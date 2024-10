À 50 ans, le concours de photomicrographie Small World de Nikon magnifie le minuscule – colossal

Des graines aux moisissures visqueuses en passant par les yeux d’araignée, les principales entrées du Small World de Nikon Concours de photomicrographie 2024 (auparavant) éclairer des détails invisibles à l’œil nu. Cette année, les jurés ont examiné plus de 2 000 candidatures provenant de 80 pays.

La première place a été attribuée au Dr Bruno Cisterna et au Dr Eric Vitriol du Collège médical de Géorgie à l’Université d’Augusta, qui ont détaillé les vrilles délicates et étrangement belles et les bords cristallins des cellules constituant la tumeur cérébrale d’une souris.

Dr Bruno Cisterna et Dr Eric Vitriol, Faculté de médecine de Géorgie, Université d’Augusta, Augusta, Géorgie. Cellules différenciées de tumeur cérébrale de souris (actine, microtubules et noyaux)

2024 marque la 50e vitrine annuelle Small World de Nikon, qui a également lancé le concours Small World in Motion en 2011, mettant en avant l’art et les compétences nécessaires pour capturer des phénomènes minuscules.

En plus de révéler des représentations incroyables, presque magiques, d’organismes et d’objets, les images illustrent le rôle essentiel que joue la photomicrographie dans l’avancement de notre compréhension de la santé, de la nature et de nous-mêmes.

Les passionnés amateurs et les scientifiques partagent des vues étonnantes de leurs recherches, notamment les formes agrandies ressemblant à des jouets de sable de plage commun, une coupe transversale d’herbe et un groupe moucheté d’œufs de poulpe.

Parcourez toutes les meilleures candidatures du concours en ligne galerieet gardez un œil sur le calendrier présentant les gagnants de cette année. Suivez les mises à jour sur Instagram.

Alison Pollack, San Anselmo, Californie. Graine d’une plante Silene

Paweł Blachowicz, Bedlno, Sainte-Croix, Pologne. Yeux d’araignée crabe verte (Diaea dorsata)

Henri Koskinen, Université d’Helsinki, Helsinki, Uudenmaan lääni, Finlande. Moisissure visqueuse (Cribraria Cancellata)

Zhang Chao, Observatoires astronomiques nationaux, Académie chinoise des sciences, Pékin, Chine. Sable de plage

Gerhard Vlcek, Maria Enzersdorf, Autriche. Coupe transversale de la feuille d’herbe de plage européenne (Ammophila Arenaria)

Thomas Barlow et Connor Gibbons, Université Columbia, Département de neurobiologie et du comportement, New York. Grappe d’oeufs de poulpe (Octopus hummelincki)

Chris Romaine, Kandid Kush, Port Townsend, Washington. Feuille d’une plante de cannabis

Dr Robert Markus, Université de Nottingham, École des sciences de la vie, Nottingham, Nottinghamshire, Royaume-Uni Coupe transversale de pissenlit (Traxacum officinale) montrant un stigmate incurvé avec du pollen