À 18 ans, je n’ai réalisé que récemment l’importance de l’engagement communautaire et de la politique

Cette chronique est l’opinion de Shayyan Husein, élève de 12e année à l’école secondaire Orchard Park à Stoney Creek, en Ontario. Cela fait partie d’un projet spécial d’élection municipale de CBC Hamilton, mettant en vedette les voix de la communauté. Retrouvez toute notre couverture électorale ici.

J’ai eu 18 ans en avril. Je pensais que je me souciais de la politique et d’être actif dans ma communauté. Je vivais à Hamilton depuis environ un an à ce moment-là et je me sentais déjà dévoué à aider ma communauté de toutes les manières possibles.

Par exemple, j’ai travaillé pour Élections Ontario, aidant dans un bureau de vote local. J’ai aidé les résidents de Hamilton à voter sans aucune complication et le bon fonctionnement du bureau de vote était notre objectif principal.

Au printemps dernier, j’ai également aidé à démarrer la première association d’étudiants musulmans de l’école secondaire Orchard Park. J’ai programmé des événements scolaires tels que la vente de Kulfis (gâteries à base de crème glacée) aux élèves et je me suis assuré que nous avions toujours une salle disponible pour tenir nos prières du vendredi. Tout cela faisait partie de la construction d’une communauté sûre et inspirante pour les étudiants musulmans.

Pourtant, malgré mon militantisme, le 2 juin, je n’ai pas voté aux élections provinciales — la première fois que j’aurais pu le faire.

Pourquoi? C’était comme si je n’avais pas le temps. Je sentais que ce n’était pas SI important. Comme je travaillais dans un bureau de vote différent de celui qui m’avait été assigné pour voter, j’avais l’impression de ne pas avoir le temps de me rendre à l’endroit qui m’avait été assigné et de voter. Plus important encore, j’avais l’impression que manquer mon vote une fois n’aurait pas beaucoup d’importance, alors je me suis permis de le manquer.

Quelques mois plus tard, je me sens différemment. Cette fois, à l’élection municipale, je voterai.

Pourquoi l’engagement communautaire – et le vote – est important

Construire notre association d’étudiants musulmans à partir de zéro m’a fait réaliser le véritable impact des commentaires de la communauté et à quel point les voix de la communauté peuvent influencer les responsables.

J’ai appris par mon travail en organisant la première Événement de l’Aïd qui a vu 60 élèves se réunir à l’école secondaire du district de Waterdown, que vous pouvez apporter un changement en laissant simplement une suggestion ou en exprimant votre préoccupation.

Un événement de l’Aïd al-Fitr en mai a réuni environ 60 étudiants, jouant à des jeux, faisant du sport et partageant de la nourriture. (Bobby Hristova/CBC)

Comme notre événement de l’Aïd était composé uniquement de musulmans, beaucoup ont demandé s’ils pouvaient inviter leurs amis non musulmans, ce qui a soulevé une excellente suggestion qui pourrait être mise en œuvre. À l’avenir, nous pourrons amener d’autres étudiants de différentes religions à découvrir comment nous, en tant que musulmans, célébrons notre événement sacré. Non seulement ils en apprendront davantage sur ce que nous faisons, mais ils pourront également profiter de ce qu’il y a à offrir, comme la nourriture culturelle, les différents jeux et l’ambiance de notre communauté.

De nombreux étudiants souhaitaient également que l’événement se tienne à Orchard Park, car de nombreux étudiants qui ont assisté à l’événement étaient d’ici. De cette façon, le transport ne serait pas un blocage pour la majorité de ceux qui sont venus et pour ceux qui ont souhaité y assister.

Sans l’engagement et les commentaires de la communauté, nous n’aurions pas pensé à ces idées pour mettre en œuvre et améliorer nos futurs événements pour la communauté qui les apprécie.

Réaliser à quel point cet engagement et ces commentaires étaient importants m’a également fait réaliser que mes commentaires à ma propre communauté sont importants.

C’est pourquoi je vote à cette élection.

Ce qui compte pour moi

La question qui m’importe le plus dans cette élection est que les jeunes voix de Hamilton ne sont pas entendues. Je me rends compte que certains de mes pairs ne ressentent pas la même chose, même si je pense que leur voix compte aussi.

Lors d’une récente journée d’école à Orchard Park, alors que mes amis se promenaient dans les couloirs en se précipitant pour le déjeuner, je suis sorti pour discuter avec cinq de mes pairs qui sont ou seront éligibles pour voter dans les années à venir de leur point de vue sur le vote et les élections.

Quatre d’entre eux ont exprimé leur désintérêt pour la politique et ont déclaré qu’ils choisiraient de “voter pour qui voteront leurs parents ou leurs proches” à l’avenir. L’autre ami n’était toujours pas sûr de voter ou non.

En ne nous souciant pas de notre communauté et de qui finira par la diriger, nous ne nous permettons pas de faire une distinction complète entre les différents candidats politiques, ce qu’ils apportent à la table et ce qu’ils prévoient d’apporter pour l’avenir.

Encourager mes camarades de classe et amis qui ont le droit de voter est une action que j’ai lentement commencé à faire, car il n’y a pas de mal à voter. Permettre aux jeunes d’avoir une voix au sein de notre communauté est puissant, et c’est ce que je défends lorsque je cherche à voter aux prochaines élections municipales.

L’élection municipale de cette année aura lieu le 24 octobre. (Colin Côté-Paulette)

J’encourage tous les électeurs, nouveaux ou expérimentés, à utiliser le vote comme un outil pour faire entendre notre voix sur ce que nous pensons être le plus important pour nous pour notre ville. Les candidats qui travaillent dur comptent sur nos commentaires pour l’amélioration de notre communauté, donc notre devoir en tant que membre de la communauté est de donner nos commentaires honnêtes. De cette façon, ils peuvent continuer à faire ce pour quoi ils aspirent — et nos priorités seront entendues.

Nos commentaires peuvent venir de différentes manières, comme les e-mails, le bouche à oreille, les messages sur les réseaux sociaux ou même un simple vote. Je veux utiliser mon vote comme un moyen de permettre à ma voix d’aider à créer de l’action au sein de la communauté.

Non seulement je voterai pour ma propre voix, mais aussi pour l’autonomisation des autres jeunes électeurs. Après tout, comment prévoyons-nous que notre ville change pour la prochaine génération si nous, les jeunes électeurs, ne donnons pas notre avis honnête ?

