À 93 ans, il a le corps d’un quadragénaire en bonne santé. Voici comment il procède

« Ce fut l’une des journées les plus inspirantes que j’ai jamais passées au laboratoire », a déclaré Philip Jakemen, qui a co-écrit un étude du mois dernier sur le champion d’aviron en salle de 93 ans, Richard Morgan, selon Futurisme.

Morgan, qui avait 92 ans au moment de ses études, a été invité au laboratoire de physiologie de l’Université de Limerick pour mesurer sa composition corporelle, son métabolisme et sa fonction pulmonaire au moyen d’une course simulée de rameur de 2 000 mètres, comme le rapporte Le Washington Post.

Ce que l’étude a recueilli sur Morgan

Au cours du procès, sa fréquence cardiaque a atteint un maximum de 153 battements par minute, ce qui, selon Le Washington Post, au-dessus de la fréquence cardiaque maximale présumée pour son groupe d’âge et parmi les taux les plus élevés jamais enregistrés par une personne de son âge. De plus, sa fréquence cardiaque a atteint rapidement un sommet, ce qui signifie que Morgan a une bonne santé cardiovasculaire.

Morgan aurait eu le cœur et le corps d’une personne en bonne santé âgée de 30 à 40 ans et un pourcentage de graisse corporelle de 15 % – classé comme étant un ajustement relativement superbe par Actualités médicales aujourd’hui. Il pesait également 165 livres, dont 80 % étaient des muscles, selon Futurisme.

“L’analyse actuelle démontre de nouveaux résultats”, a déclaré le étude auteur. “La principale observation concerne la cinétique de la consommation d’oxygène qui s’est avérée (chez Morgan) similaire à celle rapportée chez les jeunes adultes en bonne santé.”

L’auteur a ajouté : « Il s’agit d’une découverte remarquable chez une personne de 92 ans et peut servir à mettre en évidence la (flexibilité) de la capacité fonctionnelle cardiopulmonaire et respiratoire, même chez les personnes d’un âge avancé. »

Comment fait-il?

Le Washington Post a partagé quelle est la routine simple d’exercice/régime de Morgan :

Mélange de formations : Soixante-dix pour cent de la formation de Morgan est un travail assez facile. Vingt pour cent de l’entraînement devient plus difficile, mais à un rythme tolérable. Les 10 % restants de l’entraînement se déroulent à un rythme intense et vigoureux.

Soixante-dix pour cent de la formation de Morgan est un travail assez facile. Vingt pour cent de l’entraînement devient plus difficile, mais à un rythme tolérable. Les 10 % restants de l’entraînement se déroulent à un rythme intense et vigoureux. Cohérence: Il rame environ 18,5 miles environ 40 minutes par jour, chaque jour.

Il rame environ 18,5 miles environ 40 minutes par jour, chaque jour. Régime hyperprotéiné : Morgan mange beaucoup de protéines par jour, dépassant la recommandation habituelle de 60 grammes pour une personne de son poids.

Futurisme précise qu’il effectue « des fentes et des boucles avec des haltères deux ou trois fois par semaine jusqu’à ce que ses muscles se fatiguent ».

Selon le petit-fils de Morgan, Lorcan Daly, Morgan n’a commencé à s’entraîner à l’aviron qu’à l’âge de 73 ans, selon Le Washington Post. Il a assisté à un cours d’aviron avec un autre petit-fils, qui était un rameur universitaire, et Morgan a fini par être invité par l’entraîneur à utiliser un rameur.

“Il n’a jamais regardé en arrière”, a déclaré Daly.