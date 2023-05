À Antakya, en Turquie, ravagée par le tremblement de terre, les habitants se demandent pourquoi la ville n’était pas mieux préparée

Dans la vieille ville d’Antakya, d’anciennes églises, mosquées, restaurants et hôtels reposent sur des monticules de décombres mutilés qui ont été en grande partie intacts depuis le 6 février, lorsque deux tremblements de terre catastrophiques ont frappé à seulement neuf heures d’intervalle, tuant plus de 50 000 personnes en Turquie et en Syrie.

Au bord d’une rue presque déserte de cette ville du sud-est de la Turquie, Mehmet Sirkan Sincan, 50 ans, est assis à l’extérieur de son magasin d’antiquités en ruine avec certains de ses articles vintage. Il dit qu’il est toujours ouvert aux affaires.

Sincan allume une cigarette et boit un café. Cela ressemble à une routine matinale normale, sauf qu’il est entouré de tas de débris couleur craie, dans une ville ravagée par une catastrophe.

Il dit que les autorités doivent remonter des décennies en arrière pour trouver les responsables.

« Ceux qui n’ont pas fait de bonnes choses … doivent payer quelque chose », a-t-il déclaré. « Des gens sont morts. Des enfants sont morts. Tout le monde est mort. »

Antakya, qui comptait environ 200 000 habitants avant le tremblement de terre, se situe dans la province de Hatay, dans le sud-est de la Turquie. Lors des tremblements de terre, la région a vu plus de la moitié de ses 400 000 bâtiments s’effondrer ou être gravement endommagés.

Malgré le vœu du président Recep Tayyip Erdogan de reconstruire les maisons dans la zone du tremblement de terre d’ici un an, les responsables locaux affirment qu’il faudra des mois avant que toute construction puisse commencer à Antakya, car les répliques se poursuivent, tout comme la démolition de blocs entiers.

Alors que des dizaines de milliers d’habitants vivent dans des tentes et des caravanes, la colère de certains est toujours palpable quant à la raison pour laquelle la région n’était pas mieux préparée, étant donné que le risque était bien connu. À la suite de la destruction dans le sud-est, les experts préviennent qu’une catastrophe similaire pourrait se répéter dans la région d’Istanbul qui devrait connaître son propre séisme majeur.

Emel Atici ramasse des branches sèches pour chauffer l’eau afin que les personnes séjournant au camp puissent prendre une douche hebdomadaire. Atici, 61 ans, a perdu son fils, sa belle-fille et son petit-fils dans les tremblements de terre d’Antakya. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Lorsque le premier tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé à 4h17 du matin, Sincan s’est réveillé sous une secousse de tonnerre dans l’immeuble qu’il partageait avec ses parents.

Il a entendu les cris de sa mère et a finalement pu retrouver elle et son père, avant de sortir dans la rue pour tenter de sauver les gens qui criaient dans les décombres.

Il ferme les yeux et secoue la tête en disant à CBC News qu’il pense souvent à ces heures effrénées après le premier tremblement de terre.

Avec son immeuble trop endommagé pour y rester, il a emménagé au deuxième étage de son magasin d’antiquités jusqu’à ce qu’un troisième tremblement de terre, qui mesuré 6,4 frappé deux semaines plus tard.

Il se tenait dans la rue à ce moment-là, près des membres de l’armée turque, lorsqu’ils se sont tous accroupis aussi bas que possible sur le sol.

« JE [thought] nous descendions cette fois, c’était si dur », a-t-il déclaré à CBC News le 16 mai devant son magasin à Antakya.

Un complexe d’appartements de luxe qui vient d’ouvrir en 2019 à Antakya se trouvait sur ce site. Les cinq tours du développement Guclu Bahce (Mighty Garden) ont été commercialisées comme étant construites selon les normes les plus élevées. Des dizaines d’habitants ont été tués. (Dmitri Kozlov/CBC)

Après quelques secondes, ils ont commencé à entendre les grands « boums » de bâtiments s’écraser sur le sol, y compris un hôtel de style appartement de quatre étages qui se trouvait de l’autre côté de la rue.

Les responsables ont déclaré que six personnes avaient été tuées dans le tremblement de terre qui a frappé juste au moment où la mission de sauvetage après les deux premières se terminait.

Resserrer les codes du bâtiment

La Turquie est l’un des pays les plus sujets aux tremblements de terre en raison de sa proximité avec l’intersection des plaques tectoniques. Deux lignes de faille la traversent et les tremblements de terre de février sont dus à des glissements sur la faille de l’Anatolie orientale de 700 km.

Les experts disent que le pays court également un grand risque de destruction grave étant donné que des centaines de milliers de ses bâtiments ont une mauvaise intégrité structurelle.

En 1998, le pays a renforcé ses codes de construction pour rendre les bâtiments plus résistants aux tremblements de terre. Un an plus tard, lorsqu’un tremblement de terre de 7,4 dans la ville occidentale d’Izmit a tué plus de 17 000 personnes, davantage de réglementations ont été introduites pour faire respecter le code de conception et l’inspection des nouveaux bâtiments.

Mais même de nouveaux bâtiments, soi-disant à la pointe de la technologie, se sont effondrés lors des tremblements de terre de février, ce qui a conduit à des accusations de fraude et corruption .

Les autorités ont émis plus de 230 mandats d’arrêt contre des promoteurs et des entrepreneurs.

UN Enquête du New York Times a découvert qu’un promoteur avait obtenu l’approbation de zonage pour un complexe résidentiel à cinq tours à Antakya après avoir fait don de plus de 270 000 $ à un club de football local.

