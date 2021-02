Il y a un siècle, les archéologues allemands ont emporté les parties les plus importantes de la ville. Une porte d’Ishtar reconstruite en utilisant de nombreux carreaux émaillés d’origine est une pièce maîtresse de Berlin Musée de Pergame . D’autres morceaux des murs de Babylone ont été vendus à d’autres institutions, y compris le Musée métropolitain à New York.

Aujourd’hui, Babylone, comme beaucoup de sites archéologiques irakiens, est tombée en ruine. Les éléments et la reconstruction dommageable ont laissé les murs s’effondrer, et la construction et les conduites de carburant menacent de vastes zones de cette immense ville en grande partie non excavée.