À 3 degrés, le jour le plus froid de la saison à Delhi aujourd’hui

Une vague de froid brutale a balayé Delhi jeudi, la température minimale tombant au plus bas de la saison de trois degrés Celsius. La plupart des gens sont restés à l’intérieur et se sont tournés vers des radiateurs et des tasses de thé chaud pour se garder au chaud alors que les vents glacials de l’Himalaya enneigé traversaient les plaines, y compris la capitale nationale.

Une couche aveuglante de brouillard dense sur le nord de l’Inde, y compris Delhi, a causé des inconvénients majeurs aux navetteurs. Les niveaux de visibilité étaient de 50 mètres vers 5h30.

L’observatoire de Safdarjung, la principale station météorologique de Delhi, a enregistré une température minimale de trois degrés Celsius contre 4,4 degrés Celsius mercredi et 8,5 degrés Celsius mardi.

Les stations météorologiques de Lodhi Road, Ayanagar et Ridge ont enregistré des températures minimales de 2,8 degrés Celsius, 2,2 degrés Celsius et 2,8 degrés Celsius, respectivement.

La vague de froid devrait mettre à rude épreuve les réseaux électriques et poser des problèmes aux sans-abri.

Le bureau météorologique avait émis mercredi une alerte orange pour Delhi-NCR pour jeudi et vendredi.

Le département météorologique indien utilise quatre codes de couleur pour les avertissements météorologiques : vert (aucune action nécessaire), jaune (regarder et rester à jour), orange (être prêt) et rouge (agir).