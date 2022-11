À 105 ans, une femme de Lake in the Hills se souvient d’avoir dansé – Shaw Local

A 105 ans, certains souvenirs reviennent plus vite que d’autres pour Geneviève “Genny” Hay.

Vivant maintenant à Lake in the Hills avec sa fille, Kathy Cassidy, Hay a parlé de sa vie de grandir et d’élever une famille dans le comté de McHenry.

Hay se souvient du premier rendez-vous avec son mari, Arnold, au début de 1941 ou à la fin de 1940. Ils ont été installés par un ami et se sont rendus à une patinoire à roulettes pour le rendez-vous à l’aveugle.

“J’ai réalisé qu’il était un terrible patineur à roulettes”, a déclaré Hay.

Le patin à roulettes n’était peut-être pas le fort de son mari, mais la danse l’était. Après leur mariage en septembre 1941 (et une pause de deux ans lorsque Arnold s’est enrôlé dans l’armée), le couple a pris des cours et est allé danser le swing sur la musique du Big Band de l’époque. Les soirées de danse régulières, dans les Moose Clubs ou dans une salle de danse Elgin, comprenaient des rencontres avec des amis pour dîner et danser, a déclaré Hay.

L’attaque de Pearl Harbor a eu lieu moins de trois mois après leur mariage. Arnold s’est enrôlé pendant la Seconde Guerre mondiale, servant en Nouvelle-Calédonie.

Geneviève “Genny” Hay pose avec un portrait d’elle prise lorsqu’elle était enfant le samedi 5 novembre 2022. Hay, de Lake in the Hills, est née en 1917. (Janelle Walker)

Il aimait dessiner, se souvient Genny, et lui envoyait des lettres avec des dessins de filles hula de l’île du Pacifique Sud. Elle a travaillé dans un cabinet vétérinaire pendant les deux années où il était à l’étranger.

“J’ai tellement bougé que je les ai perdus d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Genny à propos des lettres.

Quand Arnold est sorti de l’armée américaine, ils ont vécu dans une ferme près de Ringwood pendant cinq ans. Arnold a ensuite rejoint le syndicat des charpentiers en tant qu’apprenti et ils ont élevé quatre enfants ensemble à Woodstock, dans une maison construite par Arnold, a déclaré Hay.

Hay travaillait aussi, comme aide-soignante. Elle a suivi des cours au McHenry Community College pour recevoir une certification. À 50 ans, elle a également suivi plus de cours à Chicago.

“C’était difficile, mais j’étais déterminé”, a déclaré Hay à propos de la scolarité supplémentaire.

Arnold est décédé en 2013, à l’âge de 95 ans. Ils étaient mariés depuis 72 ans.

Ces jours-ci, May passe du temps sur l’ordinateur, lisant ce que tout le monde fait sur Facebook, recherchant des mystères médicaux et gardant son esprit actif.

“J’aime voir ce que font les autres”, a déclaré Hay à propos de son temps passé sur l’ordinateur.

La vue de Hay se détériore et l’écran de l’ordinateur leur pose des problèmes, de sorte que le temps passé sur l’ordinateur est plus limité ces derniers temps, a ajouté Cassidy.

Dimanche, sa fête d’anniversaire officielle était prévue au restaurant Crandell’s d’Hébron. “C’est son restaurant préféré”, a noté Cassidy. Les petits-fils, arrière-petits-enfants, cousins, nièces et neveux de Hay seront sur place.