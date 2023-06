98 enfants participent au tournoi de pêche pour enfants de La Salle – Shaw Local

Les familles ont participé au 36e tournoi annuel de pêche pour enfants samedi à l’écluse 14 à La Salle.

L’événement était parrainé par la Better Fishing Association of Northern Illinois, le Département des ressources naturelles de l’Illinois et la Peru Rescue Station en association avec les villes de La Salle et du Pérou. Soixante-deux entreprises locales ont contribué à l’événement.

Il y avait 98 participants samedi et 104 poissons mesurés. Les enfants avec le poisson le plus long (par espèce) dans chaque groupe d’âge ont reçu un palan et une perche.

Les gagnants du trophée étaient LeAnn Olesen, 15 ans, de Bradford, avec une basse de 15,25 pouces; Ryker Phillips, 8 ans, du Pérou, avec une basse ; et Gianna Yanish, 12 ans, de La Salle, avec un poisson arc de 18,25 pouces.

La Better Fishing Association a également organisé l’exposition de pêche pour enfants à Baker Lake le mois dernier.

LeAnn Oleson montre aux autres pêcheurs le long de la rive du canal son bar de 15 pouces qu’elle a tiré le samedi 3 juin 2023, lors du 36e tournoi annuel de pêche pour enfants à l’écluse 14 à La Salle. (Tom Sistak pour Shaw Media)