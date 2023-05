À 81 ans, Martha Stewart devient la plus ancienne mannequin de couverture de maillot de bain de Sports Illustrated

À 81 ans, Martha Stewart ne ralentit pas et certains pourraient dire qu’elle s’échauffe. Stewart a été choisi comme l’un des modèles de couverture de maillot de bain de Sports Illustrated, a annoncé le magazine lundi.

Elle est le mannequin le plus âgé à avoir fait la couverture du numéro annuel du maillot de bain, dépassant Maye Musk qui a posé pour le numéro spécial en 2022 à 74 ans.

La femme d’affaires et personnalité médiatique a écrit dans un post Instagram lundi qu’elle espère que la couverture inspirera les gens « à essayer de nouvelles choses, quelle que soit l’étape de la vie dans laquelle vous vous trouvez ». Elle a également publié un clip vidéo d’une interview sur son podcast avec MJ Day, rédactrice en chef de SI Swimsuit. La vidéo montrait une série d’images de Stewart lors d’une séance photo en République dominicaine, dont une d’elle sortant de l’eau en maillot de bain bleu portant des lunettes de soleil.

« Ils versaient de l’eau sur ma tête », a déclaré Stewart lors du podcast.

Stewart a fondé Martha Stewart Living Omnimedia dans les années 1990 et est devenue synonyme de cuisine, de divertissement et d’entretien ménager. Elle a publié des livres de cuisine, des ustensiles de cuisine, des magazines, des serviettes et d’autres articles. Elle a animé de nombreuses émissions de télévision et ces dernières années, elle a eu un certain nombre d’aventures avec le rappeur Snoop Dogg. En 2004, Stewart a été reconnu coupable d’avoir menti au gouvernement au sujet d’une vente d’actions. Elle a purgé cinq mois de prison.

Les autres modèles de couverture choisis pour l’édition maillot de bain de cette année sont l’artiste d’enregistrement Kim Petras, l’actrice Megan Fox et le mannequin Brooks Nader.

Un tapis rouge célébrant le numéro de maillot de bain Sports Illustrated 2023 aura lieu jeudi à New York. Le magazine est en kiosque vendredi.

The Associated Press

