«Vous voyez ce point de basculement où l’économie des visiteurs cause plus de tort aux habitants qu’elle ajoute de la valeur, et vous vous retrouvez alors dans une situation malsaine», a déclaré Geerte Udo, directeur de amsterdam et partenaires , une organisation à but non lucratif soutenue par le gouvernement qui gère le tourisme dans la ville. «Nous devons changer tout ce que nous avons à offrir dans le centre-ville si nous voulons rétablir l’équilibre entre la vie, le travail et la recréation», a-t-elle déclaré.

Lorsque les voyages internationaux se sont arrêtés l’année dernière, Amsterdam – comme les villes du monde entier – a été drainée de touristes presque du jour au lendemain. L’effet, selon Sonia Philipse, la propriétaire du restaurant Lavinia Good Food, était à la fois surréaliste et serein: sans la foule, sa ville était plus calme et plus belle qu’elle ne l’avait jamais vue.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy