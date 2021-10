98 Degrees révèle pourquoi ils ne voudraient pas combattre NSYNC ou Backstreet Boys dans un « Verzuz »

La bataille ultime des bandes! Dans une interview exclusive avec HollywoodLife, 98 Degrees a partagé ses réflexions sur la bataille de Verzuz avec les autres favoris du groupe de garçons, NSYNC & Backstreet Boys.

Les enfants des années 90 se réjouissent ! 98 degrés est de retour et meilleur que jamais ! Les fans sont impatients de retrouver tous leurs favoris d’enfance sur scène. Cependant, lorsqu’on lui a demandé si les membres pseudo et Drew Lachey, Justin Jeffre, et Jeff Timmons, serait partant pour une bataille de Verzuz avec d’autres boysbands, NSYNC ou Garçons des rues, 98 Degrés ont poliment décliné.

« Non, nous sommes honorés d’être dans la même catégorie que ces gars-là et [are] mentionné dans le même souffle, mais nous avons eu beaucoup de succès, mais ces gars-là ont eu beaucoup de succès », a déclaré Jeff Timmons HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. « Bien que nous soutenions nos affaires et que nous l’aimions, je pense que ces gars-là en ont eu un peu plus que nous. »

Cependant, tout n’est pas perdu lorsqu’il s’agit de combiner les forces. « Mais l’idée de faire quelque chose ensemble, de tourner ensemble et de partager la scène ensemble nous plaît non seulement, mais aussi à tous les fans de cette époque de musique, et je pense que ce serait [be] une énorme opportunité », partage Nick. «Nous en avons tous parlé dans différents cercles à différents moments et les étoiles n’ont tout simplement pas été alignées et il n’y a pas eu de temps pour mettre ce paquet ensemble, mais nous continuerons à en parler jusqu’à ce que ce soit le cas, espérons-le, et Je pense que ce serait quelque chose que nous apprécierions avec les trois groupes et que les fans s’amuseraient aussi avec tout ça. Ce serait une célébration d’une époque et d’un temps cool dans la musique, et ce serait une chose spéciale. »

Le groupe pop a envahi nos stations de radio avec leur récent single de retour, « Where Do You Wanna Go », qui est sorti le 9 juillet. C’est leur première sortie originale en plus de huit ans, mais ça valait vraiment la peine d’attendre ! Les fans seront immédiatement attirés par leur nouveau son vibrant, parfait pour un nouveau millénaire.

La chose la plus difficile les crooners célèbrent bientôt leur 25e anniversaire et ont de nombreux projets alléchants pour l’avenir. « Nous prévoyons certainement de faire plus de musique. Nous avons enregistré un couple [of] de nouvelles chansons et nous sommes excités à ce sujet et sommes ravis de continuer à tourner », s’exclame Justin. « Nous avons travaillé avec DJ Lux et il a été DJ lors de nos spectacles et cela nous a donné l’occasion d’enregistrer des trucs sur la route, c’est donc une période excitante pour nous, et nous aimons pouvoir le faire. ce. »