À Alia de KJo, excuses pour l’avoir fait geler en mousseline de soie Saree

Avant la sortie du Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani chanson Tum Kya Mile, le réalisateur du film, Karan Johar, a partagé un long message. Partageant une image du morceau, mettant en vedette les acteurs principaux du film Alia Bhatt et Ranveer Singh, Karan Johar a mentionné que la chanson était le premier tournage d’Alia après la naissance de sa fille Raha. « C’est aussi le premier tournage qu’Alia a fait après la naissance de son ange », a lu un extrait du post de Karan Johar. « Je continue à m’excuser de l’avoir gelée dans les mousselines de Manish Malhotra… par sympathie, je suis tombé gravement malade pendant le tournage (une punition karmique peut-être) », a ajouté Karan Johar dans son message. Alia Bhatt et son mari Ranbir Kapoor ont accueilli leur premier enfant, une fille en novembre de l’année dernière. Ils l’ont nommée Raha. Alia Bhatt l’a épousée Brahmastra co-star Ranbir Kapoor en avril de l’année dernière dans leur maison Vastu, devant quelques membres de la famille et des amis proches. Le couple star se fréquentait depuis plus de 5 ans avant de se marier.

Revenant au message de Karan Johar, le cinéaste a également mentionné que la chanson était censée être une ode à la légende du film Yash Chopra. La mousseline saris, les montagnes enneigées dans les chansons romantiques étaient quelques-uns de ses moments emblématiques et KJo s’en est inspiré. Dans son article, Karan Johar a écrit : « Dans quelques heures Tum Kya Mile sera le vôtre… Je me souviens qu’au tout début, mon instinct était que je voulais filmer une chanson d’amour qui rendrait hommage sans vergogne à mon gourou Yash Chopra… L’esprit évolué pensant dirait « tu ne peux pas l’égaler ou osez même l’imiter « mais le fan boy et l’ardent amoureux de la neige, des mousselines, des superbes endroits du Cachemire et de la pure romance ont eu raison de moi. »

Karan Johar, remerciant le compositeur Pritam et le chorégraphe Vaibhavi Merchant pour leur contribution à la chanson, a écrit : « Pritam Dada et moi aspirions à une chanson pour les âges depuis les âges et elle devait être sans excuse ou ce ne serait pas vrai… Ma plus profonde gratitude à Vaibhavi Merchant qui a obtenu le mémo mieux que moi et a complètement pris en charge et étant elle-même une amoureuse de Yash Chopra… elle a donné son cœur à notre chanson… »

Le cinéaste a ajouté que Ranveer Singh était aussi « nerveux » au début. Il a écrit dans son message : « Ranveer était nerveux car c’était sa première chanson d’amour de montagne avec synchronisation labiale, mais c’était un vrai soldat… Nous sommes donc de retour dans les vallées pour un ishq-wala lip sync chiffon saree song. » Il a signé le message avec ces mots, « J’espère que vous ressentez l’amour autant que nous avons ressenti le froid … Celui-ci est pour vous Yash oncle … Votre fan pour toujours.”

Lisez le message de Karan Johar ici :

Après Zoya Akhtar Garçon du ravin, ce film marque la deuxième collaboration entre Ranveer Singh et Alia Bhatt. Il marque également le retour de Karan Johar en tant que réalisateur après Ae Dil Hai Mushkil (2016).