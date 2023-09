À 83 ans, l’ancienne présidente des États-Unis Nancy Pelosi vient de déclarer qu’elle se présenterait aux élections.

Nancy Pelosi a annoncé son intention de se présenter aux élections pour rester au Congrès américain.

Elle a 83 ans.

L’Amérique ressemble de plus en plus à une gérontocratie.

L’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, l’une des démocrates américaines les plus influentes – et à 83 ans, la plus ancienne –, a déclaré vendredi qu’elle briguerait un autre mandat en tant que représentante de la Californie au Congrès.

Pelosi a déclaré dans un message sur Twitter.com que les États-Unis doivent « montrer au monde que notre drapeau est toujours là, avec la liberté et la justice pour TOUS ».

« C’est pourquoi je me présente à la réélection – et je demande respectueusement votre vote », a-t-elle poursuivi.

Son annonce de vouloir un nouveau mandat de quatre ans risque d’approfondir le débat aux États-Unis sur le vieillissement de la classe politique.

Le président Joe Biden, également démocrate, a 80 ans, tandis que son rival républicain, l’ancien président Donald Trump, en a 77. Leurs âges respectifs, et la manière dont cela peut affecter leur capacité à diriger le pays, sont une question centrale dans la lutte imminente pour 2024. la maison Blanche.

Le républicain Mitch McConnell, le plus haut républicain du Sénat américain, qui a récemment fait la une des journaux après deux incidents au cours desquels il a semblé brièvement incapable de s’exprimer devant les journalistes, a 81 ans.

Trois autres sénateurs sont plus âgés que McConnell, dont le républicain Chuck Grassley, 89 ans, et la démocrate Dianne Feinstein, 90 ans.

Deux douzaines de sénateurs ont 70 ans ou plus.

Première femme à devenir présidente de la Chambre des représentants, deuxième après la présidence américaine, Pelosi a démissionné de son poste en novembre dernier, affirmant qu’elle souhaitait laisser la place à une nouvelle génération.

Elle siège désormais comme représentante élue de Californie, mais conserve une influence considérable au Capitole, où elle siège depuis 1987.