurait des conséquences pour la Russie. … Nous avons été très clairs à ce sujet.

Mardi, le Kremlin a qualifié la méfiance de Washington à l’égard des affirmations de la Russie “d’approche inadmissible et frivole”.

Après une campagne de bombardements de deux semaines sur des villes ukrainiennes, au cours de laquelle Moscou a systématiquement ciblé les infrastructures énergétiques pour couper l’accès à l’électricité et au chauffage, Kyiv est de plus en plus préoccupée par le fait que les civils se préparent à faire face à un hiver rigoureux.

Les responsables ukrainiens ont passé les dernières semaines à faire pression sur les responsables européens pour obtenir des armes plus sophistiquées, en particulier les systèmes avancés de défense aérienne nécessaires pour repousser les assauts aériens en cours de la Russie.

Le pays est également confronté à une crise de trésorerie urgente, les responsables soulevant des questions sur la manière dont l’Ukraine obtiendra suffisamment de financement pour maintenir les services en service pendant les jours, les semaines et les mois brutaux à venir. Une projection de début octobre de la Banque mondiale suggérait que l’économie ukrainienne se contracterait de 35 % cette année.

Mardi, l’Allemagne a organisé une conférence à Berlin en partenariat avec l’Union européenne sur la reconstruction, bien que la conversation ait semblé particulièrement prématurée compte tenu des campagnes de bombardements russes qui causent chaque jour de nouveaux dégâts et destructions.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l’Ukraine avait besoin d’environ 38 milliards de dollars d’aide économique d’urgence pour la seule année prochaine – un chiffre qui n’inclut pas les centaines de milliards qui seront probablement nécessaires une fois les combats réellement arrêtés.

Bien que de hauts responsables claironnent régulièrement le soutien de l’Union européenne à l’Ukraine, des questions se posent quant au suivi à court et à long terme.

Même si la Commission européenne Ursula von der Leyen a vanté des plans pour aider l’Ukraine jusqu’en 2023, par exemple, les responsables de l’UE reconnaissent des retards dans l’obtention par l’Ukraine des quelque 9 milliards de dollars de prêts promis plus tôt cette année.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet L. Yellen, a pressé ces dernières semaines ses homologues européens d’augmenter l’aide financière à Kyiv et a indirectement remis en question la décision d’offrir des prêts plutôt que des subventions.

“Nous appelons nos partenaires et alliés à se joindre à nous en versant rapidement leurs engagements existants envers l’Ukraine et en intensifiant leurs efforts, à la fois pour aider l’Ukraine à poursuivre ses services gouvernementaux essentiels et pour aider l’Ukraine à commencer à se construire et à se redresser”, a déclaré Yellen. plus tôt ce mois-ci.

Dans une allocution vidéo lors d’un sommet du Conseil européen à Bruxelles la semaine dernière, Zelensky a appelé les dirigeants européens pour ne pas avoir fourni assez rapidement une aide économique indispensable.

Les libéraux exhortent Biden à repenser la stratégie de l’Ukraine

“Merci pour les fonds qui ont déjà été alloués”, a déclaré Zelensky. “Mais une décision n’a pas encore été prise sur les 6 milliards restants de ce paquet – ce qui est absolument nécessaire cette année.”

“Il est en votre pouvoir”, a-t-il poursuivi, “de parvenir à un accord de principe sur la fourniture de cette assistance à notre État dès aujourd’hui.”

Avec les besoins existants non satisfaits, certains se demandent comment prendre au sérieux les promesses de l’UE d’un effort aux proportions du Plan Marshall, qui est censé se concrétiser à une date future inconnue.

Un Q&A publié par la présidence allemande du G-7 avant la conférence de mardi a noté que l’événement n’inclurait pas de “segment d’engagement”. Au lieu de cela, le but est de “souligner que la communauté internationale est unie et résolue dans son soutien à l’Ukraine”.

Lors de conversations privées, certains diplomates de l’UE ont soulevé des questions quant à savoir si l’UE devrait allouer des ressources à la reconstruction d’un pays qui est toujours très en guerre, en particulier compte tenu des crises énergétique et économique de l’Europe.