À 7 ans, j’étais un garçon qui s’appelait James. A 39 ans, je suis tellement content de n’avoir jamais eu de pilules hormonales

RENCONTREZ James Moodie. Il déteste la couleur rose, soutient les Spurs et, debout à 5 pieds 2 pouces (et ¾) est plus susceptible d’être présenté comme figurant dans Hobbit IV que, disons, Love Island.

Comme des milliers de jeunes, j’ai grandi incroyablement confus au sujet de mon sexe.

Enfant, Clemmie admet qu’elle était incroyablement confuse au sujet de son identité de genre comme des milliers de jeunes

J’ai détesté être une fille et j’ai trottiné en disant à des étrangers perplexes que je m’appelais James.

Mes parents, d’une patience infinie, m’ont regardé avec une légère horreur alors que je coupais le rasoir de mon père et coupais mes longs cheveux blonds.

Quand ma mère a essayé de ranger les sept touffes restantes, j’ai insisté pour aller chez un barbier.

Le jour où j’ai dû porter une robe de demoiselle d’honneur pour le mariage de ma tante et de mon oncle, j’ai sangloté pendant des heures et j’ai essayé de marcher dans l’allée avec mon costume de Superman.

Enfilés dans une robe meringuée blanche et moelleuse, mes yeux gonflés et bordés de rouge ont ruiné les photos de la mariée. Jusqu’à l’âge de six ans, j’ai obstinément refusé de porter la couleur rose.

J’ai joué avec des voitures Transformers et MASK, et j’ai pleuré quand je n’ai pas eu de ballon de rugby pour mon anniversaire. Une autre étape particulièrement éprouvante m’a vu porter des Y-fronts.

J’ai dormi en pyjama Spider-Man, joué avec Scalextric et, inexplicablement, j’avais un meilleur ami imaginaire appelé Mark, un pilote de course avec qui je faisais des «tours» de la table de la salle à manger.

Clemmie a essayé de piétiner l’allée dans son costume de Superman lors du mariage de sa tante et de son oncle

George, une fille qui méprisait les robes et les cheveux longs, était mon personnage préféré dans les Cinq Célèbres, et j’étais totalement apparenté à l’androgyne Bill de Malory Towers. Bref, j’étais un garçon manqué.

Si j’étais né en 2001 plutôt qu’en 1981, il y a de fortes chances que James, et non Clemmie, sourie depuis l’en-tête de cette chronique.

La semaine dernière, Holly Branson, la fille du milliardaire du magnat de Virgin Richard, a révélé qu’elle s’était également identifiée comme un garçon qui grandissait.

Elle a déclaré: «À l’âge de quatre ans, j’ai décidé que j’étais un garçon. Ce n’était pas que je voulais être un garçon, c’était que j’étais un garçon. Je me suis levé pour faire pipi, je me suis habillé comme un garçon, je me suis même donné des noms masculins différents.

« J’ai fait pipi »

Holly et moi avons le même âge. Il y a de fortes chances que si nous étions nés 30 ans plus tard, on nous dira que nous sommes transgenres et que nous suivons un traitement qui change notre vie.

Le service de développement de l’identité de genre du NHS, basé à Londres, a signalé une augmentation de 4 000 pour cent des renvois d’enfants ces dernières années, avec environ un pour cent de la population britannique désormais « non conforme au genre ».

Environ deux fois plus de filles que de garçons sont référées, la plupart âgées de 14 à 16 ans, tandis qu’une nouvelle étude affirme que la représentation croissante de personnages transgenres à la télévision alimente une augmentation spectaculaire du nombre de moins de 18 ans cherchant une aide médicale pour changer de sexe.

L’année dernière, la star hollywoodienne nominée aux Oscars Elliot Page – anciennement connue sous le nom d’Ellen Page – est devenue trans et a été saluée à juste titre.

Si j’étais né en 2001 plutôt qu’en 1981, il y a de fortes chances que James sourie depuis l’en-tête de cette rubrique, écrit Clemmie Crédit : Louis Wood News Group Journal

Depuis bien trop longtemps, les personnes trans sont horriblement persécutées et traitées injustement.

La brillante association caritative Mermaids fait un travail incroyable en apportant un soutien aux jeunes trans et à leurs familles et, dans de nombreux cas, sauve des vies.

Mais, et voici le mais, de nombreuses études ont montré qu’environ 80 pour cent des enfants reviennent à s’identifier comme leur sexe biologique. . . si laissé non traité.

L’idée que certains enfants – et bien sûr il y a des exceptions – reçoivent des hormones à un âge aussi tendre est alarmante.

Moi, à sept ans, j’aurais pris tous les bloqueurs d’hormones. Moi, à 39 ans, je suis soulagé de ne pas l’avoir fait.

BLOQUEURS DE LA PUBERTÉ

En mars, la Division de la famille de la Haute Cour a décidé que les parents pouvaient donner leur consentement aux moins de 16 ans pour accéder aux bloqueurs de puberté.

