988 : Ligne d’assistance téléphonique nationale pour la prévention du suicide à venir en novembre 2023

Assis dans le stationnement du Canadian Tire à Prince George, Todd Doherty s’est retenu de pleurer en annonçant qu’il venait d’apprendre que la Radio-télévision et les télécommunications canadiennes (CRTC) allaient activer une ligne d’assistance téléphonique nationale à trois chiffres pour la prévention du suicide.

Le député de Cariboo-Prince George a partagé la nouvelle sur sa page Facebook mercredi matin 31 août.

“Je viens d’apprendre que le CRTC va adopter notre initiative pour mettre en œuvre le 9-8-8, donnant au Canada une simple ligne d’assistance téléphonique pour le suicide à trois chiffres, et je suis ému aux larmes”, a déclaré Doherty depuis l’intérieur de son véhicule.

“Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont fait entendre leur voix pour que cela soit fait. C’est tellement nécessaire, et juste un merci sincère.

Doherty a terminé la vidéo en promettant d’autres nouvelles à venir.

Sa motion visant à prendre des « mesures immédiates » pour établir la ligne d’assistance téléphonique pour la prévention du suicide a été approuvée à l’unanimité à la Chambre des communes en décembre 2020, mais a subi des retards alors même que la pandémie de COVID-19 a fait des ravages sur la santé mentale de nombreuses personnes.

Doherty avait espéré que la ligne d’assistance serait opérationnelle d’ici la fin de 2021, bien que les consultations du CRTC ne se soient terminées qu’au début de cette année.

Le Service canadien de prévention du suicide exploite déjà une ligne d’assistance téléphonique à 11 chiffres, mais le Dr Allison Crawford, médecin-chef du service, a déclaré qu’un indicatif à trois chiffres serait beaucoup plus facile à retenir.

Dans un communiqué de presse, le CRTC a déclaré que le numéro 9-8-8 pour les Canadiens ayant besoin d’une intervention immédiate en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide pour appeler ou envoyer un SMS sera lancé dans tout le pays le 30 novembre 2023.

« Nous franchissons une étape importante pour rendre les ressources en santé mentale et en prévention du suicide plus accessibles à tous au Canada. Un point de contact unique et facile à retenir fournira une aide indispensable aux personnes en crise et sera crucial pour sauver des vies », a déclaré Ian Scott, président et chef de la direction du CRTC.

“Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour apporter de l’aide aux personnes qui en ont besoin, nous avons fixé des délais accélérés pour garantir que le 9-8-8 soit mis en œuvre aussi rapidement et aussi efficacement que possible.”

Selon Statistique Canada, 11 personnes se suicident chaque jour et il y a environ 4 000 décès par suicide par année.

(avec des fichiers de la Presse canadienne)

