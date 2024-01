À 93 ans, il est aussi en forme qu’un homme de 40 ans. Son corps offre des leçons sur le vieillissement.

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Pour des leçons sur la façon de bien vieillir, on pourrait faire pire que de se tourner vers Richard Morgan. À 93 ans, l’Irlandais est quatre fois champion du monde d’aviron en salle, avec le moteur aérobie d’un homme de 30 ou 40 ans en bonne santé et le pourcentage de graisse corporelle d’un whippet. Il fait également l’objet d’une nouvelle étude de caspublié le mois dernier dans le Journal of Applied Physiology, qui a examiné son entraînement, son régime alimentaire et sa physiologie.

Ses résultats suggèrent que, à bien des égards, il est un exemple de vieillissement en forme et en bonne santé – un nonagénaire avec le cœur, les muscles et les poumons d’une personne de moins de la moitié de son âge. Mais d’un autre côté, il est ordinaire : un ancien boulanger et fabricant de piles aux genoux grinçants qui n’a commencé à faire de l’exercice régulièrement qu’à l’âge de 70 ans et qui s’entraîne encore principalement dans son hangar.

Même si sa routine de remise en forme a commencé plus tard dans sa vie, il a maintenant ramé l’équivalent de près de 10 fois autour du monde et a remporté quatre championnats du monde. Alors, se demandent les chercheurs, quel effet ses exercices de fin de vie ont-ils eu sur son corps vieillissant ?

Leçons sur le vieillissement données par les personnes âgées actives

“Nous devons nous intéresser aux personnes âgées très actives si nous voulons comprendre le vieillissement”, a déclaré Bas Van Hooren, doctorant à l’Université de Maastricht aux Pays-Bas et l’un des auteurs de l’étude.

De nombreuses questions restent sans réponse sur la biologie du vieillissement et sur la question de savoir si le ralentissement physique et la diminution de la masse musculaire qui se produisent généralement à mesure que nous vieillissons sont normaux et inévitables ou s’ils sont peut-être dus, du moins en partie, à un manque d’exercice.

Si certaines personnes restent fortes et s’intègrent profondément dans leurs années d’or, cela implique que beaucoup d’entre nous pourraient en être également capables, a-t-il déclaré.

Heureusement, son collègue Lorcan Daly, maître de conférences en sciences de l’exercice à l’Université technologique de Shannon en Irlande, connaissait bien un exemple de vieillissement réussi. Son grand-père est Morgan, champion du monde d’aviron en salle 2022 dans la catégorie des poids légers de 90 à 94 ans.

Ce qui a rendu Morgan particulièrement intéressant pour les chercheurs, c’est qu’il n’avait commencé le sport ou l’entraînement physique qu’à l’âge de 73 ans. Retraité et quelque peu désemparé à l’époque, il avait assisté à un entraînement d’aviron avec l’un de ses autres petits-fils, un rameur universitaire de compétition. . L’entraîneur l’a invité à utiliser l’une des machines.

“Il n’a jamais regardé en arrière”, a déclaré Daly.

Fréquence cardiaque la plus élevée jamais enregistrée

Ils ont invité Morgan, alors âgé de 92 ans, au laboratoire de physiologie de l’Université de Limerick en Irlande pour en savoir plus, mesurer sa taille, son poids et sa composition corporelle et recueillir des détails sur son alimentation. Ils ont également vérifié son métabolisme ainsi que sa fonction cardiaque et pulmonaire.

Ils lui ont ensuite demandé de monter sur un rameur et de participer à un contre-la-montre simulé de 2 000 mètres tout en surveillant son cœur, ses poumons et ses muscles.

“Ce fut l’une des journées les plus inspirantes que j’ai jamais passées en laboratoire”, a déclaré Philip Jakeman, professeur de vieillissement en bonne santé, de performance physique et de nutrition à l’Université de Limerick et auteur principal de l’étude.

Morgan s’est avéré être une puissance nonagénaire, ses 165 livres nerveux étant composés d’environ 80 pour cent de muscles et à peine 15 pour cent de graisse, une composition corporelle qui serait considérée comme saine pour un homme de plusieurs décennies plus jeune.

