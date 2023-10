Lions Gate Entertainment Corp. (NYSE : LGF.A), n’est peut-être pas une action à grande capitalisation, mais elle a reçu beaucoup d’attention en raison d’un mouvement important des prix à la Bourse de New York au cours des derniers mois, atteignant 8,86 $ US à un moment donné. et tombant au plus bas de 7,05 $ US. Certains mouvements du cours des actions peuvent donner aux investisseurs une meilleure opportunité d’entrer dans les actions et potentiellement d’acheter à un prix inférieur. Une question à laquelle il faut répondre est de savoir si le cours actuel de 7,54 $ US de Lions Gate Entertainment reflète la valeur réelle de la petite capitalisation ? Ou est-il actuellement sous-évalué, ce qui nous offre la possibilité d’acheter ? Jetons un coup d’œil aux perspectives et à la valeur de Lions Gate Entertainment sur la base des données financières les plus récentes pour voir s’il existe des catalyseurs pour un changement de prix.

Lions Gate Entertainment est-il toujours bon marché ?

Selon mon modèle de valorisation, le titre est actuellement surévalué d’environ 35 %, se négociant à 7,54 $ US par rapport à ma valeur intrinsèque de 5,59 $. Cela signifie que l’opportunité d’achat a probablement disparu pour le moment. Si vous aimez l’action, vous voudrez peut-être garder un œil sur une baisse potentielle des prix à l’avenir. Étant donné que l’action de Lions Gate Entertainment est assez volatile (c’est-à-dire que ses mouvements de prix sont amplifiés par rapport au reste du marché), cela pourrait signifier que le prix peut baisser, nous donnant une autre chance d’acheter à l’avenir. Ceci est basé sur son bêta élevé, qui est un bon indicateur de la volatilité du cours des actions.

Pouvons-nous nous attendre à une croissance de Lions Gate Entertainment ?

Les perspectives d’avenir sont un aspect important lorsque vous envisagez d’acheter une action, surtout si vous êtes un investisseur recherchant une croissance de votre portefeuille. Acheter une grande entreprise avec des perspectives solides à un prix bon marché est toujours un bon investissement, examinons donc également les attentes futures de l’entreprise. Les bénéfices de Lions Gate Entertainment devraient augmenter de 97 % au cours des prochaines années, ce qui laisse présager un avenir très optimiste. Cela devrait conduire à des flux de trésorerie plus robustes, se traduisant par une valeur boursière plus élevée.

Ce que cela signifie pour vous

Êtes-vous actionnaire ? La croissance future optimiste de LGF.A semble avoir été prise en compte dans le cours actuel de l’action, les actions se négociant au-dessus de leur juste valeur. Au prix actuel, les actionnaires se posent peut-être une question différente : dois-je vendre ? Si vous pensez que LGF.A devrait s’échanger en dessous de son prix actuel, vendre à un prix élevé et le racheter lorsque son prix chute vers sa valeur réelle peut être rentable. Mais avant de prendre cette décision, vérifiez si ses fondamentaux ont changé.

Êtes-vous un investisseur potentiel ? Si vous surveillez LGF.A depuis un certain temps, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour entrer dans le stock. Le prix a dépassé sa vraie valeur, ce qui signifie qu’une erreur de prix ne présente aucun avantage. Cependant, les perspectives optimistes sont encourageantes pour LGF.A, ce qui signifie qu’il vaut la peine d’approfondir d’autres facteurs afin de profiter de la prochaine baisse des prix.

Ainsi, même si la qualité des bénéfices est importante, il est tout aussi important de considérer les risques auxquels Lions Gate Entertainment est confronté à l’heure actuelle. Chaque entreprise comporte des risques, et nous avons repéré 2 panneaux d’avertissement pour Lions Gate Entertainment vous devriez le savoir.

