98 migrants sauvés d’un bateau au large de la Floride manquaient de nourriture

BOCA RATON, Floride (AP) – Près de 100 personnes, principalement d’Haïti, qui ont été secourues d’un bateau surpeuplé au large des côtes de la Floride n’ont eu ni nourriture ni eau pendant deux jours, selon les garde-côtes américains.

Un hélicoptère de la Garde côtière a repéré les 96 Haïtiens, ainsi qu’un passager chacun d’Ouganda et des Bahamas, à environ 20 miles (32 kilomètres) à l’est de Boca Raton, en Floride, la semaine dernière. Ils ont été remis aux autorités des Bahamas dimanche.

Les passagers ont déclaré aux membres d’équipage de la Garde côtière qu’ils étaient en mer depuis une semaine et qu’ils avaient manqué de nourriture et d’eau au cours des deux derniers jours. Le bateau de croisière de 40 pieds était surchargé de 53 hommes, 35 femmes et 10 enfants, a indiqué la Garde côtière dans un communiqué.

Personne n’a été blessé.

“Les contrebandiers ne se soucient pas de savoir si vous vivez ou mourez”, a déclaré le capitaine Robert Kinsey du district sept de la Garde côtière, citant le manque de subsistance et le navire surchargé. “Ces gens ont de la chance d’être en vie.”

The Associated Press