Au cours du contre-la-montre, sa fréquence cardiaque a culminé à 153 battements par minute, bien au-dessus de la fréquence cardiaque maximale attendue pour son âge et parmi les pics les plus élevés jamais enregistrés pour une personne de 90 ans, estiment les chercheurs, signalant un cœur très fort.

Sa fréquence cardiaque s’est également dirigée très rapidement vers ce pic, ce qui signifie que son cœur a pu fournir rapidement de l’oxygène et du carburant à ses muscles en activité. Ces « cinétiques d’absorption d’oxygène », un indicateur clé de la santé cardiovasculaire, se sont révélées comparables à celles d’une personne typique de 30 ou 40 ans en bonne santé, a déclaré Daly.

Faire de l’exercice 40 minutes par jour

Peut-être le plus impressionnant, c’est qu’il a développé cette forme physique avec une routine d’exercices simples et relativement abrégées, ont noté les chercheurs.

Cohérence: Chaque semaine, il rame environ 30 kilomètres (environ 18,5 miles), en moyenne environ 40 minutes par jour.

Un mélange d’entraînements faciles, modérés et intenses : Environ 70 pour cent de ces entraînements sont faciles, Morgan ne travaillant pratiquement pas. Vingt pour cent supplémentaires se déroulent à un rythme difficile mais tolérable, et les dix derniers à une intensité totale, à peine soutenable.

Musculation : Deux ou trois fois par semaine, il s’entraîne également avec des poids, en utilisant des haltères réglables pour effectuer environ trois séries de fentes et de boucles, en répétant chaque mouvement jusqu’à ce que ses muscles soient trop fatigués pour continuer.

Un régime hyperprotéiné : Il mange beaucoup de protéines, sa consommation quotidienne dépassant régulièrement la recommandation alimentaire habituelle d’environ 60 grammes de protéines pour une personne de son poids.

Comment l’exercice change notre façon de vieillir

“Il s’agit d’une étude de cas intéressante qui met en lumière notre compréhension de l’adaptation à l’exercice tout au long de la vie”, a déclaré Scott Trappe, directeur du Human Performance Laboratory de la Ball State University dans l’Indiana. Il a étudié de nombreux athlètes plus âgés mais n’a pas participé à la nouvelle étude.

“Nous apprenons encore à démarrer un programme d’exercices pour les personnes âgées”, a-t-il ajouté, “mais les preuves sont assez claires : le corps humain conserve la capacité de s’adapter à l’exercice à tout âge.”

En fait, la forme physique et la puissance physique de Morgan à 93 ans suggèrent que « nous n’avons pas à perdre » de grandes quantités de muscles et de capacité aérobique à mesure que nous vieillissons, a déclaré Jakeman. L’exercice pourrait nous aider à construire et à maintenir un corps fort et capable, quel que soit notre âge, a-t-il déclaré.

Bien entendu, Morgan possédait probablement certains avantages génétiques, soulignent les scientifiques. Les prouesses en aviron semblent être de famille.

Et ses performances en course ces dernières années ont été plus lentes qu’elles ne l’étaient il y a 15, 10 ou même cinq ans. L’exercice n’effacera pas les effets du vieillissement. Mais cela peut ralentir les pertes de notre corps, semble nous dire l’exemple de Morgan. Cela pourrait aplanir le déclin.

Il offre également d’autres récompenses moins corporelles. “Il y a un certain plaisir à remporter un championnat du monde”, m’a dit Morgan par l’intermédiaire de son petit-fils, avec un effacement presque comique.

“Je suis parti de nulle part”, a-t-il déclaré, “et j’ai soudain réalisé qu’il y avait beaucoup de plaisir à faire cela.”

Avez-vous une question de remise en forme? E-mail [email protected] et nous répondrons peut-être à votre question dans une prochaine chronique.

Inscrivez-vous à la newsletter Well+Being, votre source de conseils d’experts et d’astuces simples pour bien vivre au quotidien