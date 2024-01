À Ayodhya, une entreprise liée aux dirigeants du BJP a vendu des terres écologiquement sensibles à Adani – pour un gros bénéfice

Entre octobre et décembre 2023, alors qu’Ayodhya se préparait à la consécration du temple Ram, une société appelée Time City Multi State Cooperative Housing Society a acheté une petite parcelle de terrain près de la rivière Saryu pour Rs 1,13 crore.

Quelques semaines plus tard, elle a vendu le terrain au groupe Adani pour plus de trois fois le prix – Rs 3,57 crore.

Time City n’est pas une société immobilière ordinaire.

Il fait partie du groupe Time City fondé par Chandra Prakash Shukla, ancien comptable agréé du groupe Sahara qui a rejoint le parti Bharatiya Janata et a été député de Kaptanganj entre 2017 et 2022. Le groupe est dirigé par l’ancien associé de Shukla, Pankaj. Pathak – un membre du BJP qui a de nombreux amis dans l’unité d’État du parti.

Les bénéfices réalisés par le groupe – qui fait face à des allégations de tricherie et à deux FIR dans un commissariat de Lucknow – mettent en lumière un aspect souvent négligé dans les rapports sur la façon dont le temple Ram transforme Ayodhya. La ruée vers les terrains qui accompagne la construction du temple a attiré de grandes entreprises comme le groupe Adani et le groupe Lodha. Cela a également créé un ensemble de bénéficiaires locaux, souvent liés au parti au pouvoir.

Les perdants sont les agriculteurs qui ont vendu leurs terres à bas prix ainsi que l’écologie locale. Le terrain de Majha Jamthara qui a été vendu au groupe Adani fait partie de la zone humide écologiquement sensible près de Saryu, un habitat de la grue Sarus, du héron cendré et du renard indien. Depuis décembre 2022, le gouvernement interdit toute nouvelle construction dans cette zone.

En réponse à Faire défileraux questions, un porte-parole du groupe Adani a déclaré : « La transaction réalisée par [one of its subsidiaries] est tout à fait légal et a été mené conformément à toutes les lois et réglementations. L’entreprise a acquis des terrains aux tarifs en vigueur dans le cercle.

Les transactions foncières d’Adani

Majha Jamthara est une vaste région peu peuplée située entre Faizabad, Ayodhya et la rivière Saryu, à environ 5 km du temple Ram en construction sur le site où se trouvait autrefois la mosquée Babri. Il y a vingt ans, la majeure partie de cette zone faisait partie du lit de la rivière. Lorsque le Saryu a reculé et a changé de cap dans les années 1990, de vastes étendues ont été cultivées, principalement par des agriculteurs de la communauté Yadav.

En octobre 2023, Time City a acheté un hectare de terrain à Majha Jamthara. Cette terre appartenait aux familles de Ghanseera Yadav et Kabootra Devi Yadav.

Un terrain à Majha Jamthara désormais propriété du groupe Adani. Photo d’Ayush Tiwari.

« Après l’arrêt Ram Mandir de la Cour suprême [in November 2019, which awarded the disputed land on which the Babri Masjid stood to the Hindu plaintiff], nous avons entendu dire que le gouvernement allait acquérir des terres dans cette région », a déclaré Ajay Yadav, le petit-fils de Kabootra Devi, qui dirige une quincaillerie à Faizabad. « Nous ne savions pas si nous serions correctement indemnisés. Nous avons donc décidé de le vendre à un particulier à un prix inférieur au prix du marché – un peu d’argent valait mieux que pas d’argent.

En février 2021, les Yadav ont vendu 0,56 hectare du terrain dont ils avaient hérité à Sudha Dixit, un résident de Kanpur, pour Rs 33,53 lakh en deux transactions – nettement inférieur au prix circulaire du terrain, qui s’élevait alors à Rs 77,46 lakh.

Le tarif circulaire est le prix minimum du terrain fixé par l’administration du district.

Un témoin commun dans ces deux transactions était Suryabhan Singh, conseiller juridique de Time City.