Quatre des cinq tours se sont effondrées dans les tremblements de terre et les autorités ont ouvert une enquête criminelle.

Lors de son ouverture en 2019, il a été commercialisé comme étant construit selon les normes les plus élevées.

Le maire de Hatay, Lütfü Savaş, a aidé à ouvrir officiellement les bâtiments en tenant une paire de ciseaux en or.

Aujourd’hui, il fait face à des appels à sa démission et les rejette.

« Chacun a une responsabilité »

Dans une interview accordée à CBC News le 16 mai, Savaş a déclaré qu’un si grand nombre de bâtiments de Hatay avaient été détruits parce qu' »il était difficile de résister » à la force des tremblements de terre successifs.

Savaş, membre du principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple, a reconnu que même les bâtiments construits après le durcissement des codes antisismiques « peuvent présenter des lacunes ».

« Mais lorsque la construction est terminée, les ingénieurs, les entreprises, les entrepreneurs, les superviseurs, la municipalité, le gouvernement… Tout le monde a une responsabilité », a-t-il déclaré.

Lütfü Savaş, le maire de Hatay, est vu à Antakya le 16 mai. Il dit que la reconstruction ne peut pas commencer tant qu’il n’y a pas moins de répliques. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Il dit que la reconstruction ne peut pas encore commencer à Antakya car il ne serait pas « scientifiquement correct » de commencer à couler des fondations alors que les répliques se poursuivent.

Il dit que les responsables travaillent également sur un plan de reconstruction de la ville antique, qui a été détruite par des tremblements de terre à plusieurs reprises au cours de ses 2 400 ans d’histoire.

Il dit que le plan prévoit de limiter la hauteur des bâtiments et d’ajouter plus d’espaces verts dans le centre-ville, où le sol est particulièrement instable.

Panneaux de signalisation

Il y avait eu beaucoup d’avertissements et de prédictions d’experts sur la vulnérabilité de Hatay.

Un mois avant les tremblements de terre, Şükrü Ersoy, géologue et doyen du génie civil à l’Université technique Yildiz d’Istanbul, a fait une présentation sur le manque de préparation de Hatay.

Pendant des années, lui et d’autres avaient mis en garde contre le mauvais emplacement de l’aéroport de Hatay, qui a été construit au-dessus d’une ligne de faille et d’un lit de lac asséché. Il a quand même été construit et ouvert en 2007, ce qu’Ersoy considérait comme « une décision politique ».

Şükrü Ersoy, doyen de l’école de génie civil de l’Université technique de Yildiz, est vu en visite à Antakya, où il a des membres de sa famille élargie. Il était également là un mois avant les tremblements de terre majeurs de février, pour une présentation sur le fait que la région n’était pas préparée à une telle catastrophe. (Soumis par Şükrü Ersoy)

« C’est un endroit stratégique au Moyen-Orient », a-t-il dit, car l’aéroport se trouve à seulement 30 km de la frontière syrienne.

Lors du tremblement de terre, sa seule piste a été détruite. Alors que l’aéroport est de nouveau opérationnel avec des vols limités, les responsables discutent de l’opportunité et de l’endroit où il devrait être déplacé.

Risque élevé à Istanbul

Ersoy, qui était l’un des experts qui ont rencontré Erdogan dans les jours qui ont suivi la catastrophe, réitère maintenant ses avertissements sur ce qui pourrait arriver ensuite – un tremblement de terre dans la région turque de Marmara, près de la ville d’Istanbul.

Il dit que la période de récurrence du tremblement de terre est de 250 ans et que le dernier grand tremblement de terre le long de cette section de la ligne de faille s’est produit en 1776.

« C’est pourquoi il y a une grande tension dans la mer de Marmara », a-t-il déclaré.

Il s’attend à ce qu’un tremblement de terre de magnitude 7,0 ou même 7,5 se produise éventuellement, ce qui pourrait produire un tsunami. Dans une région de 30 millions d’habitants, il pense que le nombre de morts pourrait atteindre 150 000.

Dans la municipalité d’Istanbul, près de 70% de tous les bâtiments ont été construits avant 2000, selon Özlem Tut, responsable d’un projet d’inspection des bâtiments.

Près de 70% de tous les bâtiments d’Istanbul ont été construits avant 2000, date à laquelle la Turquie a introduit de nouvelles réglementations pour garantir que les maisons soient mieux à même de résister aux tremblements de terre majeurs. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Au cours des trois dernières années, les équipes de la ville ont inspecté les bâtiments pour l’intégrité structurelle et ont constaté qu’environ la moitié des près de 30 000 bâtiments qu’ils ont examinés pourraient s’effondrer lors d’un tremblement de terre majeur.

Ceux qui vivent dans des bâtiments les plus à risque peuvent demander un financement pour les rénover, mais Tut a déclaré à CBC News qu’au départ, l’intérêt pour le projet était limité. Elle a dit que les gens craignaient que leurs maisons ne soient démolies s’ils échouaient à l’inspection.

Cependant, après les tremblements de terre, Tut a déclaré qu’il y avait eu un regain d’intérêt et que son équipe avait reçu plus de 150 000 candidatures. Mais il y a un nombre limité d’équipes pour faire le travail.

De retour à Antakya, Sincan veut voir la vie revenir, mais admet que la vieille ville ne sera probablement plus comme avant.

Dans son magasin d’antiquités, il a accroché au mur une carte des failles de la Turquie. Il dit qu’il a décidé de le mettre en place six mois seulement avant les tremblements de terre.

« Pour moi, c’était peut-être un message », a-t-il déclaré. « Réveillez-vous … quelque chose de mauvais arrive. »