Théoriquement, cela signifie que des enfants aussi jeunes que dix ou 11 ans pourraient recevoir des médicaments pour mettre en pause les changements physiques de la puberté, y compris le développement des seins ou des poils du visage, bien que l’on en sache peu sur les effets secondaires à long terme.

En décembre dernier, la Haute Cour a statué qu’il était peu probable que les moins de 16 ans soient en mesure de donner leur consentement éclairé à des traitements «expérimentaux», y compris des bloqueurs d’hormones.

Keira Bell, l’une des plaignantes, a commencé à prendre des inhibiteurs de la puberté à l’âge de 16 ans après avoir été référée à la clinique pionnière de Tavistock, mais a ensuite perdu sa transition.

Aujourd’hui âgée de 24 ans, elle dit qu’elle regrette sa décision de passer au sexe masculin.

La diversité des genres est en train d’être normalisée — et c’est merveilleux.

Mais ne pourrions-nous pas laisser les petits garçons courir en talons hauts, et les filles s’habiller en croisés capés, encore un peu plus longtemps ?

Le chirurgien de Katie UN AUTRE jour, un autre lifting pour Katie Price. C’est son corps, elle peut en faire ce qu’elle veut. Mais comment, en toute bonne conscience, chirurgien plasticien après chirurgien plasticien – cinq et plus – peut-il opérer une femme encore jeune, qui n’a manifestement pas besoin d’une autre intervention ?

Un couple modèle

LES JO de Londres 2012 m’ont fait tomber amoureux du football.

Voir les athlètes rayonnants, fiers et porteurs de drapeaux, dont beaucoup bénéficient d’un financement frugal de la loterie nationale, a mis en évidence le fossé entre eux et les footballeurs multimillionnaires, prima donna.

Harry Kane et sa femme Katie de vrais modèles Crédit : Getty – Contributeur

Regarder les Wags lissés, sans sourire et portant l’identité Chanel était tout aussi peu inspirant.

Neuf ans plus tard, rien ne résume mieux mon demi-tour que Harry Kane et sa femme, Katie.

Le couple, amoureux d’enfance, est à la fois travailleur, familial et dévoué, et semble totalement inchangé par la célébrité.

J’ai rencontré Harry plusieurs fois et il est l’antithèse d’un footballeur impétueux de Premier League. Il boit à peine, d’une part, et est très timide.

Et contrairement à Posh, Cheryl, Coleen et co, diplômée en sciences du sport et mère de trois enfants, Katie reste proche de ses amis d’enfance et de sa famille, et n’a apparemment aucune envie d’apparaître sur la couverture de Hello! magazine de sitôt.

Elle et Harry sont de véritables modèles.

Balançoires de fête Des CENTAINES d’échangistes sont descendus dans des champs près de Grantham, Lincs, pour un « festival de sexe de quatre jours ». Donnant un tout nouveau sens aux « campeurs heureux », le billet d’entrée de 200 £ permet aux festivaliers d’accéder à des donjons, à des démonstrations de bondage, à des châteaux gonflables pour adultes et à un concours de t-shirts mouillés. Bizarrement, il y a aussi du maquillage et du tir au pigeon d’argile. Et si ce sont des euphémismes, je ne veux pas le savoir.

Le charme de la ferme

JAMAIS sciemment un pour avoir le doigt sur le pouls culturel de l’air du temps, évidemment, j’ai environ trois semaines de retard sur tout le monde pour découvrir les joies de Clarkson’s Farm.

Il n’y a pas de poursuites en voiture – bien que nous voyions Jeremy se faire tirer sur un tracteur géant, pour ainsi dire – et les scènes de sexe ne risquent pas de faire battre les impulsions (à moins que des éclairs racés de cuisse de mouton ne soient votre truc, idem Jeremy mettant accidentellement son remettre l’anus d’une brebis).

Clarkson’s Farm est chaleureux, drôle et étonnamment éducatif Crédit : Amazon Prime

Il ne remportera probablement aucun prix pour la diversité ou, comme le dit Farmer J lors d’une vente à la ferme, « Il y a ici tous les types différents d’hommes blancs de 60 ans ».

Mais c’est chaleureux, drôle et étonnamment éducatif, et je défie quiconque de ne pas se sentir mieux en le regardant.

Se mettre à couvert

Félicitations au secrétaire à la Santé haussier Sajid Javid qui le dit clairement.

Félicitations au secrétaire à la Santé haussier Sajid Javid pour avoir dit que nous devons apprendre à vivre avec Covid Crédit : AFP

En disant que nous devons apprendre à vivre avec le virus – au lieu de rêver de le guérir – collectivement, nous pouvons tous commencer à avancer.

Et en laissant aux individus le soin de continuer ou non à porter des masques faciaux, le gouvernement s’éloigne lentement d’un état de nounou Covid pour revenir à un état prudemment libertaire.

Bien que je ne porterai pas de masque dans les restaurants, les maisons ou les gymnases, je suis convaincu qu’ils réduiront les transmissions du rhume et de la grippe et qu’ils supporteront, comme les Chinois, les bêtes étouffantes des transports en commun.