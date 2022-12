A 50 ans, “Immaculate Reception” remonte toujours le moral d’une région

PITTSBURGH (AP) – Et c’est arrivé – en fait, le quart-arrière Terry Bradshaw est arrivé, mais soyez patient. C’est une histoire de football, de culture et de religion, il semble donc juste de commencer par une formulation biblique.

Ainsi, Bradshaw a à peine réussi la passe, qui a été déviée lors d’une collision entre le défenseur et le receveur. Tout le monde pensait que le match était terminé, sauf un arrière bousculant, Franco Harris. Il a fait un attrapé improbable et a couru dans la zone des buts, assurant la toute première victoire des Steelers de Pittsburgh en séries éliminatoires, le début d’une longue dynastie.

C’était il y a 50 ans ce vendredi 23 décembre 1972. Mais même si la NFL l’a officiellement désigné comme le plus grand jeu de l’histoire de la ligue, il était plus important que cela.

“Déc. Le 23 sera désormais célébré à Pittsburgh comme la fête de la réception immaculée », a proclamé le légendaire commentateur sportif local Myron Cope.

Il a eu l’idée d’un appelant dont le petit ami avait inventé le nom lors d’une célébration de la victoire dans un bar – mettant une touche à la fête catholique récemment passée de l’Immaculée Conception, qui marque la croyance que la Vierge Marie a été conçue sans péché.

La monnaie était aussi durable qu’instantanée, “utilisant une terminologie religieuse pour mythifier presque un événement sportif”, a déclaré Anne Madarasz, historienne en chef et directrice du Western Pennsylvania Sports Museum.

La réception immaculée a cristallisé la montée des Steelers – alors même que leur industrie homonyme était en déclin, tout comme le Pittsburgh des quartiers d’immigrants compacts avec plusieurs paroisses catholiques ethniques.

En 1980, alors que les Steelers célébraient leur quatrième victoire au Super Bowl, la célèbre industrie sidérurgique de Pittsburgh passait du déclin à l’effondrement total. De nombreux jeunes ont quitté la région démoralisée à la recherche d’emplois à travers le pays (aidant à construire la base nationale de fans des Steelers, soit dit en passant).

Pourtant, ceux qui sont partis et ceux qui sont restés ont gardé le souvenir d’une pièce appelée immaculée – une histoire avec une morale à ne jamais abandonner.

« C’était notre point de ralliement culturel », a déclaré le révérend Lou Vallone, un prêtre catholique à la retraite du diocèse de Pittsburgh.

“C’est ce qui nous a permis de continuer alors que nous avons vu notre culture d’immigrants commencer à se dissiper, alors que l’économie s’effondrait, que les aciéries fermaient, que les gens déménageaient dans les banlieues, les gens quittaient la région”, a déclaré Vallone. Il avait l’habitude de présider les messes à l’église Saint-Pierre, la paroisse la plus proche du stade, où les fidèles comprenaient de nombreux talonneurs le jour du match, vêtus du noir et de l’or des Steelers.

La population de la ville et de la région a diminué dans les années qui ont suivi la capture. Les rangs des catholiques – 40% de la population de la région en 1972 – ont chuté d’environ un tiers. De nombreuses paroisses ethniques et autres ont fermé ou fusionné, et souvent fusionné à nouveau. Une église nommée d’après l’Immaculée Conception a récemment fermé.

La région s’est dotée de nouveaux moteurs économiques : l’éducation, la médecine, l’énergie.

Mais la mythologie de l’Immaculée Réception perdure.

À l’aéroport international de Pittsburgh, une statue immortalisant Franco Harris au moment de sa prise se dresse à côté d’un autre personnage historique, un certain George Washington.

Et là où se trouvait autrefois le stade Three Rivers – maintenant une mer de places de stationnement près du stade actuel des Steelers – il y a un monument à la réception immaculée. Vous pourriez appeler cela un sanctuaire.

