97 Palestiniens tués en un jour – Le génocide israélien à Gaza se poursuit

Des dizaines de Palestiniens ont été tués et d’autres blessés jeudi lors de frappes aériennes israéliennes ciblant différentes zones de la bande de Gaza.

Selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza, les forces israéliennes ont commis neuf massacres dans la bande, tuant 97 Palestiniens et en blessant 132 autres au cours des dernières 24 heures.

Le ministère a rapporté que 20 civils ont été tués et d’autres blessés lors d’une frappe aérienne israélienne qui a visé plusieurs maisons appartenant aux familles Odeh, Yassin, Al-Irqan et Nassar dans le quartier d’Al-Zaytoun, au sud-est de la ville de Gaza.

Des avions d’occupation israéliens ont frappé une maison appartenant à la famille Qatifan dans le quartier d’Al-Sabra, au centre de la ville, tuant sept personnes et faisant plusieurs victimes, dont la plupart étaient des enfants.

MINISTERE DE LA SANTE DE GAZA : 29 410 Palestiniens ont été tués et 69 465 blessés dans le génocide israélien en cours à Gaza qui a débuté le 7 octobre.

Pendant ce temps, l’artillerie de l’occupation a mené d’intenses frappes aériennes sur des maisons palestiniennes dans le quartier d’al-Rimal, à l’ouest de la ville, entraînant la mort tragique de plusieurs personnes et des dizaines de blessés.

Dans le centre de Gaza, les avions de combat israéliens ont ciblé des maisons dans les camps de réfugiés de Nuseirat, Bureij et Maghazi, ainsi que dans la ville de Deir al-Balah, tuant au moins dix personnes.

À Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza, un autre bombardement d’artillerie a visé plusieurs maisons du centre et de l’ouest de la ville, faisant plusieurs blessés.

En outre, les forces d’occupation israéliennes poursuivent le siège militaire strict de l’hôpital Nasser pour le 32e jour.

Des avions de combat israéliens ont également mené des frappes aériennes dans la ville de Rafah, à la frontière avec l’Égypte.

Les forces navales israéliennes et leurs canonnières ont tiré plusieurs frappes aériennes près des tentes de personnes déplacées dans la ville, faisant de nombreuses victimes.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 29 410 Palestiniens ont été tués et 69 465 blessés lors du génocide israélien en cours à Gaza depuis le 7 octobre.

En outre, au moins 7 000 personnes sont portées disparues, présumées mortes sous les décombres de leurs maisons dans toute la bande de Gaza.

Les organisations palestiniennes et internationales affirment que la majorité des personnes tuées et blessées sont des femmes et des enfants.

L’agression israélienne a également entraîné le déplacement forcé de près de deux millions de personnes de toute la bande de Gaza, la grande majorité des déplacés étant forcés de se réfugier dans la ville densément peuplée de Rafah, au sud, près de la frontière avec l’Égypte – dans ce qui est devenu la plus grande ville de Palestine. exode massif depuis la Nakba de 1948.

(WAFA, PC)