Plus de deux ans plus tard, le 31 octobre 2023, Dixit a vendu cette propriété à Time City pour Rs 40 lakh en deux actes de vente, c’est-à-dire deux transactions distinctes. Les témoins dans les deux actes de vente étaient Jaibhan Singh et Avinash Singh.

Le 6 novembre 2023, les Yadav ont vendu une autre parcelle de terrain de 0,44 hectare – cette fois directement – ​​à Time City pour Rs 33 lakh. Encore une fois, c’était inférieur au prix du tarif circulaire de Rs 58 lakh. Les témoins de l’accord étaient Avinash Singh et Sitaram Yadav.

Presque tous les témoins de ces trois transactions sont liés à des politiciens locaux du BJP.

Suryabhan et Jaibhan sont les frères de Chandrabhan Singh, un travailleur du BJP et membre du panchayat Ayodhya zila. Singh a dit Faire défiler qu’il a été intronisé au parti en mai 2023 par le vice-ministre en chef Brajesh Pathak. Avinash est le fils de Chandrabhan. Sitaram Yadav est le beau-père de Suman Yadav, conseiller municipal du BJP d’Amaniganj à Faizabad.

Time City avait payé un prix total de Rs 73 lakh pour l’hectare de terrain appartenant aux Yadav.

En trois ou quatre semaines, le 25 novembre, elle a tout vendu à Homequest Infraspace Private Limited, basée à Ahmedabad, pour Rs 2,54 crore en deux actes de vente.

Viren Rajeshkumar Makwana a signé les actes au nom de HIPL. Son Profil LinkedIn le décrit comme « directeur adjoint juridique » chez Adani Realty depuis janvier 2022.

Dans une lettre adressée au registraire des sociétés datée du 31 octobre 2023, HIPL a déclaré Adani Properties Private Limited comme sa société holding ultime. Dans une déclaration ci-jointe, Adani Properties a à son tour répertorié Gautam Adani et ses frères Rajesh et Vinod Adani comme « bénéficiaire effectif important ».

Le 14 décembre 2023, Bharat Bhushan Yadav, le fils de Ghanseera Yadav, a vendu une autre parcelle de 0,4 hectare à Time City pour Rs 39,92 lakh. Quinze jours plus tard, HIPL a acheté la parcelle à l’entreprise pour Rs 1,02 crore.

Comme l’attestent les documents disponibles auprès du Département des timbres et de l’enregistrement de l’État, Time City a acheté le terrain en quatre transactions évaluées à Rs 1,13 crore. Elle a vendu la propriété au groupe Adani pour Rs 3,57 crore.

Il a réalisé un bénéfice de Rs 2,44 crore.

Dans sa réponse à Faire défiler, le porte-parole d’Adani a déclaré : « En ce qui concerne l’achat dudit terrain par la Time City Multi State Cooperative Housing Society, nous n’avons aucun commentaire. Nous avons été entièrement indemnisés par la Time City Multi State Cooperative Housing Society pour toutes les actions et transactions effectuées avant la vente du terrain à Homequest Infraspace Pvt Ltd.

Les accords Adani de Time City faisaient partie d’un modèle plus vaste. Un résumé des transactions disponible sur le site Web du département des timbres et de l’enregistrement du gouvernement de l’Uttar Pradesh montre qu’entre octobre 2019 et avril 2022, Time City a été impliquée dans 31 ventes de terrains à Majha Jamthara – au total, d’une valeur de Rs 2,15 crore. Elle a vendu 0,48 hectare découpé en petites parcelles à une moyenne de Rs 400 le pied carré.

“Le prix de la transaction est décidé par le vendeur et l’acheteur”, a déclaré Suryabhan Singh, conseiller juridique de Time City, interrogé sur ses transactions avec le groupe Adani et d’autres. “Qu’ils soient élevés ou faibles, les droits de timbre appropriés sont payés au gouvernement.”

