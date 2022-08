À 10 ans, Ishaan ne savait ni parler ni écrire. À 17 ans, c’est un poète primé

Les parents d’Ishaan Holloway attendaient à l’extérieur de la pièce où se déroulaient des séances de thérapie avec des enfants autistes non verbaux et leurs parents. Ian Holloway et Mousumee Dutta ont regardé les parents partir avec des larmes coulant sur leurs visages.

Quand ce fut au tour de leur fils de suivre une thérapie individuelle, ils pleurèrent aussi, mais de joie.

Ishaan a parlé pour la première fois de sa vie. Il avait 10 ans.

“Je pleure encore en y pensant”, a déclaré Ian maintenant, sept ans plus tard.

L’orthophoniste a donné à leur fils une leçon sur le peuple aztèque, qui vivait dans une vallée montagneuse. Lorsqu’elle a demandé à Ishaan s’il vivrait là-bas, il a répondu en pointant des lettres sur un tableau spécial, une par une, à l’aide d’un tableau à lettres : “Seulement s’ils avaient des ascenseurs.”

Non seulement pouvait-il écrire une phrase, se souvient son père, “il pouvait plaisanter… il disait des choses que nous ne savions pas qu’il savait.”

Il n’y avait pas de retour en arrière à partir de ce moment-là.

Ishaan a maintenant 17 ans et il est sur la bonne voie pour terminer son diplôme d’études secondaires.

Il a publié de la poésie au Canada et à l’étranger, et ses écrits lui ont valu le titre de jeune collaborateur de l’année du magazine Autism Parenting au Royaume-Uni.

En tant que défenseur des droits des enfants handicapés, il a échangé des lettres avec le bureau du premier ministre et le premier ministre de l’Alberta.

La route du succès n’a pas été facile pour la famille Holloway.

La famille déménage à Calgary pour suivre une scolarité spéciale

Quand Ishaan avait six ans, la famille a déménagé de l’Ontario à Calgary pour admettre le garçon dans une école privée, où ils payaient plus de 15 000 $ par année. L’école est spécialisée dans les enfants sur le spectre de l’autisme.

Après avoir réalisé les capacités d’Ishaan et qu’il pouvait bien communiquer par le biais d’un tableau à lettres, les parents d’Ishaan se sont approchés de l’école à plusieurs reprises pour montrer les énormes progrès qu’il faisait à la maison.

Ishaan Holloway avait huit mois sur cette photo. Ian Holloway a décrit son fils comme un enfant qui aime s’amuser. (Soumis par Mousumee Dutta)

Mais ils ont été informés que l’école n’avait pas les ressources nécessaires pour répondre aux besoins d’Ishaan et qu’il était « trop difficile à enseigner » et qu’il était « impossible à enseigner ».

Les parents d’Ishaan ont dû mordre la balle. Sa mère a commencé l’enseignement à domicile à plein temps. Elle a quitté son emploi.

“Tous les parents n’ont pas le luxe de quitter leur emploi pour subvenir aux besoins de leur enfant”, a déclaré Dutta.

“Ishaan n’était obligé de compter que de un à dix… il était capable de bien plus et cela le frustrait”, a-t-elle déclaré.

Je suis très fier de mes compétences en calcul mental et il résolvait parfois des problèmes complexes plus rapidement que moi. – Gurjot Sekhon, tuteur

Gurjot Sekhon, l’un des tuteurs d’Ishaan, l’a qualifié de meilleur étudiant en mathématiques qu’il ait jamais enseigné.

“Je suis très fier de mes compétences en calcul mental, et il résolvait parfois des problèmes complexes plus rapidement que moi”, a déclaré Sekhon.

Sekhon a rencontré la famille par le biais de son université, où il étudiait les neurosciences et les méthodes utilisées par les écoles avec les enfants autistes.

Au cours des cinq années que Sekhon a passées avec Ishaan, ils ont pu passer des mathématiques du niveau de la maternelle à la 10e année. Sekhon a déclaré que la stratégie consistait à mettre ses compétences à l’épreuve.

“Vous ne pouvez pas continuer à lui dire d’additionner et de soustraire. S’il n’est pas mis au défi dans un sujet, il s’ennuie”, a déclaré Sekhon.

Manque de financement et de ressources

La psychologue Barbara Patterson a déclaré qu’il peut être courant que les écoles ne soient pas en mesure de répondre aux demandes des parents en raison d’un manque de financement et de ressources.

Les enseignants comptent sur les thérapeutes pour obtenir un soutien direct.

“Ils ont réduit toutes ces consultations … les enseignants n’ont ni le temps ni les capacités nécessaires pour comprendre les besoins de chaque enfant”, a déclaré Patterson.

Incapables de communiquer la colère et la frustration, les émotions des enfants autistes se transforment souvent en explosions comportementales.

Dutta a passé des heures chaque jour avec des tuteurs depuis mars 2015. Pendant ce temps, la communication d’Ishaan est passée de pointer «oui» ou «non» sur un tableau, à un tableau alphabétique, à un tableau QWERTY. L’année dernière, il a commencé à utiliser un clavier standard.

À l’aide de son clavier, Ishaan a dit à ses parents qu’il était traité de “stupide” et de “bon à rien” à l’école.

“Si l’école avait soutenu cette famille, cette [hardship] n’aurait pas été le cas aujourd’hui », a déclaré Sekhon.

ESPOIR

Par Ishaan Holloway, août 2022

Là reposait une fenêtre d’espoir,

Ne jamais dire non,

Car la vie est pleine de surprises,

Il y a des hauts et des bas,

Des hauts et des bas,

Toujours au défi !

Mais la vie est trop précieuse pour être gâchée,

Alors, travaillez à travers les difficultés,

Et voyez la magie se dérouler.

Alberta Health Services est chargé de fournir des thérapeutes, des conseillers, des orthophonistes et des ergothérapeutes aux écoles.

Au printemps 2020, un changement au cadre de financement de Alberta Education a réduit de 30 millions de dollars le financement de la prestation de services en collaboration régionale, qui soutenait les services de santé de l’Alberta dans la prestation de services comme l’ergothérapie, l’orthophonie et la physiothérapie dans les écoles.

Bien que les conseils scolaires aient bien accueilli la flexibilité, cela signifiait en fin de compte moins de personnel de soins de santé dans certaines écoles.

Patterson a déclaré que la solution réside dans la façon dont le gouvernement accorde la priorité à son financement et à la dotation en personnel des écoles.

“Ce n’est pas pour les besoins spéciaux en ce moment”, a-t-elle déclaré.

Parce que chaque enfant est si unique, on s’attend souvent à ce que les parents aient recours à l’enseignement à domicile, a déclaré Patterson.

“Mais ce n’est pas juste parce qu’ils ne sont pas enseignants. Ils devraient avoir leur propre vie.”

Ils perdent souvent leur identité et après avoir fait le travail de plusieurs personnes, ils s’épuisent, a-t-elle ajouté.

Ishaan Holloway a maintenant 17 ans. Son écriture lui a valu le titre de jeune collaborateur de l’année du magazine Autism Parenting au Royaume-Uni. (Soumis par Mousumee Dutta)

Quant à Ishaan, il veut continuer à défendre les étudiants autistes.

Lorsqu’on lui a demandé dans une interview ce qu’il changerait dans le monde, il a répondu à l’aide de son clavier : “Je ferais en sorte que le monde traite les gens comme moi avec dignité” et qu’il ne faut “jamais juger un livre par sa couverture”.