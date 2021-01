WASHINGTON (AP) – Lorsque Joe Biden a prêté serment en tant que 46e président, il est devenu non seulement le plus ancien directeur général américain nouvellement inauguré de l’histoire, mais également le plus ancien président en exercice de l’histoire.

Biden est né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie. Il avait 78 ans, deux mois et un jour lorsqu’il a prêté serment mercredi. Il a 78 jours de plus que le président Ronald Reagan lorsqu’il a quitté ses fonctions en 1989.

Un regard sur la façon dont le pays que dirige maintenant Biden a changé au cours de sa vie et comment sa présidence pourrait refléter cela.

TARTE PLUS GRANDE ET PLUS DIVERS

La population américaine approche les 330 millions de personnes, éclipsant les 135 millions à la naissance de Biden et près de 60% de plus que lors de sa première élection au Sénat en 1972. La population mondiale du vivant de Biden est passée d’environ 2,3 milliards à 7,8 milliards.

Plus frappante est la diversité de l’Amérique de Biden. Descendant d’immigrants irlandais, Biden est né pendant une période d’immigration relativement stagnante après les restrictions américaines sur les nouvelles entrées dans les années 1920, suivie d’une dépression mondiale dans les années 1930. Mais une vague d’immigration européenne a suivi la Seconde Guerre mondiale, lorsque Biden était jeune, et plus récemment un afflux d’immigrants hispaniques et non blancs d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique a à nouveau modifié le creuset.

En 1950, le premier recensement après la naissance de Biden comptait le pays comme 89% de blancs. À l’approche de 2020, le pays était composé à 60% de blancs non hispaniques et à 76% de blancs, y compris les blancs hispaniques.

Il n’est donc pas surprenant qu’un politicien qui a rejoint un Sénat entièrement masculin et presque entièrement blanc à l’âge de 30 ans ait utilisé son discours inaugural 48 ans plus tard pour promettre un jugement sur la justice raciale et, plus tard dans l’après-midi, a signé plusieurs immigrants. – des ordres exécutifs conviviaux.

BIDEN, HARRIS ET HISTOIRE

Biden a pris une note particulière de la vice-présidente Kamala Harris en tant que première femme élue à un poste national et de la première femme noire et femme sud-asiatique à atteindre la vice-présidence. «Ne me dites pas que les choses ne peuvent pas changer», a-t-il dit à propos de Harris, qui était un élève de l’école primaire publique d’Oakland, encore majoritairement isolée, lorsque Biden est devenu sénateur.

La première fois que Biden s’adressera à une session conjointe du Congrès, il y aura deux femmes derrière un président, une autre première: Harris et la présidente Nancy Pelosi, D-Calif. Mais le changement vient lentement. Harris n’était que la deuxième femme noire à siéger au Sénat. Lorsqu’elle a démissionné lundi, il n’en restait plus au Sénat – et seulement trois hommes noirs sur 100 sièges. Les Noirs américains représentent environ 13% de la population.

LES QUESTIONS D’ARGENT

Le salaire minimum en 1942 était de 30 cents de l’heure. Le revenu médian des hommes selon le recensement de 1940, le dernier avant la naissance de Biden, était de 956 dollars, les femmes gagnant environ 62 cents pour chaque dollar gagné par un homme. Aujourd’hui, le salaire minimum est de 7,25 $. Les plus récentes statistiques sur les salaires hebdomadaires du gouvernement fédéral reflètent un revenu annuel médian d’environ 51 100 $ pour les travailleurs à temps plein. Mais la question est celle du pouvoir d’achat, et cela varie. Le mois de la naissance de Biden, une douzaine d’œufs coûtaient en moyenne environ 60 cents dans les villes américaines – deux heures de travail au salaire minimum. Une miche de pain coûtait 9 cents, environ 20 minutes de travail. Aujourd’hui, les œufs peuvent coûter environ 1,50 $ (12 minutes de travail au salaire minimum); une miche de pain coûte en moyenne 2 $ (16 minutes).

