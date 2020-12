HOUSTON: Dusty Baker n’est pas sûr s’il aimerait gérer les Astros de Houston au-delà de la saison à venir.

Peut-être, »dit-il. Cela dépend de ce que je ressens. Cela dépend de ce que l’équipe pense de moi… on ne sait jamais quels changements vont survenir dans la vie.

À 71 ans, Baker entame la dernière année de son contrat avec les Astros. Il a été embauché en janvier pour remplacer AJ Hinch, qui a été licencié par l’équipe après que lui et le directeur général Jeff Luhnow aient été suspendus pendant un an par la Major League Baseball pour leurs rôles dans le scandale de vol de signes Houstons. Luhnow a également été renvoyé.

Les Astros ont choisi l’option sur le terrain de Baker pour la saison 2021 en juin et Baker a aidé l’équipe à participer à la série de championnats AL au cours de la saison écourtée par la pandémie.

Après avoir été 29-31 en saison régulière, les Astros sont arrivés à un match après avoir atteint la Série mondiale.

La saison dernière était la 23e de Baker en tant que manager après avoir débuté en 1993 avec les Giants de San Francisco. Trois fois manager de l’année dans la Ligue nationale, Baker est venu aux Astros après avoir dirigé les Nationals de Washington, qui l’ont laissé partir après une saison 97-65 en 2017.

Baker n’est plus le plus vieux manager des majors après que Tony La Russa, 76 ans, ait été embauché pour gérer les White Sox cette intersaison.

Baker a déclaré qu’il avait apprécié sa première année à Houston et qu’il attendait avec impatience la possibilité de faire l’expérience du stade avec les fans et de gérer les Astros dans des circonstances plus normales cette année.

J’espère pouvoir profiter du Houston que j’ai appris à aimer du passé », a-t-il déclaré.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP_Sports