À 75 ans, la démocratie indienne est sous pression comme jamais auparavant

NEW DELHI (AP) – Les manifestations du 5 août du principal parti d’opposition du Congrès indien contre la flambée des prix des denrées alimentaires et le chômage ont commencé comme toute autre manifestation récente – une opposition électoralement faible descendant dans les rues de New Delhi contre le gouvernement massivement populaire du Premier ministre Narendra Modi.

Les protestations, cependant, ont rapidement pris une tournure lorsque les principaux législateurs du Congrès dirigés par Rahul Gandhi – le principal adversaire de Modi lors des deux dernières élections générales – se sont rendus au Parlement, entraînant de féroces affrontements avec la police.

“La démocratie est un souvenir (en Inde)”, a tweeté Gandhi plus tard, décrivant les photographies dramatiques qui le montraient, lui et ses chefs de parti, brièvement détenus par la police.

La déclaration de Gandhi a été largement considérée comme un nouvel effort frénétique d’un parti d’opposition en crise pour renforcer sa pertinence et a été rejetée par le gouvernement. Mais cela a résonné au milieu du sentiment croissant que la démocratie indienne – la plus grande du monde avec près de 1,4 milliard d’habitants – est en recul et que ses fondements démocratiques pataugent.

Les experts et les critiques affirment que la confiance dans le pouvoir judiciaire s’érode alors que le contrôle du pouvoir exécutif s’érode. Les attaques contre la presse et la liberté d’expression sont devenues effrontées. Les minorités religieuses sont de plus en plus attaquées par des nationalistes hindous. Et des manifestations largement pacifiques, parfois contre des politiques provocatrices, ont été étouffées par la répression d’Internet et l’emprisonnement de militants.

« La plupart des anciennes colonies ont eu du mal à mettre en place un processus démocratique durable. L’Inde a mieux réussi que la plupart à le faire », a déclaré Arundhati Roy, romancière et militante lauréate du prix Booker. “Et maintenant, 75 ans plus tard, être témoin de son démantèlement systématique et d’une violence choquante est traumatisant.”

Les ministres de Modi disent que les principes démocratiques de l’Inde sont solides, voire prospères.

“Si aujourd’hui, le monde a le sentiment que la démocratie est, sous une forme ou une autre, l’avenir, alors une grande partie en est due à l’Inde”, a déclaré le ministre des Affaires extérieures Subrahmanyam Jaishankar en avril. “Il fut un temps où, dans cette partie du monde, nous étions la seule démocratie.”

L’histoire est du côté de Jaishankar.

À minuit le 15 août 1947, le bâtiment parlementaire en grès rouge au cœur de la capitale indienne résonnait de la voix aiguë de Jawaharlal Nehru, le premier Premier ministre du pays.

“Au coup de minuit, quand le monde dort, l’Inde s’éveillera à la vie et à la liberté”, a déclaré Nehru, des mots qui ont été entendus à la radio en direct par des millions d’Indiens. Puis il a promis : “Aux nations et peuples du monde, nous envoyons nos salutations et nous nous engageons à coopérer avec eux pour faire avancer la paix, la liberté et la démocratie”.

Il a marqué la transition de l’Inde d’une colonie britannique à une démocratie – la première en Asie du Sud – qui s’est depuis transformée d’une nation frappée par la pauvreté en l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde, se méritant une place à la table haute mondiale et devenant un contrepoids démocratique à son voisin autoritaire, la Chine.

Hormis une brève interruption en 1975 lorsqu’une urgence formelle a été déclarée sous le régime du parti du Congrès qui a vu la censure pure et simple, l’Inde s’est accrochée obstinément à ses convictions démocratiques – en grande partie grâce à des élections libres, un système judiciaire indépendant qui a confronté l’exécutif, des médias florissants, une forte l’opposition et les transitions pacifiques du pouvoir.

