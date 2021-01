Dire que j’en ai vu beaucoup au cours de mes 95 ans est un euphémisme.

Ceux d’entre nous qui sont presque centenaires ont quelques histoires à raconter. Demandez-nous simplement. Si vous m’aviez demandé il y a un an si j’avais tout vu, j’aurais dit oui.

Après tout, j’ai vécu la Seconde Guerre mondiale, la Grande Dépression, le Vietnam, le 11 septembre et de multiples récessions. J’ai vu des émeutes civiles, des catastrophes naturelles et des décennies de discorde politique. J’ai regardé les Américains marcher sur la lune (y compris Michael Jackson) et l’évolution des ordinateurs de l’ère spatiale. J’ai évité la grippe asiatique, la grippe porcine, le VIH et le virus Ebola.

En tant qu’éducateur de carrière et entraîneur, j’ai créé d’innombrables programmes sportifs, encadré et entraîné des milliers de personnes, du niveau collégial au niveau olympique. Je suis marié depuis 60 ans au total et j’ai survécu aux deux épouses. J’ai eu ma part d’amours et de pertes, y compris les enfants.

Malgré mes défis, je suis l’une des personnes les plus optimistes que vous rencontrerez. Je «carpe diem» et j’encourage les autres à faire de même.

Je n’ai pas peur de COVID. Mais je vais prendre le vaccin

J’ai été le premier directeur d’activités rémunéré à Glencroft Senior Living (maintenant Glencroft Center for Modern Aging) à Glendale, en Arizona, où je vis encore aujourd’hui. Pendant 10 ans, c’était mon travail d’encourager les résidents à sortir et vivre – pas seulement attendre l’inévitable. Chez Glencroft, nous mangeons, prions, faisons de l’exercice, apprenons, créons, rions et pleurons ensemble. La liberté de créer des liens avec nos pairs est quelque chose que nous tenions pour acquis, jusqu’à présent.

Nous avons compris que c’était nécessaire lorsque Glencroft a fermé ses portes. Heck, ils ont fait beaucoup pour nous protéger. Ils ont livré des repas et des activités, distribué des masques et du désinfectant. Le personnel nous a souvent accueillis. Ils diffusent des séances d’entraînement dans nos chambres pour que nous puissions rester actifs.

Malgré leurs efforts, j’ai raté mon ancienne routine et mes amis. Même l’église a été fermée, et je suis très attaché à mon programme d’église. L’isolement m’a fait lutter contre les pensées négatives pour la première fois de ma vie.

Je ne m’y attendais pas. À 95 ans, il ne reste plus beaucoup de «premières».

Je sais que beaucoup ont peur du COVID-19, car il frappe notre population plus durement que la plupart. Beaucoup de mon âge ont peur de mourir. Mais je n’en ai pas peur.

Quand j’entends parler d’autres personnes qui passent du COVID-19, je sais que c’est juste le mode de vie à cette fin. Je ne suis pas endurci, je suis juste prêt pour ça. Quand le vaccin arrivera, je le prendrai comme si je me faisais vacciner contre la grippe et je verrai ce qui se passe.

Je suis prudent. Je me lave les mains et porte un masque. La possibilité de tomber malade est toujours là. Vous devez vous discipliner. Il est facile de devenir complaisant.

Ce que je dirais aux jeunes générations

A l’échelle mondiale, je suis déçu par le manque de collaboration en 2020. Mon souhait serait que le monde entier travaille ensemble. Mais de la façon dont la politique est, il n’y a pas beaucoup d’espoir pour cela. Les partis politiques ne veulent pas que l’autre partie fasse quoi que ce soit.

Quant aux troubles raciaux que nous avons vu cette année, je ne pense pas qu’il y ait de comparaison entre maintenant et l’ère des droits civiques. J’ai trouvé une carte récente montrant le taux de crimes haineux à travers l’Amérique. On dirait que les États-Unis ont un mauvais cas de rougeole.

Mon conseil à la jeune génération est que vous devez vous impliquer et vous exprimer en votant. Attaquer le prochain s’il n’est pas d’accord avec vous ne vous mènera pas loin. Vous ne pouvez pas simplement marteler un gars. Il y a quelques choses dans la vie, même dans la religion, où les extrêmes sont trop.

L’attitude est un choix. J’ai le choix d’être heureux ou triste, craintif ou optimiste. Pour profiter de la vie ou pour s’asseoir et attendre de mourir. Les gens me demandent s’il reste quelque chose sur ma liste de seau. Mon seau n’a pas de fond. Je ne ferai jamais tout cela. En 2021, j’accepterai tout ce qui se présentera à moi. J’espère juste que je peux encore conduire.

Je vous souhaite à tous une bonne et bonne année de la part de la génération pas si silencieuse.

Evan Oswald, 95 ans, réside au Glencroft Center for Modern Aging, basé à Glendale. Cette colonne est apparue à l’origine dans la République d’Arizona.