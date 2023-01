À 2,2 degrés Celsius, Delhi enregistre la température minimale la plus basse de la saison

Delhi a enregistré aujourd’hui une température minimale de 2,2 degrés Celsius, cinq degrés en dessous de la moyenne et la plus basse de la saison jusqu’à présent, selon le Département météorologique indien.

Un brouillard très dense réduit la visibilité à Palam à environ 50 mètres, affectant le trafic routier et ferroviaire. La visibilité à l’observatoire de Palam près de l’aéroport international Indira Gandhi était de 25 mètres à 5h30.

Un porte-parole des chemins de fer a déclaré que 36 trains avaient été retardés de une à sept heures en raison du temps brumeux.

Selon le bureau météorologique, un brouillard “très dense” se produit lorsque la visibilité est comprise entre 0 et 50 mètres, 51 et 200 mètres est “dense”, 201 et 500 mètres “modérée”, et 501 et 1 000 mètres “faible”.

L’observatoire de Safdarjung, la principale station météorologique de Delhi, a enregistré une température minimale de 2,2 degrés Celsius.

Les stations météorologiques de Lodhi Road, Ayanagar et Ridge ont enregistré des températures minimales de 2 degrés Celsius, 3,4 degrés et 1,5 degrés, respectivement.

L’humidité à 8h30 a été enregistrée à 100%, a indiqué l’IMD.

Le service météorologique a prédit principalement un ciel clair, un brouillard modéré à dense et des conditions de journée froides pendant la journée. La température maximale devrait s’établir autour de 16 degrés Celsius.



(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)