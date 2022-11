’99 Homes’, ‘Paddleton’ et plus de joyaux de streaming

Les premiers films indépendants du célèbre scénariste et réalisateur Ramin Bahrani (“Man Push Cart”, “Chop Shop”) examinaient la vie en marge du rêve américain. Il a poussé cette inquisition dans l’éclatement de la bulle immobilière avec cet examen réfléchi et convaincant du désespoir et de l’exploitation qui ont suivi. Un Andrew Garfield émouvant joue le rôle de Dennis, un ouvrier du bâtiment soudainement au chômage qui perd sa maison et est déterminé à la récupérer. Michael Shannon est incroyablement bon en tant que courtier qui le met au travail dont il a tant besoin – bien qu’il s’attaque à d’autres victimes débordées de la classe moyenne. La question au cœur de cette pièce de moralité pointue n’est finalement pas de savoir si vous allez vendre votre âme, mais combien elle vaut vraiment.

La co-vedette de “Peaky Blinders”, Joe Cole, est électrisante dans le rôle de Billy Moore, un boxeur anglais en plein essor dont la dépendance à l’héroïne le conduit dans une prison thaïlandaise où il doit se battre, littéralement, pour survivre. Il est facile d’imaginer cela comme un jetable couleur par chiffres – “Pénitencier” rencontre “Midnight Express” – mais Cole est trop magnétique, et la mise en scène de Jean-Stéphane Sauvaire trop viscérale, pour des sensations aussi bon marché. Il rend le temps de Moore à l’intérieur comme une expérience subjective souvent inconfortable, superposant des dialogues sans sous-titres, des images impressionnistes, une partition déchirante et de généreuses portions de violence stylisée. Pourtant, cela ne ressemble jamais à de la pure brutalité; Sauvaire utilise les outils cinématographiques les plus efficaces pour forcer le spectateur à ressentir l’aliénation, la punition physique et le retrait chimique de Moore. C’est une montre difficile, mais un travail puissant qui aurait dû ouvrir plus de portes à son cinéaste et à sa star.