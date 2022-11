A 97 ans, le Malaisien Mahathir fait le dernier hourra électoral

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Lorsque l’ancien Premier ministre à deux reprises Mahathir Mohamad a déclaré qu’il voulait gagner son titre de “travailler jusqu’à la mort”, il ne plaisantait pas.

A 97 ans, Mahathir est de retour dans la course aux élections à la tête d’une nouvelle alliance ethnique malaise qu’il appelle un “mouvement du peuple”. Il espère que son bloc pourra gagner suffisamment de sièges dans les sondages de samedi pour être un puissant courtier. Les analystes ont déclaré qu’il s’agirait probablement d’une partie de spoiler dans une course serrée.

Dénoncé pour être un autocrate au cours de son premier règne de 22 ans jusqu’en 2003, Mahathir a été accueilli comme un sauveur après avoir dirigé l’opposition pour évincer un parti corrompu de longue date en 2018. Il est devenu le plus vieux dirigeant du monde à 92 ans, et devait céder le pouvoir à son rival devenu allié Anwar Ibrahim.

L’euphorie a été brève car leur gouvernement est tombé en 22 mois en raison de luttes intestines. L’Organisation nationale malaise unie – qui avait régné depuis l’indépendance de la Malaisie vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1957 jusqu’à sa défaite – a rebondi au pouvoir, mais le pays a depuis été secoué par des luttes politiques continues. Au total, la Malaisie a eu trois Premiers ministres depuis 2018.

Mahathir, un maître tacticien, n’est pas étranger aux revers. Il a rapidement formé le parti Pejuang Malay qui dirige maintenant un bloc hétéroclite connu sous le nom de Gerakan Tanah Air, ou Homeland Movement. Mais cela semble une mission presque impossible car il s’agit de 116 visages non politiques pour la plupart inexpérimentés, y compris des militants, des acteurs et des avocats, et manque de mécanismes pour atteindre les électeurs.

Le pouvoir vedette de Mahathir s’est également estompé et il est confronté à trois groupes établis, dont la coalition dirigée par l’UMNO et l’Alliance de l’espoir d’Anwar. Pourtant, son parti pourrait diviser davantage les votes, ce qui pourrait faire pencher la balance dans une course serrée et son retour ne peut être exclu.

“Le paysage politique de la Malaisie est si fragmenté que même les chances de Mahathir de revenir au pouvoir, aussi minuscules qu’elles puissent paraître, ne peuvent être totalement ignorées, en particulier lorsqu’aucune grande coalition n’est susceptible de remporter une majorité parlementaire absolue et qu’un leadership de compromis peut être nécessaire. », a déclaré Oh Ei Sun de l’Institut des affaires internationales de Singapour.

Mahathir est le dernier d’une génération de vieilles gardes en Asie du Sud-Est, qui ont explosé économiquement sous leur direction autoritaire et sont devenues connues sous le nom d'”économies du tigre”. L’Indonésien Suharto est décédé en 2008 et le Singapourien Lee Kuan Yew en 2015.

Un non-conformiste au début de sa carrière politique qui a survécu à l’expulsion de l’UMNO, Mahathir a été le premier roturier à devenir Premier ministre de la Malaisie en 1981. Bien qu’il soit crédité de la croissance de la Malaisie dans une économie moderne, sa domination était si étouffante que les critiques l’ont jadis qualifié le « Grand Pharaon ». Les opposants avaient été détenus sans procès, les médias muselés et un système de privilèges économiques pour la majorité malaise restait en place.

Au cours de la crise financière asiatique de 1997-1998, il a fixé le ringgit malaisien au dollar américain dans le cadre d’une approche autonome qui a triomphé lorsque la Malaisie s’est redressée plus rapidement que ses voisins. Cela a déclenché des retombées avec son adjoint et protégé de longue date Anwar, qui a été limogé puis emprisonné pour des accusations de sodomie et de corruption qui, selon les critiques, étaient politiquement motivées. Le traitement d’Anwar a déclenché des manifestations de rue massives et un mouvement de réforme qui est devenu plus tard une force politique majeure.

Mais il n’y a pas d’ennemis permanents en politique. La paire s’est constituée avant les sondages de 2018 alors qu’un scandale massif impliquant le fonds d’investissement public 1MDB a poussé Mahathir à revenir sur le ring politique. Anwar purgeait alors une peine pour une deuxième accusation de sodomie qui, selon lui, était également inventée de toutes pièces.

L’aura de Mahathir en tant qu’ancien homme d’État a donné le courage à de nombreux Malais d’abandonner l’UMNO, longtemps perçu comme le défenseur des droits des Malais, et a conduit au premier changement de régime du pays. Dans son deuxième passage, Mahathir a supervisé un nettoyage partiel du gouvernement. L’ancien Premier ministre Najib Razak, qu’il a autrefois soutenu pour le poste le plus élevé, a été emprisonné dans une affaire judiciaire liée à la saga 1MDB et fait face à plusieurs autres procès 1MDB. L’épouse de Najib et les principaux dirigeants de l’UMNO se battent également contre des accusations de corruption distinctes.

Une transition promise à Anwar, qui a été gracié peu de temps après les élections, ne s’est jamais produite car le gouvernement s’est effondré après la défection du parti Bersatu de Mahathir au début de 2020. Mahathir a également démissionné brusquement pour protester contre la formation par Bersatu d’un nouveau gouvernement avec l’UMNO et d’autres. Il a ensuite été limogé du Bersatu. Refusant de rejoindre le bloc d’Anwar, il suivit son propre chemin.

“La longévité me donne l’opportunité de continuer à me battre”, a déclaré Mahathir dans une récente vidéo sur Facebook pour expliquer pourquoi il ne se retire pas de la politique. “Si je veux que d’autres se battent contre les kleptocrates et les bandits d’État, je dois me joindre.”

Mahathir, qui a des antécédents de maladies cardiaques et a eu une peur cardiaque plus tôt cette année, est toujours en bonne forme et reste vif d’esprit. Il défend son siège dans l’île de villégiature du nord de Langkawi. Son fils court aussi.

Il a présenté son alliance comme un mouvement malais propre s’opposant aux Malais corrompus de l’UMNO, qui sous Najib sont accusés de piller les coffres et d’augmenter la dette nationale. Il a averti qu’une victoire de l’UMNO est une victoire pour la corruption, car les chefs de parti s’en tireraient pour des accusations de corruption. Najib lui-même pourrait être gracié et voir d’autres accusations de 1MDB abandonnées pour revenir en tant que Premier ministre, a-t-il déclaré.

« À l’avenir, il se peut qu’un criminel reconnu coupable devienne premier ministre dans ce pays. Les électeurs veulent-ils que cela se produise? dit Mahatir.

La réponse à sa campagne électorale a été terne.

Lors d’un événement, les sièges vides étaient criants et les milliers de personnes qui se sont présentées à ses rassemblements en 2018 ont disparu. Son emploi du temps est clairsemé, Mahathir ayant recours à la publication de déclarations et de vidéos sur les réseaux sociaux.

Il a tenté d’étendre une branche d’olivier au bloc d’Anwar et à Bersatu pour former un front uni contre l’UMNO, mais a été repoussé. Bien que le succès puisse être insurmontable cette fois, ce ne sera pas le dernier de Mahathir – autrefois décrit par Anwar comme un «combattant infatigable».

“Tant que je vivrai, je continuerai à me battre et cette lutte n’est pas encore terminée”, a déclaré Mahathir.

Eileen Ng, Associated Press