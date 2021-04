Au cœur du quartier de Jaisalmer, au Rajasthan, se trouve une vieille ville endormie et déserte nommée Kuldhara. Créée au XIIIe siècle et autrefois une ville prospère, Kuldhara est restée déserte pendant des siècles après que les villageois l’ont abandonnée au XIXe siècle. Alors que les historiens et les scientifiques ont diversement supposé que les catastrophes naturelles et la persécution des dirigeants locaux étaient la raison de la désertion, le folklore local blâme les malédictions et prétend que la ville est maintenant hantée.

Hantée ou non, la ville continue d’avoir son seul résident – un gardien de 82 ans qui a vécu la majeure partie de sa vie dans cet endroit. Et c’est l’histoire de son premier et de son amour.

«J’avais la trentaine quand j’ai rencontré Marina pour la première fois – elle était venue d’Australie à Jaisalmer», se souvient le portier. Marina était venue au Rajasthan pour un voyage de cinq jours et il lui a appris à monter à dos de chameau. «C’était les années 1970. À cette époque, il était vraiment possible de tomber amoureux à première vue », a-t-il déclaré, ajoutant que les deux étaient également amoureux. «Tout au long du voyage, nous n’avons pas pu nous détourner des yeux. Et avant de partir pour l’Australie, Marina m’a dit les trois mots magiques: je t’aime ».

Le gardien octogénaire a récemment été présenté sur la page Facebook Humans of Bombay où il a raconté son histoire d’amour unique qui s’est étendue sur des décennies.

Selon l’homme du Rajasthan, Marina est retournée en Australie mais est restée en contact avec lui. Elle l’a même invité dans son pays. Le gardien a rappelé comment il avait rassemblé 30 000 roupies pour le voyage et s’était rendu en Australie. Il est resté avec Marina pendant des mois. Mais les choses se sont compliquées lorsqu’elle lui a demandé de l’épouser.

«Je n’étais pas prêt à quitter ma patrie et elle n’était pas prête à déménager en Inde. Je lui ai dit: «Cela ne peut pas fonctionner à long terme», se souvient le gardien. Il s’est également souvenu à quel point Marina avait pleuré le jour de son départ, mais a ajouté qu’il «devait la laisser partir».

Au fil des ans, le gardien s’est souvent demandé ce qui était arrivé à Marina. Pensait-elle encore à lui? S’est-elle déjà mariée? Sous la pression de sa famille, le gardien s’est marié et a pris le poste à Kuldhara. Lui et sa femme ont donné naissance à deux fils et avec le temps, eux aussi ont grandi.

Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Le gardien a déclaré qu’il y a environ deux mois, 50 ans après leur première rencontre, Marina l’a trouvé et lui a envoyé une lettre. Dans ce document, elle a révélé qu’elle ne s’était jamais mariée et qu’elle retournait bientôt en Inde. Depuis, le gardien a gardé contact avec son premier amour.

S’adressant à HOB, l’homme de 83 ans a déclaré que la lettre lui avait donné de la chair de poule et lui avait fait sentir à nouveau 21 ans. S’il ne savait pas ce que l’avenir lui réservait à lui et à son compagnon australien, l’octogénaire se contente de penser que son premier amour est toujours en bonne santé, vivant et en contact, malgré le passage du temps.