À Amsterdam, se défoncer dans les cafés ne sera bientôt que pour les locaux

Les touristes qui espèrent allumer un joint dans l’un des célèbres cafés d’Amsterdam après le passage de la pandémie de coronavirus seront probablement déçus. Bientôt, tous les cafés de la capitale des Pays-Bas pourraient ne plus être autorisés à vendre de la marijuana à des clients étrangers.

Le maire d’Amsterdam, Femke Halsema, le vendredi proposé un plan qui devrait être adopté par la ville qui autoriserait uniquement la vente de produits à base de marijuana aux ressortissants néerlandais et aux résidents des Pays-Bas. Mme Halsema veut arrêter le flux de jeunes touristes qui visitent Amsterdam simplement pour fumer de la marijuana et saper les organisations criminelles qui contrôlent le trafic de drogue.

La politique d’Amsterdam, connue pour son attitude libérale envers la drogue et son quartier chaud, est devenue au fil des ans plus restrictive alors que le gouvernement tente de réglementer le nombre toujours croissant de touristes à petit budget qui viennent dans la ville.

Amsterdam, comme Barcelone et Venise, entretient des relations de plus en plus difficiles avec de nombreux visiteurs de ce type au milieu des plaintes selon lesquelles, entre autres, ils inondent les quartiers historiques et que les logements à court terme qui leur sont destinés entraînent des pénuries de logements pour les résidents locaux.