Mais les experts et les critiques affirment que le pays s’écarte progressivement de certains engagements et affirment que le recul s’est accéléré depuis l’arrivée au pouvoir de Modi en 2014. Ils accusent son gouvernement populiste d’utiliser un pouvoir politique débridé pour saper les libertés démocratiques et de se préoccuper de poursuivre un nationaliste hindou. ordre du jour.

“Le déclin semble se poursuivre dans plusieurs institutions démocratiques formelles fondamentales… telles que la liberté d’expression et les sources alternatives d’information, et la liberté d’association”, a déclaré Staffan I. Lindberg, politologue et directeur de l’Institut V-Dem, un organisme suédois. centre de recherche qui évalue la santé des démocraties.

Le parti de Modi le nie. Un porte-parole, Shehzad Poonawalla, a déclaré que l’Inde était une “démocratie florissante” sous le règne de Modi et qu’elle avait été témoin de la “récupération de la république”.

La plupart des démocraties ne sont guère à l’abri des tensions.

Le nombre de pays connaissant un recul démocratique “n’a jamais été aussi élevé” qu’au cours de la dernière décennie, a déclaré l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale l’année dernière, ajoutant les États-Unis à la liste avec l’Inde et le Brésil.

Pourtant, la descente semble frappante en Inde.

Plus tôt cette année, l’organisation à but non lucratif Freedom House, basée aux États-Unis, a rétrogradé l’Inde d’une démocratie libre à «partiellement libre». L’Institut V-Dem l’a classée comme une «autocratie électorale» à égalité avec la Russie. Et le Democracy Index publié par The Economist Intelligence Unit a qualifié l’Inde de “démocratie imparfaite”.

Le ministère indien des Affaires étrangères a qualifié les déclassements d'”inexacts” et de “déformés”. De nombreux dirigeants indiens ont déclaré que de tels rapports constituaient une intrusion dans les «affaires internes», le Parlement indien interdisant les débats à leur sujet.

Globalement, l’Inde prône fortement la démocratie. Lors du premier Sommet pour la démocratie organisé par les États-Unis en décembre, Modi a affirmé que «l’esprit démocratique» fait partie intégrante de «l’éthos de la civilisation» de l’Inde.

Chez lui, cependant, on voit son gouvernement s’opposer à cet esprit même, les institutions indépendantes faisant l’objet d’un examen de plus en plus minutieux.

Les experts soulignent que les affaires pendantes depuis longtemps devant la Cour suprême indienne contestant la constitutionnalité des décisions clés prises par le gouvernement de Modi sont des préoccupations majeures.

Ils incluent des cas liés à un processus controversé d’examen de la citoyenneté qui a déjà laissé près de 2 millions de personnes dans l’État d’Assam potentiellement apatrides, les pouvoirs semi-autonomes désormais révoqués concernant le Cachemire contesté, les lois opaques sur le financement des campagnes qui favorisent de manière disproportionnée le parti de Modi, et son utilisation présumée de logiciels espions de qualité militaire pour surveiller les opposants politiques et les journalistes.

Le pouvoir judiciaire indien, qui est indépendant de l’exécutif, a fait l’objet de critiques dans le passé, mais l’intensité a augmenté, a déclaré Deepak Gupta, un ancien juge de la Cour suprême.

Gupta a déclaré que la démocratie indienne semble être “en déclin” en raison de l’incapacité du tribunal à faire respecter les libertés civiles dans certains cas en refusant la libération sous caution et de l’utilisation abusive des lois sur la sédition et la lutte contre le terrorisme par la police, des tactiques également utilisées par les gouvernements précédents.

« En ce qui concerne le règlement des différends… les tribunaux ont fait du bon travail. Mais en ce qui concerne leur rôle de protecteurs des droits du peuple, j’aurais aimé que les tribunaux fassent plus », a-t-il déclaré.

La santé démocratique du pays a également pris un coup en raison du statut des minorités.

