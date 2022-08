À 75 ans, le défi du Cachemire en Inde modifie l’orientation de la politique étrangère

SRINAGAR, Inde (AP) – Pendant des décennies, l’Inde a tenté de contrecarrer le Pakistan dans un différend prolongé sur le Cachemire, le territoire himalayen d’une beauté douloureuse revendiqué par les deux pays mais divisé entre eux.

Cette concurrence acharnée a toujours fait du Pakistan le centre de la politique étrangère de New Delhi.

Mais au cours des deux dernières années, depuis un affrontement frontalier meurtrier entre soldats indiens et chinois dans la région du Ladakh au Cachemire, les décideurs politiques de New Delhi se sont de plus en plus concentrés sur Pékin, un changement de politique important alors que la nation célèbre ses 75 ans d’indépendance.

L’économie en constante croissance de l’Inde, qui est maintenant beaucoup plus grande que celle du Pakistan, combinée à la pression de plus en plus affirmée de Pékin pour l’influence à travers l’Asie, signifie que “New Delhi est de plus en plus centrée sur Pékin”, a déclaré le lieutenant-général DS Hooda, qui de 2014 à 2016 a dirigé le Commandement du Nord de l’armée indienne, qui contrôle le Cachemire, y compris le Ladakh.

Le Cachemire a subi des insurrections, des blocages et des subterfuges politiques depuis que l’Inde et le Pakistan ont obtenu leur indépendance de la domination coloniale britannique en 1947, et a été au cœur de deux des quatre guerres que l’Inde a menées avec le Pakistan et la Chine. Les frontières tendues des trois pays se rencontrent sur le territoire contesté, dans la seule confrontation nucléaire à trois au monde.

À partir des années 1960, l’Inde était un membre actif du Mouvement des pays non alignés, un groupe de plus de 100 pays qui, en théorie, ne s’alignaient sur aucune puissance majeure pendant la guerre froide. Malgré les différends avec le Pakistan et la Chine voisins, la position non alignée de l’Inde est restée le fondement de sa politique étrangère, ses diplomates se concentrant principalement sur le renversement de la revendication du Pakistan sur le Cachemire.

“Le Cachemire était en quelque sorte au centre de nos préoccupations de politique étrangère”, a déclaré Kanwal Sibal, un diplomate de carrière qui a été ministre des Affaires étrangères de l’Inde en 2002-2003.

Mais l’impasse militaire actuelle entre l’Inde et la Chine au sujet de leur frontière contestée au Ladakh a déclenché une grave escalade des tensions entre les deux géants asiatiques. Malgré 17 séries de pourparlers diplomatiques et militaires, l’impasse tendue se poursuit.

Pendant des décennies, l’Inde a cru que la Chine ne représentait pas une menace militaire, a déclaré Hooda, l’ancien commandant militaire. Mais ce calcul a changé à la mi-2020 lorsqu’un affrontement dans les montagnes du Karakoram dans la vallée de Galwan au Ladakh a déclenché les tensions militaires.

“Galwan représente un point d’inflexion stratégique”, a déclaré Constantino Xavier, membre du Center for Social and Economic Progress, un groupe politique basé à New Delhi. Cela “a aidé à créer un nouveau consensus indien sur la nécessité de réinitialiser l’ensemble de la relation avec la Chine, et pas seulement de résoudre le problème des frontières”.

Les soldats des deux camps ont mené une bataille de style médiéval avec des pierres, des poings et des gourdins, faisant au moins 20 morts parmi les soldats indiens et quatre chinois.

Les combats ont eu lieu un an après que le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre indien Narendra Modi a dépouillé le Cachemire de son statut d’État, abandonné sa semi-autonomie et réprimé les politiciens, les journalistes et les communications locaux.

Le gouvernement a également divisé la région à majorité musulmane en deux territoires administrés par le gouvernement fédéral – le Ladakh et le Jammu-Cachemire – et a mis fin aux protections héritées sur les terres et les emplois.

