A 39 ans, le « Stop Making Sense » récemment restauré est toujours aussi exubérant et merveilleux | Films | Détroit

Cliquez pour agrandir Avec l’aimable autorisation de Sire/Warner Music Group David Byrne dans le costume rare qui mérite absolument l’adjectif « emblématique ».

Je me souviens encore d’être arrivé tardivement à une projection de presse de Arrêtez de donner du sensarrivant juste au moment où David Byrne trébuchait lui-même sur la scène.

Nous étions en 1999, et le film de concert bien-aimé des Talking Heads, réalisé par l’oscarisé Jonathan Demme, recevait une réédition pour son 15e anniversaire. C’était la première fois que je regardais le film que Pauline Kael appelait « une expérience rock continue qui ne cesse de se construire, devenant toujours plus intense et euphorique ».

Voir Byrne vaciller sur une scène nue, gratter sa guitare acoustique sur un motif de boîte à rythmes TR-808 (probablement provenant d’un beatbox qu’il a apporté sur scène) est une manière assez particulière de commencer cette « expérience rock continue ». Mais j’ai quand même trouvé une place et me suis plongé dans l’expérience. Et c’était effectivement un expérience.

La performance solo de Byrne donne le rythme déconstructif du film. Après avoir fini avec « Killer », la bassiste Tina Weymouth sort pour une interprétation solennelle de « Heaven » (James Wolcott a dit un jour qu’elle « projette le bonheur comme un phare »). Ensuite, le batteur (et mari de Weymouth) Chris Frantz monte littéralement sur scène pour « Thank You for Sending Me an Angel ». Ensuite, le guitariste et claviériste Jerry Harrison complète la formation originale de « Found A Job ».

Mais ils n’ont pas encore fini. Les camarades du groupe en tournée Steve Scales (percussions), Bernie Worrell (synthétiseurs), Alex Weir (guitare), ainsi qu’Edna Holt et Lynn Mabry (choeurs) entrent bientôt en scène, tous Afro-Américains donnant beaucoup à ces anciens élèves de la Rhode Island School of Design. il fallait une saveur funky. (A côté de Paul Simon, les Heads étaient les seules pop stars américaines d’un blanc de lys à avoir ouvertement insufflé à leur travail de l’ère Reagan le mojo indispensable des Noirs.) Au moment où ils sont tous sur scène en train de faire « Burning Down the House ». » et » Life Playing Wartime « , alors que Byrne commence pratiquement un cours d’aérobic avec la plupart du groupe courant sur place (Byrne fait littéralement un effort supplémentaire et fait plusieurs tours autour de la scène), les Avengers se sont rassemblés avec succès et sont là pour vous donner ‘tout un spectacle.

Arrêtez de donner du sens, qui a reçu une restauration 4K gracieuseté d’A24 et sera projeté dans les cinémas IMAX avant d’être projeté partout ailleurs le 29 septembre, est un film de concert (capturé lors de plusieurs spectacles au Pantages Theatre d’Hollywood en 1983) qui se réjouit de montrer un groupe qui est Ainsi, en synchronisation musicale, le public appréciant ses vibrations semble être une réflexion après coup. Lorsque Demme nous donne enfin un aperçu, dans les dernières minutes du film, des personnes qui ont eu la chance d’assister à l’un des spectacles en direct, cela ressemble presque à une grande révélation culminante. (Attendez une minute, ils étaient là tout ce temps ?!)

Demme a réalisé le film alors même qu’il était pris dans l’enfer de la reprise du véhicule Goldie Hawn. Changement de vitesse, et il est clair que le défunt réalisateur était ravi de faire un film mettant en vedette des personnes qu’il respectait. Les Heads et leurs camarades du groupe sont capturés avec adoration par la caméra. Même lorsqu’ils sont les plus en sueur ou les plus séduisants sur le visage (l’explosion IMAX capte chaque tache de sueur qui rebondit sur la tête de Weir, tandis que le regretté ancien de P-Funk, Worrell, fait des expressions à moitié cendrées qui vous font vous demander s’il était sur quelque chose), Ils étaient tous dans ça.

Cela est très évident dans la seconde moitié lorsque le groupe se produit principalement dans un éclairage minimal, leurs ombres étant souvent projetées sur le mur du fond de la scène. (C’est comme si les Heads s’inspiraient littéralement du titre de leur quatrième album et composaient des chansons où ils restaient dans la lumière.) Demme suit la théâtralité sombre. Au cours du turbulent « What a Day That Was », il obtient même des plans rapprochés de chaque membre, des lumières brillant sous leurs visages comme s’ils racontaient des histoires autour d’un feu de camp.

Les choses deviennent brièvement brillantes lorsque Weymouth et Frantz passent en mode Tom Tom Club et interprètent leur tube club « Genius of Love ». Mais cela donne vraiment à Byrne le temps d’aller dans les coulisses et d’enfiler ce foutu grand costume conçu par Gail Blacker pour « Girlfriend is Better » et « Take Me to the River ». Considérant que les membres de Fall Out Boy ont porté leurs propres grands costumes lors d’un récent MTV Video Music Awards performancec’est incroyable à quel point cette tenue folle est devenue emblématique.

Nous pourrions parler de la façon dont Sens a été inspiré par le berceau de Byrne du théâtre traditionnel japonais et par toutes les choses artistiques et farfelues qui ont influencé à la fois Demme et les Heads. Mais en réalité, la seule chose qui compte est la joie exubérante et collective qui Sens apporte, même après 40 ans. C’est un merveilleux instantané d’un groupe à l’unisson parfait, des années avant qu’ils ne se séparent amèrement.

C’est pourquoi c’était tellement incroyable quand les Heads brièvement réunis pour une séance de questions-réponses après la projection du film au Festival international du film de Toronto. Même avec toutes les conneries acrimonieuses qu’ils ont vécues, ils savent à quel point ils étaient heureux quand ils ont fait Arrêtez de donner du senset à quel point ils ont rendu tout le monde heureux – en particulier l’homme qui a tout filmé – quand ils l’ont fait.

