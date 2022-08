À 29 ans, la maladie a brisé mes rêves. Et je n’étais pas le malade

Cette chronique à la première personne est l’expérience de Jason Miller qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez voir la FAQ .

Debout dans une longue file d’attente pour le bureau de triage de la salle d’urgence Peter Lougheed à Calgary, mes pensées s’emballent. Je fais défiler mon téléphone pour me distraire et respire profondément.

C’est ce que je fais; ça se pratique. C’est bizarre d’être doué pour quelque chose comme naviguer dans une salle d’urgence d’un hôpital. Mais c’est ma réalité.

Quand c’est mon tour, je dis : « Bonjour. Je cherche ma femme, Jennifer. Elle a été amenée ici en ambulance.

Au début de notre voyage médical, J’étais un “jeune soignant”. J’ai maintenant 45 ans et déjà 16 ans d’expérience dans la prestation de soins à ma femme.

Cela signifie 16 ans à être assise au chevet d’un hôpital, à témoigner de sa douleur, à stresser sur les options de traitement et à pleurer nos deux rêves désormais impossibles.

Et il y a beaucoup de deuil. Parce que rien ne vous prépare à ce rôle étrange — quand ce n’est pas vous qui êtes malade mais que votre vie bascule quand même.

Notre histoire d’amour a commencé il y a plus de 20 ans à l’été 1999. Nous étions jeunes et insouciants, travaillant des emplois d’été au port de Vancouver et je suis tombé amoureux d’une femme séduisante, intelligente et pleine de confiance.

Jennifer a déménagé sur la côte est pour l’université et nous sommes sortis ensemble à distance. Finalement, nous nous sommes installés ensemble à Vancouver et avons ensuite décidé de tenter notre chance à Calgary. Nous avions tous les deux des rêves. Nous étions dans la fin de la vingtaine, ravis d’être à Calgary, une ville en plein essor. Nous voulions fonder une famille et trouver du travail dans nos champs ; la mienne c’était les cartes et la géographie, la sienne c’était l’histoire.

Mais les traitements de Jennifer ont pris le dessus sur notre vie.

C’était en septembre 2006, à peine deux mois avant notre mariage, lorsqu’elle m’a appelé au travail. On lui a diagnostiqué une embolie pulmonaire causée par un caillot de sang dans son poumon. Mais avec le traitement, Jennifer s’est suffisamment améliorée pour que nous nous mariions, achetions un condo et nous pensions que ces problèmes de santé seraient bientôt résolus.

Jason Miller, à gauche, et sa femme, Jennifer Anderson, célèbrent leurs fiançailles en 2006. C’était à peu près au moment où elle a commencé à tomber malade. (Soumis par Jason Miller)

Ils ne l’étaient pas. Bientôt, elle avait du mal à respirer et avait besoin d’oxygène 24 heures sur 24. Pour retirer les caillots sanguins, Jennifer a subi une thromboendartériectomie pulmonaire en mars 2007. Deux ans plus tard, elle a eu besoin d’une double transplantation pulmonaire, puis en 2021, elle a développé un lymphome, un cancer des ganglions lymphatiques.

Jennifer a lutté contre sa maladie mais ne s’est pas apitoyée sur elle-même; elle a continué à regarder vers l’avant.

J’ai essayé de faire la même chose mais j’ai gardé mes émotions refoulées. C’était plus facile de tout garder et de prétendre que tout allait bien. J’ai construit une histoire en fonction de mes besoins et de ma perception de la réalité. Quand mon histoire a été contestée, je me suis mis en colère. J’étais en colère contre tout le monde : Jen, les amis, la famille, tout le monde était de bonne guerre.

J’ai pensé à partir. Étais-je assez fort pour ça ? -Jason Miller

J’ai pensé à la quitter. Étais-je assez fort pour ça ? Mais je ne pense pas que je pourrais me respecter si je décrochais et disais que j’avais fini. Et plus important encore, j’aimais toujours profondément ma femme.

Longtemps, j’ai laissé l’orage faire rage et se construire en moi.

J’ai eu du mal à demander de l’aide, y voyant un signe de faiblesse ou d’échec. Lorsque mes amis et ma famille me demandaient comment j’allais, je disais « je vais bien compte tenu des circonstances », je plaisantais et je changeais de sujet.

En ce qui concerne le soutien professionnel, les ressources destinées à soutenir les jeunes soignants sont limitées. La plupart sont mis en place pour les personnes âgées qui s’occupent de conjoints vieillissants.

Jason Miller, au centre, et sa femme, Jennifer Anderson, profitent d’un moment de répit après sa maladie qu’ils ont dû apprendre à gérer. (Soumis par Jason Miller)

Dans un groupe de soutien pour les conjoints de patients ayant des besoins médicaux complexes, il y avait moi (alors 30 ans) et trois femmes dans la soixantaine. J’ai eu du mal à partager ce que j’avais en tête – l’occasion manquée d’avoir une famille et les défis liés à l’intimité – avec des personnes de l’âge de ma grand-mère.

Mais c’est comme une citation que j’ai trouvée attribuée à Bouddha : « N’essayez pas de calmer la tempête. Calmez-vous. La tempête passera.

Finalement, j’ai réalisé que je devais accepter que la maladie de Jennifer dominerait toujours notre vie ensemble et j’avais besoin d’aide pour arrêter de lutter contre la tempête.

J’ai trouvé un groupe de soutien en santé mentale distinct de l’équipe médicale de Jennifer. Je me suis appuyé sur les amis et la famille qui sont restés avec moi. Et lentement, j’ai appris à faire preuve de compassion envers moi-même et à me réserver du temps pour faire des choses par moi-même, comme faire de l’exercice et méditer.

Je comprends maintenant qu’accepter de l’aide est un signe de force, pas de faiblesse. Et Jennifer et moi nous consultons régulièrement; nous parlons de ce qui nous rend anxieux.

Tout bien considéré, il est difficile de croire que cela fait 16 ans.

Nous n’avons jamais eu d’enfants et je n’ai toujours pas de travail dans mon domaine. Mais je suis fier d’où je suis maintenant. Je suis fier de moi pour rester dans ce voyage. Je fais des erreurs, mais je me donne aussi une pause.

Quant à Jennifer, sa tempête est également calme pour le moment. Elle est en rémission de son lymphome et 13 ans après la greffe. Le ciel est bleu. Et nous continuons à rire dans des situations difficiles, profitant de la vie comme elle vient, bonne ou mauvaise.

