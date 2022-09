À 38 ans, la star indienne du tennis de table Mouma Das a toujours du punch

A 38 ans, Mouma Das insiste sur le fait qu’elle n’a pas d’objectifs à poursuivre ni d’ambitions précises à réaliser mais qu’elle veut profiter du sport qu’elle aime le plus. Mais même si la quintuple championne nationale ne joue au tennis de table que pour le plaisir, elle peut apprendre aux jeunes quelques leçons sur la façon de gagner des matchs.

C’est exactement ce que Mouma a fait lorsqu’elle a sauvé deux balles de match avant de vaincre Diya Chitale, âgée de 19 ans, du Maharashtra, en cinq sets pour assurer la victoire du Bengale occidental lors de la finale par équipe féminine de tennis de table aux 36e Jeux nationaux mercredi.

C’était une victoire vitale lors de la troisième rencontre en simple de l’affrontement pour le titre alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1.

“Franchement, je prends simplement du plaisir à jouer à nouveau et je peux donc jouer librement sans pression. Je me suis juste concentrée sur le fait de garder le ballon sur la table et elle était sous pression car on s’attendait à ce qu’elle gagne », a déclaré Mouma, qui dispute son troisième tournoi depuis son retour à la compétition après une pause maternité. “C’est une table rase pour moi et je recommence avec rien à perdre”, a-t-elle plaisanté.

En fait, elle a atteint la finale du tout premier tournoi – les championnats nationaux seniors à Meghalaya plus tôt cette année – sans trop d’attentes car elle ne s’était pas suffisamment entraînée.

“Avant les Nationaux, je ne jouais qu’une seule séance le matin ou le soir car c’est très difficile de jouer en continu. Je ne suis plus aussi en forme physiquement, donc je dois me préparer et faire plus d’efforts que mes jeunes coéquipières », a expliqué la pagayeuse qui faisait partie de l’équipe féminine indienne médaillée d’or aux Jeux du Commonwealth de 2018 et qui avait également atteint les championnats du monde de 2017. quarts avec Manika Batra en double dames.

Pourtant, malgré ses niveaux de condition physique suspects, Mouma a été impliquée dans deux matches à cinq en demi-finale et en finale au stade couvert PDDU mercredi et a été plus agressive que ses jeunes adversaires dans le décideur.

“Je sais comment certains de ces joueurs jouent et leurs styles, car je les ai déjà affrontés et j’utilise ces connaissances contre eux”, déclare le joueur indien le plus capé aux championnats du monde, que ce soit en individuel ou en équipe.

Mouma insiste sur le fait que son amour du sport et le soutien inconditionnel de son mari, Kanchan Chakraborty, et de la famille l’ont aidée à faire un retour réussi après une interruption de trois ans.

“Il est l’une des raisons pour lesquelles j’ai pu faire un retour aussi fort”, a-t-elle souligné, tout en refusant de mentionner le nom de son mari lors de la conversation, citant la tradition, et l’a plutôt écrit.

“Heureusement, je vis dans une famille commune, donc ma belle-mère, ma mère et tout le monde aident à prendre soin du bébé, et surtout mon mari me pousse toujours à jouer”, a-t-elle déclaré.

Mouma participera dans la catégorie simple dames et double mixte dans les épreuves individuelles. Et bien qu’elle veuille minimiser ses chances de remporter une médaille, ses adversaires se méfieront certainement de ses prouesses lorsqu’ils l’affronteront de l’autre côté de la table.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici