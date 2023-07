A aurait échangé Shintaro Fujinami contre Orioles

Les Oakland Athletics échangent le lanceur recrue Shintaro Fujinami aux Orioles de Baltimore, selon plusieurs rapports.

Fujinami, 29 ans, en est à sa première saison en MLB après une carrière professionnelle de 10 ans dans son Japon natal. Il détient actuellement une MPM de 8,57 et a passé la majeure partie de la saison dans l’enclos des releveurs après sept départs. Cependant, Fujinami a enregistré une ERA de 3,97 en juin et a une ERA de 2,25 jusqu’à présent en juillet après avoir affiché une ERA de plus de 10,00 au cours des mois d’avril et de mai.

Avec sa capacité à démarrer ou à sortir de l’enclos des releveurs, Fujinami ajoute une profondeur de lancer globale à une équipe des Orioles qui vient de sauter sur les Rays de Tampa Bay pour la première place dans une Ligue américaine ultra-compétitive.

Les Orioles auraient renvoyé le lanceur Triple-A Easton Lucas à Oakland en échange de Fujinami.