La nation largement hindoue est fière de son multiculturalisme et compte environ 200 millions de musulmans. Il a également une histoire de violence sectaire sanglante, mais les discours de haine et la violence contre les musulmans ont récemment augmenté. Certains États dirigés par le parti de Modi ont utilisé des bulldozers pour démolir les maisons et les magasins de prétendus manifestants musulmans, une décision qui, selon les critiques, est une forme de punition collective.

Le gouvernement a cherché à minimiser ces attaques, mais les incidents ont laissé la communauté minoritaire sous le choc de la peur.

“Parfois, vous avez besoin d’une protection supplémentaire pour les minorités afin qu’elles n’aient pas l’impression d’être des citoyens de second ordre”, a déclaré Gupta.

Le fait que la marée montante du nationalisme hindou ait aidé à soutenir la fortune du parti de Modi est évident dans ses succès électoraux. Cela a également coïncidé avec un fait plutôt flagrant : le parti au pouvoir n’a pas de législateur musulman au Parlement, une première dans l’histoire de l’Inde.

L’incapacité d’éliminer complètement la discrimination et les attaques contre d’autres minorités telles que les chrétiens, les tribaux et les dalits – qui forment l’échelon le plus bas de la hiérarchie des castes hindoues en Inde – a exacerbé ces préoccupations. Même si le gouvernement considère l’ascension d’une femme autochtone comme présidente de cérémonie de l’Inde comme une étape importante vers une représentation égale, les critiques ont exprimé leurs doutes en l’appelant une optique politique.

Sous Modi, le Parlement indien a également fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir adopté des lois importantes avec peu de débats, notamment une loi sur la citoyenneté à caractère religieux et une réforme agricole controversée qui a conduit à des manifestations massives. Lors d’une rare retraite, son gouvernement a retiré les lois agricoles et certains y ont vu un triomphe de la démocratie, mais ce sentiment s’est rapidement estompé avec l’augmentation des attaques contre la liberté d’expression et la presse.

Le pays a perdu huit places, à 150, sur 180 pays dans l’indice de la liberté de la presse de cette année publié par Reporters sans frontières, qui a déclaré que “les journalistes indiens qui critiquent trop le gouvernement sont soumis à des campagnes de harcèlement et d’attaques totales”.

La diminution de la liberté de la presse en Inde remonte aux gouvernements précédents, mais les dernières années ont été pires.

Des journalistes ont été arrêtés. Certains sont empêchés de voyager à l’étranger. Des dizaines de personnes font face à des poursuites pénales, notamment pour sédition. Dans le même temps, le gouvernement a introduit des lois réglementaires radicales pour les entreprises de médias sociaux qui lui donnent plus de pouvoir pour contrôler le contenu en ligne.

“Il suffit de regarder autour de soi pour voir que les médias se sont certainement ratatinés sous le régime de M. Modi”, a déclaré Coomi Kapoor, journaliste et auteur de “The Emergency: A Personal History”, qui relate la seule période d’urgence de l’Inde.

«Ce qui s’est passé dans l’urgence était franc et il n’y avait aucune prétention. Ce qui se passe maintenant est plus progressif et sinistre », a-t-elle déclaré.

Pourtant, des optimistes comme Kapoor disent que tout n’est pas perdu “si l’Inde renforce ses institutions démocratiques” et “met ses espoirs dans le système judiciaire”.

“Si l’indépendance du pouvoir judiciaire disparaît, alors j’ai peur que rien ne survive”, a-t-elle déclaré.

D’autres, cependant, insistent sur le fait que la démocratie indienne a pris tellement de coups que l’avenir semble de plus en plus sombre.

“Les dégâts sont trop structurels, trop fondamentaux”, a déclaré Roy, le romancier et militant.

___

Le journaliste d’Associated Press Rishi Lekhi a contribué à ce rapport.

Cheikh Saaliq, The Associated Press