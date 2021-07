À 98 ans, Bob Dole compte avec l’héritage de Trump, réfléchit à l’avenir du GOP

Dole a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que Trump avait perdu sa course à la réélection – de manière étroite mais juste et carrée.

Sur l’environnement politique actuel, dit-il, « je crois que nous avons perdu quelque chose.

Dole a décrit Biden comme « une personne formidable, gentille, honnête et décente ».

Bob Dole aura 98 ans jeudi et se bat contre le cancer du poumon, mais il est toujours franc sur ce qui se passe à Washington qu’il a déjà aidé à diriger – du pipeline Keystone à la nécessité de protéger l’obstruction du Sénat.

« Les deux parties l’utilisent », a noté l’ancien chef de la majorité au Sénat à propos de la règle parlementaire, puis a salué « le gars de Virginie-Occidentale » qui la défend. Ce serait le sénateur démocrate Joe Manchin. Dole a décidé sur-le-champ qu’il aimerait rencontrer Manchin – pour l’inviter à discuter, pas de gros agenda, à travers les lignes de parti. Comme au bon vieux temps.

« Je reste assez occupé », a déclaré Dole lors d’une interview de 45 minutes dans son appartement du complexe du Watergate, et il a plus de choses qu’il veut faire. Il espère retrouver suffisamment de forces pour faire « un voyage de plus à la maison », au Kansas, pour visiter le centre médical des anciens combattants à Topeka et rencontrer des étudiants de l’Institut de politique Dole de l’Université du Kansas à Lawrence.

Lorsqu’il soufflera les bougies de son gâteau d’anniversaire – lors d’une célébration organisée par sa femme, l’ancienne sénatrice de Caroline du Nord Elizabeth Dole, et rejoint par une douzaine d’amis – il fera un vœu d' »assez bonne santé » pendant un certain temps. plus long.

Robert Joseph Dole n’a pas manqué de problèmes de santé, à commencer par les blessures graves subies sur un champ de bataille en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont coûté au sous-lieutenant de 22 ans de la 10e division de montagne de l’armée l’usage de son bras droit et presque sa vie. Au début de cette année, il a reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade 4 et a commencé un régime de chimiothérapie « qui était sur le point de me tuer ».

Maintenant, il reçoit à la place une immunothérapie, moins efficace pour lutter contre la maladie mais plus facile à tolérer pour lui. Le lendemain d’un traitement au Walter Reed National Military Medical Center, il s’est reposé sur une chaise d’hôpital, utilisant de l’oxygène, sa respiration parfois laborieuse mais son esprit clair et sa mémoire vive.

Dole a occupé de nombreux postes importants dans la politique de Washington. Il était membre de la Chambre et président du Comité national républicain. Un sénateur et, finalement, le chef de la majorité. Un candidat au poste de vice-président (en tant que colistier de Gerald Ford en 1976) et, après sa troisième candidature pour le poste le plus élevé, le candidat à la présidence, en 1996.

Un Trumper, mais ‘Trumped’

Il était l’un des rares anciens de l’establishment républicain traditionnel à soutenir Donald Trump en 2016 et le seul ancien candidat à la présidence à assister à la convention qui a nommé Trump. Dans une scission avec le 45e président, Dole a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que Trump avait perdu sa course à la réélection en 2020 – de justesse peut-être mais juste et carré.

« Il a perdu les élections, et je le regrette, mais ils l’ont fait », a déclaré Dole. « Il a fait courir Rudy Giuliani dans tout le pays, invoquant une fraude. Il n’a jamais eu la moindre fraude dans tous les procès qu’il a déposés et les déclarations qu’il a faites. »

« Je suis un Trumper », a déclaré Dole à un moment donné au cours de la conversation. Mais il a ajouté à un autre, « Je suis en quelque sorte Trumped, cependant. »

À son époque, Dole était connu pour son esprit vif et son esprit partisan acéré, défendant le président Richard Nixon lors du scandale du Watergate et citant de manière controversée les « guerres démocrates » lors du débat vice-présidentiel en 1976. Son ton est maintenant plus doux, et les réalisations les plus fières dont il est les cités sont celles qu’il a gagnées en partenariat avec les démocrates.

Lui et le sénateur de New York Daniel Patrick Moynihan ont forgé un compromis bipartite pour étendre la solvabilité du système de sécurité sociale en 1983, et lui et le sénateur du Massachusetts Ted Kennedy ont travaillé à l’adoption de la loi sur les Américains handicapés en 1990.

« Je crois que nous avons perdu quelque chose »

Cette volonté d’avoir une conversation, de faire un compromis, de parvenir à un accord semble insaisissable ces jours-ci, s’inquiète-t-il.

« Je n’aime pas deviner, mais je pense que nous avons perdu quelque chose », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas mettre la main dessus, mais nous ne sommes tout simplement pas là où nous devrions être, en tant que plus grande démocratie du monde. Et je ne sais pas comment vous le corrigez, mais j’espère toujours qu’il y aura un changement dans ma vie. »

Lorsque le diagnostic de cancer de Dole a été annoncé en février, le président Joe Biden est passé à l’appartement pour lui rendre visite, amenant plusieurs de ses petits-enfants et restant une heure et demie. Les deux hommes ont servi ensemble au Sénat pendant près de 24 ans – Biden en tant que démocrate du Delaware, Dole en tant que républicain du Kansas.

« Une personne formidable, gentille, honnête et décente », a déclaré Dole à propos de Biden. Même ainsi, il a déclaré que le nouveau président penchait trop à gauche ces jours-ci, et il a réprimandé Biden à propos du pipeline Keystone. « Je lui ai demandé, j’ai dit : « Pourquoi avez-vous fermé ce pipeline dans le (Sud) Dakota ? » »