À 106 ans, une employée fédérale à la retraite vit toujours dans sa maison de Joliet. – Section locale de Shaw

Margaret Lucas de Joliet était à la mode en retard à la fête de son 106e anniversaire mercredi au Al’s Steak House à Joliet.

Mais elle est entrée dans la salle de banquet au milieu des salutations enthousiastes et des claquements de caméras des téléphones portables de ses invités, dont beaucoup étaient des membres du trésorier de la section Joliet des employés fédéraux actifs et retraités nationaux.

Margaret Lucas de Joliet a célébré son 106e anniversaire au Al’s Steak House à Joliet avec de nombreux autres membres de la section Joliet des employés fédéraux actifs et retraités nationaux, mercredi. Elle était à la mode en retard mais entra seule dans la salle de banquet. (Denise Unland)

Puis Lucas, également membre, a été guidé vers le siège d’honneur, où elle s’est assise en souriant, alors que les fonctionnaires s’avançaient pour la saluer.

Il y a six ans, à l’âge de 100 ans, Lucas était trésorier du chapitre de Joliet des employés fédéraux actifs et retraités nationaux et comptable adjoint de l’église qu’elle a rejointe en 1961, première presbytérienne à Joliet.

Mike Vidmar de Joliet est devenu trésorier de la section Joliet des employés fédéraux nationaux actifs et retraités après que Lucas a pris sa retraite, Sandra Vidmar de Joliet, a déclaré la femme de Mike Vidmar. Sandra Vidmar, qui a dit qu’elle connaissait Lucas depuis au moins une décennie, a dit qu’elle admirait vraiment Lucas.

“Elle fait ce qu’elle veut quand elle veut”, a déclaré Sandra Vidmar. “Et elle vit dans sa propre maison.”

Le maire Bob O’Dekirk a officiellement approché Lucas en premier. Il lui a remis une proclamation et trois pièces des nouvelles pièces commémoratives de Joliet.

Le maire de Joliet, Bob O’Dekirk, a remis à Margaret Lucas de Joliet une proclamation et trois pièces des nouvelles pièces commémoratives de Joliet en l’honneur de son 106e anniversaire. (Denise Unland)

O’Dekirk a déclaré qu’il avait émis un certain nombre de proclamations lorsque les gens avaient 100 ans, mais jamais pour un 106e anniversaire.

“C’est tout un exploit”, a déclaré O’Dekirk

James Glover, président de la Fédération nationale des employés fédéraux actifs et retraités de l’Illinois, a remis à Lucas un certificat d’appréciation. Glover a déclaré qu’il avait donné des certificats aux membres dans les années 90, mais pas un “même dans le stade approximatif” de 106.

“Alors maintenant, vous avez plus de choses à accrocher aux murs”, a déclaré Glover en présentant le certificat à Lucas.

James Glover, président de la Fédération nationale des employés fédéraux actifs et retraités de l’Illinois, a remis à Margaret Lucas, membre de la section de Joliet, un certificat d’appréciation en l’honneur de son 106e anniversaire, (Denise Unland)

À ce moment-là, Lucas était prêt pour le gâteau.

« En fait, je préfère les côtelettes de porc », a déclaré Lucas, partageant plus tard le secret de sa longévité : « Je mange de la viande rouge ; je mange du steak; et je mange du bacon.

Lucas a grandi dans l’Indiana où son père possédait un magasin et sa mère enseignait le piano. Le grand-père de Lucas, Andrew S. Wright, a rejoint “la guerre entre les États” à l’âge de 16 ans et a servi pendant trois ans, a déclaré Lucas dans un article du Herald-News de 2016.

Après avoir obtenu son diplôme en 1934 de la Spencer High School, Lucas espérait devenir professeur de latin. Mais ensuite, la guerre a éclaté et elle est allée travailler à la place, a-t-elle déclaré en 2016.

Lucas a travaillé pour le département américain de la Défense en tant que comptable fiscal et analyste budgétaire pendant 30 ans et demi. En 1972, Lucas a obtenu un baccalauréat en gestion des affaires de l’Université Lewis de Romeoville.

Après avoir quitté le département américain de la Défense, Lucas a travaillé pour le système Burr Oak Library pendant huit ans et demi en tant que directeur financier. Lucas a pris sa retraite de Burr Oak en 2010, mais elle n’a pas cessé de travailler.

Lucas a déclaré qu’en 2016, elle avait été comptable pour diverses bibliothèques et superviseure du canton de Troy. Elle a également suivi un cours sur la préparation des déclarations de revenus, puis a préparé des déclarations pour les personnes âgées de la région, mais elle n’a jamais préparé les siennes.

Elle possède deux propriétés locatives en Floride, a visité cinq continents (Lucas a été rebaptisé dans le Jourdain et ses passe-temps préférés étaient la lecture et la comédie musicale, a-t-elle déclaré en 2016.

Au moment de son 100e anniversaire, Lucas était membre depuis 75 ans de deux organisations – Bowling Green Chapitre 304 de l’Ordre de l’Étoile de l’Est.

Margaret Lucas, 100 ans, souffle la bougie de son gâteau d’anniversaire le mercredi 12 octobre, lors d’un déjeuner au Al’s Steakhouse à Joliet. (Eric Ginnard)

Elle n’a jamais aimé les travaux ménagers et a embauché quelqu’un pour faire le ménage. Lucas ne s’est jamais marié, n’a jamais eu d’enfants et n’a jamais manqué non plus.

“J’ai adoré ma carrière”, a déclaré Lucas en 2016. “Je n’aurais pas pu avoir une carrière, puis rentrer à la maison et m’occuper des enfants, de la cuisine et de tout. Je dis juste : ‘Le Seigneur sait ce qui est le mieux pour toi.’

[ Margaret Lucas never thought she’d live to be 100 ]

Sandra Vidmar de Joliet a déclaré qu’elle connaissait Lucas depuis une décennie. Son mari Mike Vidmar est devenu secrétaire d’enregistrement lorsque Lucas a pris sa retraite. Sandra Vidmar a dit qu’elle admirait Lucas.

“Elle fait ce qu’elle veut et vit dans sa propre maison”, a déclaré Sandra Vidmar.

Fran Prokop de Plainfield, secrétaire-archiviste de la section Joliet des employés fédéraux actifs et retraités nationaux, a déclaré qu’elle connaissait Lucas depuis plus de 25 ans et l’a qualifiée de “optimiste” et “formidable”.

“Elle est toujours une personne tellement positive et regarde le bon côté des choses”, a déclaré Prokop.