Il comprend un marqueur où les fans qui sont si inclinés peuvent mettre leur pied à l’endroit exact où le pied de Harris a atterri.

Et comme pour la réception immaculée, les gens se sont mis à la place de Harris depuis qu’ils sont entrés pour la première fois sur le terrain en 1972, le rejoignant dans une célébration de la zone des buts.

“Ce n’est pas seulement lui qui franchit la ligne de but, c’est l’équipe et la ville”, a déclaré Madarasz.

Ce n’est pas le seul lien catholique avec les Steelers. “Il n’y avait personne de plus catholique que le chef”, a déclaré Vallone à propos du légendaire fondateur de l’équipe, Art Rooney. Et pendant des décennies, l’équipe a pratiqué au St. Vincent College, une école catholique voisine et qui abrite une abbaye bénédictine.

Bien que la Réception Immaculée ait un nom catholique, elle comporte également un élément de coopération interreligieuse.

L’animateur sportif Cope était juif. Des années plus tard, il a abordé l’éternelle controverse sur la question de savoir si la capture était même légitime selon les règles de la NFL (selon que le ballon touchait le défenseur ou le receveur avant de rebondir sur Harris). Dans un essai du New York Times, il a posé une question unique en Amérique :

“La réception immaculée de Franco Harris était-elle casher?”

C’était bien, a-t-il insisté, après avoir étudié le film.

L’iconographie religieuse et celle du football ont fusionné bien avant que les entraîneurs de prière n’aient eu leur journée devant la Cour suprême cette année. En 1984, la passe de touché « Je vous salue Marie » du quart-arrière Doug Flutie à Gerard Phelan a donné une victoire légendaire à une école catholique, le Boston College, sur l’Université de Miami.

“Touchdown Jesus”, une grande peinture murale du Christ avec les bras levés, est un point de repère près du stade de l’Université Notre-Dame, l’école catholique qui a depuis longtemps aligné le champ arrière apocalyptique, les Four Horsemen.

Les Oakland Raiders, bien que perdants de la réception immaculée, ont peut-être bénéficié de l’aide divine une autre fois, si l’on en croit les surnoms. Ils ont remporté un match de 1978 sur un échappé “Holy Roller” qui a emprunté un long chemin sinueux à travers les mains du porteur de ballon Pete Banaszak vers un coéquipier dans la zone des buts. “Je crois au Big Guy”, a déclaré plus tard Banaszak. “Il était là.”

Vallone entend beaucoup ce genre de discours, de la part des fans comme des joueurs. Il a même une homélie pour l’accompagner.

“Si vous voulez croire que Dieu est de votre côté dans un match de football ou un match de football, c’est bien, tant que vous vivez votre vie du côté de Dieu”, a déclaré Vallone.

Les fans talonnant près du monument Immaculate Reception avant le match du 11 décembre des Steelers contre les Ravens pouvaient facilement réciter les détails de la pièce à chaque instant. Cela inclut ceux qui l’ont vu en direct et ceux qui n’étaient même pas nés à l’époque.

Le jeu de 1972 était soumis à des règles d’interdiction locales. Mais Buster Boots, vivant au nord-ouest de Pittsburgh à Ellwood City, a rappelé que sa famille utilisait une grande antenne pour capter l’émission “sur un grand vieux téléviseur RCA de 25 pouces avec une image venant de Cleveland”.

Après la pièce, « nous devenions fous », se souvient-il. “Nous devons le voir en direct.”

John Michael d’Aliquippa à proximité a déclaré avoir vu la réception immaculée en personne. Il a dit qu’il y avait une bonne raison pour ce nom.

“Probablement à cause de Pittsburgh, vous savez”, a-t-il déclaré. “Beaucoup d’ethnies, beaucoup de religions, beaucoup d’églises et beaucoup d’amour.”

Peter Smith et Jessie Wardarski, Associated Press