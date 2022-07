99 % des humains connaîtront la lumière du jour à la même heure vendredi, mais il y a un hic

À tout moment, un côté de la Terre fait face au soleil et l’autre est dans l’obscurité – c’est de la géométrie simple. Intuitivement, il est donc logique qu’environ la moitié de la population de la planète soit dans le noir à un moment donné ; c’est la seule façon dont le calendrier de livraison des cadeaux du Père Noël en décembre a du sens, n’est-ce pas ?

Mais la géographie et la répartition des personnes dans notre monde sont en réalité un peu plus compliquées que cela. À tel point que presque tous les êtres humains connaîtront une forme de lumière solaire directe (ou indirecte) au même moment le 8 juillet.

Chaque année à peu près maintenant, des rapports commencent à circuler selon lesquels 99% des Terriens connaîtront la lumière du jour en même temps, en particulier à 4h15 HAP.

Cette année Heureetdate.com a décidé de vérifier cette affirmation et l’a trouvée “techniquement vraie” avec la mise en garde qu’au moins trois pour cent de la population mondiale pourraient ne pas être en mesure de vraiment percevoir la quantité limitée de photons tard dans la nuit ou tôt le matin qui s’écrasent sur leurs globes oculaires .

Chaque 8 juillet, à 11h15 UTC, 99% de la population mondiale profite de la lumière du jour. Ce jour devrait avoir un nom, et ce devrait être un jour férié. pic.twitter.com/4BcDS4MHKy — L’Atlas décolonial (@decolonialatlas) 7 juillet 2021

Pour comprendre ce qui se passe ici, éliminons quelques définitions : nous appelons cela la lumière du jour lorsque le soleil est au-dessus de l’horizon, mais il y a trois phases du crépuscule (civiles, nautiques et astronomiques) où le soleil ne brille pas directement à la surface, mais on peut toujours distinguer sa lumière éclairant l’atmosphère. La phase crépusculaire la plus sombre est le crépuscule astronomique, lorsque le soleil se situe entre 12 et 18 degrés sous l’horizon (plus de 18 degrés est considéré comme la nuit).

Donc, à 4 h 15 HAP vendredi, il est vrai que presque toutes les masses terrestres peuplées, à l’exception des îles du Pacifique (désolé, Hawaï) et de la région Australie/Océanie, connaîtront une forme de lumière du jour ou de crépuscule.

Le hic avec l’affirmation d’une lumière du jour simultanée quasi universelle pour tous les humains est que des millions de personnes seront sous un crépuscule astronomique, ainsi nommé parce que la lumière solaire restante est si faible que seuls les astronomes sont susceptibles de le remarquer. À moins que vous ne vous trouviez dans un endroit pratiquement sans pollution lumineuse, vous penserez probablement qu’il fait déjà aussi sombre que possible.

“Ainsi, 256,8 millions de personnes, soit environ 3% de la population mondiale, sont si loin derrière la courbe qu’aucune lumière solaire n’est visible”, écrit Konstantin Bikos, rédacteur en chef de Timeanddate.com. “De plus, de nombreuses personnes dans la zone crépusculaire nautique légèrement plus lumineuse ne remarqueront aucune lumière du jour. Surtout dans les zones urbaines.”

Néanmoins, c’est une belle illustration de l’asymétrie de la vie sur Terre. Nous aimons diviser le monde en hémisphères – est et ouest, nord et sud – mais en réalité, il pourrait tout aussi bien être divisé en l’hémisphère de l’océan Pacifique et un “hémisphère peuplé” opposé de l’autre côté. De même, la grande majorité des masses terrestres et des personnes se trouvent dans l’hémisphère nord par rapport à l’hémisphère sud.

Une chose reste obscure, cependant, et c’est exactement à ce moment-là que tout le monde dans le Pacifique et l’Océanie passe sa journée au soleil tandis que le reste d’entre nous est dans le noir. Je pense toujours que le Père Noël a quelque chose à voir avec tout ça.