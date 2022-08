À 249 $ par jour, les séjours en prison laissent les ex-détenus profondément endettés

HARTFORD, Conn. (AP) – Deux décennies après sa sortie de prison, Teresa Beatty a le sentiment qu’elle est toujours punie.

Lorsque sa mère est décédée il y a deux ans, l’État du Connecticut a mis un privilège sur la maison de Stamford dont elle et ses frères et sœurs ont hérité. Il a déclaré qu’elle devait 83 762 $ pour couvrir le coût de ses 2 ans et demi d’emprisonnement pour crimes liés à la drogue.

Maintenant, elle a peur de devoir vendre sa maison de 51 ans, où elle vit avec deux enfants adultes, un petit-enfant et son frère handicapé.

“Je suis sur le point d’être sans abri”, a déclaré Beatty, 58 ans, qui est devenu en mars le principal plaignant dans un procès contestant la loi de l’État qui facture aux prisonniers 249 $ par jour pour le coût de leur incarcération. « Je ne pense tout simplement pas que ce soit juste, car j’ai l’impression d’avoir déjà payé ma dette envers la société. Je ne pense tout simplement pas que ce soit juste pour moi de payer deux fois.

Tous les États sauf deux ont des lois dites « payées pour rester » qui obligent les prisonniers à payer pour leur séjour derrière les barreaux, bien que tous les États ne poursuivent pas les gens pour de l’argent. Les partisans disent que les collections sont un moyen légitime pour les États de récupérer des millions de dollars des contribuables dépensés pour les prisons et les prisons.

Les critiques disent qu’il s’agit d’une deuxième peine injuste qui entrave la réhabilitation en endettant les anciens détenus à vie. Des efforts sont en cours dans certains endroits pour réduire ou éliminer ces politiques.

Deux États – l’Illinois et le New Hampshire – ont abrogé leurs lois depuis 2019.

Le Connecticut a également révisé sa statue cette année, ne la maintenant en place que pour les crimes les plus graves, comme le meurtre, et exemptant les prisonniers de payer les premiers 50 000 $ de leurs frais d’incarcération.

En vertu de la loi révisée, environ 98% des détenus du Connecticut n’ont plus à payer les frais de leur incarcération après leur sortie, a déclaré le représentant de l’État Steve Stafstrom, démocrate de Bridgeport et parrain de la législation d’abrogation.

L’État a cependant conservé sa capacité à recouvrer certaines dettes de prison déjà inscrites dans les livres avant que la loi ne change. On ne sait pas si la modification de la loi, apportée après la poursuite de Beatty, suffira à la garder chez elle. Cela sera décidé au tribunal.

Ses avocats ont demandé à un juge fédéral d’empêcher l’État d’appliquer la loi contre qui que ce soit, affirmant qu’elle reste injuste même après les amendements.

Beatty reconnaît qu’elle était coupable de vente et de possession de drogue, mais a déclaré que personne ne lui avait dit quand elle est allée en prison que chaque jour derrière les barreaux lui coûterait plus qu’une nuit dans un bon hôtel.

“Cela vous ramène au désespoir”, a déclaré Beatty, qui a eu d’autres démêlés avec la loi sur la possession de drogue depuis sa sortie de prison, mais est également devenue infirmière auxiliaire certifiée. « C’est là que je me sens comme si j’étais. Je me sens sans espoir. Où est-ce que je vais? Tout ce travail et j’ai l’impression de l’avoir fait en vain.

Des lois sur la rémunération au séjour ont été mises en place dans de nombreux domaines pendant l’ère de la répression de la criminalité des années 1980 et 1990, a déclaré Brittany Friedman, professeure adjointe de sociologie à l’Université de Californie du Sud qui dirige une étude de la pratique. .

Alors que la population carcérale augmentait, a déclaré Friedman, les décideurs se sont demandé comment payer les frais d’incarcération. “Ainsi, au lieu d’augmenter les impôts, la solution consistait à transférer le fardeau des coûts de l’État et des contribuables aux personnes incarcérées.”

Les lois varient d’un État à l’autre. Beaucoup, comme le Connecticut, ne poursuivent les détenus pour le coût de l’incarcération que s’ils gagnent de l’argent après leur sortie de prison. Quelques-uns, comme la Caroline du Nord, ont des lois dans les livres mais ne les utilisent presque jamais, a déclaré Friedman.

L’abrogation partielle du Connecticut est entrée en vigueur le 1er juillet. L’État devrait percevoir environ 5,5 millions de dollars de moins par an auprès des anciens prisonniers en raison de ce changement.

Le sénateur d’État John Kissel, le plus grand républicain du comité judiciaire de la législature, a déclaré qu’il s’opposait à l’abrogation adoptée par la majorité démocrate, mais qu’il pourrait soutenir des réformes telles que permettre aux détenus de rembourser leurs dettes par versements.

Kissel a déclaré que même si la situation de Beatty tiraille le cœur, “tout le monde a des problèmes”.

“La politique est de faire comprendre que votre incarcération coûte de l’argent”, a-t-il déclaré. « Les contribuables ont payé la note. Ils n’ont rien fait de mal. Et savoir que l’on doit rembourser régulièrement à l’État une somme raisonnable n’est pas une mauvaise politique.

Le Connecticut avait l’habitude de recouvrer la dette de la prison en attachant un privilège automatique à chaque détenu, réclamant la moitié de toute manne financière qu’ils pourraient recevoir jusqu’à 20 ans après leur sortie de prison, a déclaré Dan Barrett, directeur juridique de l’American Civil Liberties Union of Connecticut. . Cela comprenait des choses comme les règlements d’assurance, les héritages et les gains de loterie.

L’État a même collecté de l’argent accordé aux détenus dans le cadre de poursuites pour abus présumés par des gardiens de prison.

L’ancien détenu du Connecticut Fred Hodges, qui a purgé plus de 17 ans de prison pour avoir tué un homme alors qu’il tentait de récupérer le vélo volé de son fils, a touché 21 000 $ après que sa voiture a été détruite dans un accident de la circulation en 2009. L’État en a réclamé la moitié, a-t-il dit. Après avoir payé son avocat, il lui restait environ 3 000 $.

« J’ai sept petits-enfants et l’argent aurait pu les aider. Cela aurait pu m’aider », a déclaré Hodges, qui travaille pour une organisation à but non lucratif qui aide d’autres détenus à réintégrer la société. « Vous seriez surpris de l’effet que cela peut avoir sur vous psychologiquement lorsqu’ils vous disent que vous leur devez 249 $ par jour. J’ai été enfermé pendant 17 ans et demi. À 249 $ par jour, comment allez-vous vous en sortir ?”

Le procès de Beatty, qui cherche à obtenir le statut de recours collectif, fait valoir que les saisies payantes violent la clause d’amendes excessives de la Constitution.

Da’ee McKnight, qui travaille avec Hodges en tant que coordinateur d’une organisation appelée Family ReEntry, a déclaré que l’État lui avait pris un règlement d’assurance, même s’il avait purgé la majeure partie de sa peine avant que la loi ne soit promulguée.

“Ici, je suis pénalisé pour quelque chose dont je n’ai même pas été informé au moment de ma condamnation, car cela n’existait même pas”, a-t-il déclaré.

____

L’écrivain de l’Associated Press, Dave Collins, a contribué à ce rapport.

Pat Eaton-Robb, Associated Press