Le gouvernement a insisté sur le fait que les mesures n’impliquaient que des changements administratifs, dans le cadre d’un engagement nationaliste hindou de longue date d’assimiler le Cachemire majoritairement musulman dans le pays.

Le Pakistan a réagi avec fureur aux changements de l’Inde, affirmant que le Cachemire était un différend international et que tout changement unilatéral de son statut était une violation du droit international et des résolutions de l’ONU sur la région.

Mais le principal défi diplomatique aux démarches de New Delhi au Cachemire est venu d’un rival inattendu : la Chine.

Pékin a critiqué New Delhi de manière cinglante et a soulevé la question au Conseil de sécurité des Nations Unies, où le différend sur le Cachemire a été débattu – encore une fois de manière non concluante – pour la première fois en près de cinq décennies.

L’argumentation de l’Inde est restée cohérente : pour la communauté internationale, elle a insisté sur le fait que le Cachemire était une question bilatérale avec le Pakistan. Au Pakistan, il a répété que le Cachemire était une affaire intérieure indienne. Et aux détracteurs sur le terrain, il a obstinément affirmé que le Cachemire était une question de terrorisme et d’ordre public.

Initialement, New Delhi avait fait face à un mouvement anti-indien largement pacifique dans la partie du Cachemire qu’elle détenait. Cependant, une répression de la dissidence a conduit à une rébellion armée à grande échelle contre le contrôle indien en 1989. Un conflit prolongé depuis lors a fait des dizaines de milliers de morts dans la région.

Le Cachemire est devenu un point chaud nucléaire potentiel lorsque l’Inde et le Pakistan sont devenus des États dotés d’armes nucléaires en 1998. Leur impasse a attiré l’attention du monde entier, le président américain de l’époque, Bill Clinton, décrivant le Cachemire comme “l’endroit le plus dangereux du monde”.

De nombreux experts indiens en politique étrangère pensent que New Delhi a réussi au fil des décennies à bloquer les pressions étrangères en faveur du changement au Cachemire, malgré un profond sentiment contre la domination indienne dans la région.

Aujourd’hui, les décideurs politiques de New Delhi sont confrontés au défi fondamental d’une Chine qui exerce plus de pouvoir en Asie et soutient la position du Pakistan sur le Cachemire.

Le Pakistan “opère désormais dans un rôle politique plus compliqué en tant que partenaire du pouvoir chinois”, a déclaré Paul Staniland, professeur de sciences politiques à l’Université de Chicago. “Cela lui donne du poids et de l’influence.”

Avec l’approfondissement des rivalités géopolitiques dans la région étendue, les Cachemiris ont été largement réduits au silence, leurs libertés civiles étant restreintes, l’Inde ayant fait preuve d’une tolérance zéro pour toute forme de dissidence.

L’ascension de la Chine en tant que puissance mondiale a également rapproché l’Inde des États-Unis et du Quad, une nouvelle alliance stratégique indo-pacifique entre les États-Unis, l’Inde, l’Australie et le Japon qui accuse Pékin de coercition économique et de manœuvres militaires dans la région bouleversant le statut quo.

L’ancienne position non alignée de l’Inde, enracinée dans l’ère de la guerre froide, lorsque les rivalités se jouaient à des milliers de kilomètres (miles) de ses frontières, a pris fin. Toute la région est devenue un foyer de compétition géostratégique et de rivalité de grandes puissances à proximité des frontières de l’Inde.

“Nous reconnaissons la nécessité de se prémunir contre la Chine pour freiner ses ambitions en faisant savoir qu’il existe une nouvelle ligne de sécurité qui se construit contre toute agressivité de la Chine, qui est au cœur du Quad”, a déclaré Sibal, l’ancien diplomate.

Avec le Quad désormais au centre des discussions entre les penseurs stratégiques indiens, New Delhi a massivement renforcé les infrastructures le long de sa longue frontière perfide et non délimitée avec la Chine. Pékin considère le Quad comme une tentative de contenir sa croissance économique et son influence.

“C’est ainsi que nous envoyons un signal à la Chine que nous sommes prêts à nous joindre à d’autres pour vous freiner”, a déclaré Sibal.

