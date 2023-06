"A agi conformément aux règlements": Adani sur les rapports sur l’examen des régulateurs américains

Le groupe Adani a déclaré que leurs divulgations étaient « de notoriété publique » et qu’ils n’étaient au courant d’aucune « assignation à comparaître aux investisseurs américains » à la suite d’informations selon lesquelles les autorités américaines examinent les déclarations que le groupe a faites à ses investisseurs américains.

Les rapports, citant des sources anonymes, avaient indiqué que des enquêtes avaient commencé à partir du bureau du procureur américain à Brooklyn après les allégations du vendeur à découvert américain Hindenburg.

Dans une déclaration aujourd’hui, le groupe Adani a déclaré : « Toutes nos divulgations sont du domaine public. Il est courant que divers régulateurs cherchent à accéder à des documents publics de manière simple et référençable ».

Les sociétés du portefeuille Adani et ses entreprises « ont agi conformément aux réglementations et aux normes comptables des juridictions dans lesquelles elles opèrent », indique le communiqué, qui souligne également que le comité d’experts nommé par la Cour suprême a déposé un rapport sur la question. .

« Le rapport indique qu’Adani Group a pris des mesures d’atténuation telles que la réduction de la dette, une nouvelle injection, ce qui a conduit à une augmentation de la confiance des investisseurs. demande d’éviter les spéculations inutiles pour le moment et d’attendre que le SEBI et l’honorable Cour suprême achèvent leur travail et soumettent leurs conclusions », indique le communiqué.

« Adani applique un cadre de gouvernance d’entreprise solide et s’engage fermement à respecter toutes les lois et réglementations applicables », a ajouté le groupe.

Les demandes d’informations des procureurs américains ne signifient pas que des poursuites pénales ou civiles suivront automatiquement. Les organismes chargés de l’application de la loi mènent souvent des enquêtes qui n’aboutissent à aucune action.

Le groupe Adani a rejeté les allégations de Hindenburg comme des mensonges, affirmant qu’il se conformait à toutes les lois et exigences de divulgation.

En mars, la Cour suprême a mis en place un comité d’experts de six membres pour examiner les questions découlant du krach boursier déclenché par les allégations de Hindenburg. Le tribunal a également déclaré que le régulateur du marché Securities and Exchange Board of India (SEBI) devrait terminer son enquête en cours dans les deux mois et déposer un rapport de situation.