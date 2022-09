98 000 Russes entrent au Kazakhstan après l’annonce de la mobilisation de Poutine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Environ 98 000 Russes sont entrés au Kazakhstan dans la semaine depuis que le président Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle de réservistes pour combattre en Ukraine, ont déclaré mardi des responsables kazakhs, alors que des hommes cherchant à éviter l’appel continuaient de fuir par voie terrestre et aérienne vers les pays voisins.

Le Kazakhstan et la Géorgie, qui faisaient tous deux partie de l’ex-Union soviétique, semblaient être les destinations les plus populaires pour ceux qui traversaient en voiture, à vélo ou à pied.

Ceux qui ont des visas pour la Finlande ou la Norvège sont également arrivés par voie terrestre. Les billets d’avion à l’étranger s’étaient vendus rapidement malgré des prix élevés.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que seulement environ 300 000 personnes ayant déjà combattu ou effectué un autre service militaire seraient appelées, mais des rapports ont émergé de diverses régions russes selon lesquels des recruteurs rassemblaient des hommes en dehors de cette description. Cela a alimenté les craintes d’un appel beaucoup plus large, envoyant des masses d’hommes de tous âges et de tous horizons dans les aéroports et les postes frontaliers.

En annonçant le nombre de Russes traversant la frontière, le ministre de l’Intérieur du Kazakhstan, Marat Akhmetzhanov, a déclaré que les autorités ne renverraient pas chez eux ceux qui évitent l’appel, à moins qu’ils ne figurent sur une liste internationale de personnes recherchées pour des accusations criminelles.

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a ordonné à son gouvernement d’aider les Russes à entrer dans son pays “en raison de la situation désespérée actuelle”.

“Nous devons prendre soin d’eux et assurer leur sécurité. C’est une question politique et humanitaire. J’ai chargé le gouvernement de prendre les mesures nécessaires”, a déclaré Tokayev, ajoutant que le Kazakhstan tiendra des pourparlers avec la Russie sur la situation.