A Faizabad, Ajay Yadav ne savait pas que Time City avait vendu sa propriété au groupe Adani et réalisé au passage un bénéfice important. “Je connais Pankaj Pathak et Suryabhan depuis au moins sept ou huit ans”, a-t-il déclaré. « Les responsables de Time City m’ont dit qu’ils garderaient le terrain pour eux. Cela ressemble à une trahison.

Ajay Yadav chez lui à Faizabad. Photo d’Ayush Tiwari.

Un terrain gouvernemental ?

Au-delà du montant des transactions, des questions se posent également sur la légalité de la vente de terrains à un acteur privé dans une région écologiquement sensible.

En 2019, un comité constitué par le National Green Tribunal avait conclu que la zone autour de la zone humide de Majha Jamthara appartenait au gouvernement de l’État.

Le comité de surveillance de la gestion des déchets solides du Tribunal vert national a été alerté pour la première fois de la pollution de l’eau à Majha Jamthara en mai 2019 par un prêtre d’Ayodhya. La plainte déposée par Jagatguru Ramanuj Acharya auprès d’Awanish Awasthi, alors secrétaire en chef supplémentaire de l’Uttar Pradesh, a attiré l’attention sur l’état de la rivière Saryu à Ayodhya – en particulier un plan d’eau en voie de disparition appelé lac Sita qui longeait le Parikrama Marg à Majha Jamthara.

Une vue satellite de Majha Jamthara à Ayodhya. Photo de Google Earth.

Pour résoudre ce problème, le comité, dirigé par l’ancien juge Devi Prasad Singh de la Haute Cour d’Allahabad, a demandé à l’administration du district d’examiner les registres fonciers et d’identifier le statut des terres une fois traversées par la rivière sur un tronçon de 4 kilomètres. de long et un demi-kilomètre de large.

Sur la base des rapports déposés par l’administration en mai et juin 2019, la commission a conclu que « la totalité des terres figurant dans le registre des recettes jusqu’à ce jour a été enregistrée comme terre immergée dans l’eau ».

Les registres fonciers, joints à un rapport intérimaire de la commission, montrent qu’une grande partie des terres achetées par le groupe Adani à Majha Jamthara relève de cette zone submergée.

Selon les actes de vente, la propriété d’Adani de 1,4 hectare couvre 16 numéros de parcelles dans le village : 57, 58, 59, 60, 63, 65, 74, 79, 80, 82, 83, 85, 96, 153, 172 et 209.

Le rapport de l’administration indique que 12 de ces parcelles – 57, 58, 74, 79, 80, 82, 83, 85, 96, 153, 172 et 209 – relevaient de la zone submergée. Il a ajouté que 90 % de la zone définie comme faisant partie du lac Sita était sous l’eau dans les registres fonciers dès 1952.

Le comité s’est appuyé sur des précédents juridiques établis par la Cour suprême et a constaté qu’en vertu de la loi de 1950 sur l’abolition et la réforme agraire de l’Uttar Pradesh Zamindari, « après la date d’acquisition le 1er juillet 1952, l’ensemble des zones humides, des réservoirs d’eau, des ponks, des lacs, des rivières , etc., relève du gouvernement de l’État/gram panchayat ».

Ces terres, ajoute-t-il, ont été « occupées de force par la mafia foncière, suivies de constructions à certains endroits sans aucun changement dans les revenus ». Pour cela, elle a pointé notamment les parcelles 57 et 58. “Tout empiètement qui y est fait doit être supprimé par l’administration du district”, indique le rapport. “Ces lieux devraient être développés en tant que centres de loisirs d’utilité publique.”

Le rapport du comité du National Green Tribunal comprenait un rapport d’inspection de la zone humide préparé par le Conseil de contrôle de la pollution de l’Uttar Pradesh en mars 2019, qui notait que des « colonies privées/illégales » étaient construites par des « constructeurs/propriétaires fonciers » dans la région. L’une des photographies d’une telle construction montrait le bureau de Time City à Majha Jamthara, construit sur le terrain numéro…