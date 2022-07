À 79 ans, Biden teste les limites de l’âge et de la présidence

Les questions sur la forme physique de M. Biden ont néanmoins pesé sur sa réputation publique. Dans une enquête réalisée en juin par le Center for American Political Studies de Harvard et le Harris Poll, 64% des électeurs pensaient qu’il montrait qu’il était trop vieux pour être président, dont 60% des répondants âgés de 65 ans ou plus.

Les apparitions publiques de M. Biden ont alimenté cette perception. Ses discours peuvent être plats et apathiques. Il perd parfois le fil de ses pensées, a du mal à invoquer des noms ou semble momentanément confus. Plus d’une fois, il a promu la vice-présidente Kamala Harris, l’appelant « présidente Harris ». M. Biden, qui a surmonté un bégaiement d’enfance, trébuche sur des mots comme “kleptocratie”. Il a dit Iranien quand il voulait dire Ukrainien et a plusieurs fois appelé le sénateur Mark Warner, démocrate de Virginie, « John », le confondant avec feu le sénateur républicain du même nom de Virginie.

Les républicains et les médias conservateurs soulignent allègrement de tels moments, publiant des vidéos virales, parfois exagérées ou déformées pour rendre M. Biden encore pire. Mais la Maison Blanche a dû revenir sur certains de ses commentaires improvisés, comme lorsqu’il a promis une réponse militaire si la Chine attaquait Taïwan ou a déclaré que le président Vladimir V. Poutine “ne peut pas rester au pouvoir” en Russie.

M. Biden était notoirement sujet aux gaffes même lorsqu’il était plus jeune, et ses assistants soulignent ses réunions marathon avec les familles des victimes de tirs de masse ou son travail sur la corde lors d’un voyage à Cleveland la semaine dernière comme preuve d’endurance.

Mike Donilon, un conseiller principal qui a commencé à travailler pour M. Biden il y a environ 40 ans, a déclaré qu’il n’avait vu aucun changement. “Sur le chemin du retour de longs voyages lorsque le personnel est anéanti, il voudra passer quatre heures à planifier la façon dont nous abordons le terrain en matière de politique intérieure, alors que tout le personnel beaucoup plus jeune veut faire, c’est dormir”, a-t-il déclaré.

M. Biden n’est pas le premier président à se confronter aux questions d’âge. La question a été soulevée à plusieurs reprises sous le président Donald J. Trump, qui a quatre ans de moins. Le vocabulaire diminué de M. Trump, sa tendance à errer, ses remarques parfois incohérentes, son horaire de bureau léger et ses difficultés à traiter l’information ont conduit les critiques à conclure qu’il était en déclin.