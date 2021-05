A $ AP Rocky confirme sa sortie avec Rihanna

Des mois après des spéculations sur des rumeurs de rencontres, le rappeur américain A $ AP Rocky a confirmé qu’il sortait bien avec la pop star, Rihanna. Lors d’une interaction avec GQ Magazine, Rocky s’est adressée à elle comme « L’amour de ma vie » et « Ma dame ». Déclarant Rihanna comme elle est «la bonne», il ne pouvait s’empêcher de jaillir de son amour de femme.

A $ AP Rocky a déclaré au magazine: « Elle équivaut probablement à un million des autres. Je pense que quand vous savez, vous savez. C’est elle. »

Rocky a révélé que sa nouvelle chanson ‘Tout sourire‘avoir un aperçu de Rihanna. Il a ajouté: « Je pense qu’il est important d’avoir quelqu’un avec qui vous pouvez faire rebondir ces idées et ces idées créatives. C’est juste un point de vue différent. »

En décembre 2020, Rihanna et A $ AP Rocky ont été aperçues main dans la main ce soir de Noël. Selon E! News, le couple supposé de 32 ans a été cliqué en train de marcher ensemble tout en se tenant la main dans le pays d’origine de Rihanna, la Barbade. Tous deux étaient vêtus de noir tout en portant des masques et se tenaient la main sur une jetée en route pour une croisière en catamaran au coucher du soleil avec des amis.

Rocky et Rihanna avaient volé séparément vers la nation des Caraïbes quelques jours plus tôt. Selon E! News, la chanteuse de ‘Umbrella’ est née et a grandi à la Barbade et, bien que sa famille y habite toujours, elle possède une maison de luxe en bord de mer à la Barbade.

En parlant de cela, une source a déclaré à People: « Rihanna est à la Barbade depuis [last] Jeudi. A $ AP l’a rejoint et ils passent Noël avec la famille de Rihanna. «