Les frais de scolarité universitaires sont une autre histoire. Les frais de scolarité d’avant-guerre à la Harvard Business School étaient d’environ 600 dollars par an, soit environ les deux tiers du salaire annuel médian des travailleurs américains. Aujourd’hui, la classe MBA actuelle de Harvard est facturée des frais de scolarité annuels de plus de 73 000 $, soit un an et près de cinq mois du salaire médian américain (et c’est avant impôts).

Biden propose d’augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure – une décision qui suscite déjà l’opposition des républicains. Il a appelé à une exemption de frais de scolarité de deux ans dans les collèges communautaires et techniques et à des dispenses de frais de scolarité pour les écoles publiques de quatre ans (donc, pas à Harvard) pour les étudiants issus de ménages ayant un revenu annuel de 125000 $ ou moins.

DETTE

La dette nationale a grimpé du vivant de Biden, passant de 72 milliards de dollars à 27 billions de dollars. Mais c’est un phénomène récent. Biden a terminé 36 ans au Sénat et est devenu vice-président au milieu des retombées du krach financier de 2008, lorsque la dette était d’environ 10 billions de dollars. Maintenant, il prend ses fonctions au milieu d’une autre calamité économique: la pandémie de coronavirus.

Dans une certaine mesure, il s’agit d’un serre-livre biographique pour Biden. Il est né lorsque les emprunts pour financer l’effort de guerre ont généré des déficits budgétaires qui, mesurés en pourcentage de l’économie globale, étaient les plus importants de l’histoire des États-Unis jusqu’en 2020, lorsque les dépenses d’urgence COVID, les réductions d’impôts de 2017 et la perte de revenus d’une économie en retard ajouté des milliards de dettes en une seule année.

Reflétant la façon dont le président Franklin Roosevelt a abordé la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, Biden réclame néanmoins 1,9 billion de dollars supplémentaires en dépenses de déficit immédiat pour éviter une chute économique à long terme.

AVIONS, TRANES ET AUTOMOBILES

Dans le cadre de sa proposition de refonte du réseau énergétique, Biden veut installer 500000 bornes de recharge de véhicules électriques d’ici 2030, un projet d’analystes de déménagement pourrait stimuler la vente de 25 millions de véhicules électriques. Pour le contexte, les statistiques fédérales ont dénombré 33 millions de voitures aux États-Unis au total en 1948, lorsque Biden a commencé le lycée.

UNE PREMIÈRE POUR LA GÉNÉRATION SILENCIEUSE

Biden fait partie de la génération silencieuse, ainsi nommée parce qu’elle se situe entre la «plus grande génération» qui a enduré la dépression et a remporté la Seconde Guerre mondiale, et leurs enfants, les baby-boomers, qui ont laissé leur empreinte à travers les changements sociaux et économiques ère des droits civiques, le Vietnam et la guerre froide.

Fidèle aux stéréotypes, la génération de Biden a cherché pendant des décennies comme si elle ne verrait jamais l’un des siens dans le bureau ovale. La Greatest Generation a produit John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Reagan et George HW Bush. Puis les baby-boomers ont pris le relais. Bill Clinton, George W. Bush et Donald Trump sont nés en l’espace de 67 jours en 1946, la première des années Boomer. Barack Obama, né en 1961, a réservé leur génération en tant que jeune Boomer.

Si son discours inaugural est une indication, Biden semble désireux d’embrasser les caractéristiques de ses générations flanquantes. Il a survolé les «crises en cascade» – une pandémie et des retombées économiques rappelant la Dépression et l’effort de guerre qui a suivi, une prise en compte de la race qui est une extension de l’ère des droits civils – et a appelé la nation «aux tâches de notre temps. «

BEAUCOUP D’APPRENTISSAGE DE PREMIÈRE MAIN

Biden a vécu 14 présidences avant de créer la sienne, soit près d’un tiers de tous les présidents. Aucun ancien occupant de la Maison Blanche n’avait vécu autant d’administrations avant de prendre ses fonctions.