La star de « Matrix » Carrie-Anne Moss s’est ouverte sur l’âgisme et la vie à Hollywood pour une actrice de 40 ans au cours d’une discussion franche avec l’auteure et cinéaste Justine Bateman.

Moss, 53 ans, qui revient à son rôle de sauvegarde de l’univers en tant que Trinity dans « The Matrix 4 » (sortie prévue le 21 décembre), a révélé qu’on lui avait offert le rôle d’une grand-mère pour un projet différent le lendemain de son 40e anniversaire.

«J’avais entendu dire qu’à 40 ans, tout avait changé», a déclaré Moss lors de la vaste conférence au 92nd Street Y de New York le 1er avril, selon The Hollywood Reporter. « Je n’y croyais pas parce que je ne croyais pas qu’il faille simplement sauter sur un système de pensée avec lequel je ne m’aligne pas vraiment. Mais littéralement le lendemain de mon 40e anniversaire, je lisais un script qui m’est venu et J’en parlais à ma responsable. Elle me disait: ‘Oh, non, non, non, ce n’est pas ce rôle (pour lequel tu lis), c’est la grand-mère.’ «

« J’exagère peut-être un peu, mais c’est arrivé du jour au lendemain », a ajouté Moss. « Je suis passée du statut de fille à mère à au-delà de la mère. »

L’actrice a déclaré que c’était une transition difficile vers le processus mental en partie parce que les acteurs masculins ne vivaient pas l’âgisme de la même manière.

« C’est une histoire stéréotypée, travailler avec des hommes tellement plus âgés et vieillissants », a déclaré Moss. « Et les gens apprécient leur vieillissement. Alors que je suis beaucoup plus jeune qu’eux. »

La discussion a porté sur le nouveau livre de la star de « Family Ties » Bateman, « Face: One Square Foot of Skin », qui examine les manières agressives dont Hollywood et la société réagissent au vieillissement des visages des femmes.

Au cours de leur discours, Moss a déclaré que le processus de vieillissement naturel pourrait être « un peu brutal » pour les acteurs de l’écran.

«Vous n’avez pas l’impression d’avoir beaucoup vieilli et tout à coup vous vous voyez à l’écran», dit-elle. « Je regardais ces actrices françaises et européennes et elles avaient juste quelque chose à leur sujet qui se sentait si confiant dans leur propre peau. J’avais hâte de l’être. Je m’efforce pour ça. Ce n’est pas facile d’être dans ce métier. Il y a un beaucoup de pression externe. «

Moss a félicité Bateman pour avoir écrit «Face», la suite de son livre de 2018 sur Hollywood, «Fame: The Hijacking of Reality».

Bateman, 55 ans, a déclaré qu’elle était poussée à discuter des attentes injustes placées sur les femmes à mesure qu’elles vieillissent.

« Je trouve psychotique que nous ayons dépassé toutes les conversations sur le fait que nous devrions nous couper le visage », a déclaré Bateman à propos de la chirurgie plastique. « C’est devenu normal. Temps mort, temps mort! »