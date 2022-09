95 personnes sont mortes dans un voyage malheureux sur un bateau de migrants en provenance du Liban

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dans la ville d’où sont originaires les politiciens les plus riches du Liban, les habitants les plus pauvres pleurent à nouveau leurs morts.

Parmi eux, Mustafa Misto, chauffeur de taxi dans la ville de Tripoli, et ses trois jeunes enfants, dont les corps ont été retrouvés jeudi au large des côtes syriennes après avoir quitté le Liban sur un bateau de migrants transportant plus de 100 personnes.

Le ministre libanais des Transports, Ali Hamie, a déclaré à Reuters que 95 personnes étaient mortes dans l’accident, dont 24 enfants et 31 femmes.

Il s’agit du voyage le plus meurtrier de ce type depuis le Liban, où le désespoir croissant oblige de plus en plus de personnes à tenter le périlleux voyage sur des bateaux branlants et surpeuplés pour chercher une vie meilleure en Europe.

Avant de se lancer dans ce voyage malheureux, Misto s’était lourdement endetté, vendant sa voiture et l’or de sa mère pour nourrir sa famille, mais toujours incapable de se payer des choses simples, comme du fromage pour les sandwichs de ses enfants, ont déclaré des parents et des voisins.

“Tout le monde sait qu’ils peuvent mourir mais ils disent : ‘Peut-être que j’arriverai quelque part, peut-être qu’il y a de l’espoir'”, a déclaré Rawane El Maneh, 24 ans, un cousin. “Ils sont allés… non pas pour mourir, mais pour renouveler leur vie. Maintenant, ils sont dans une nouvelle vie. J’espère qu’elle est bien meilleure que celle-ci.”

La tragédie a souligné la montée en flèche de la pauvreté dans le nord du Liban, et à Tripoli en particulier, qui pousse de plus en plus de personnes à prendre des mesures désespérées trois ans après l’effondrement financier dévastateur du pays.

Cela a également mis en lumière des inégalités flagrantes qui sont particulièrement aiguës dans le nord : Tripoli abrite un certain nombre de politiciens ultra-riches mais a peu bénéficié de développement ou d’investissement.

Alors que de nombreux dirigeants sectaires libanais ont dépensé de l’argent dans leurs communautés pour renforcer leur soutien politique, les habitants de Tripoli affirment que leur région a été négligée malgré la richesse de ses politiciens.

Alors que les personnes en deuil se rassemblaient pour rendre hommage dans le quartier pauvre de Bab al-Ramel à Tripoli, beaucoup ont exprimé leur colère contre les politiciens de la ville, dont Najib Mikati, le premier ministre milliardaire libanais.

“Nous sommes dans un pays où les politiciens ne font que pomper de l’argent, parler et ne se soucient pas de ce dont les gens ont besoin”, a déclaré El Maneh.

Tripoli, la deuxième ville du Liban avec une population d’environ un demi-million d’habitants, était déjà la plus pauvre du Liban avant que le pays ne plonge dans la crise financière, résultat de décennies de corruption et de mauvaise gouvernance supervisée par les élites dirigeantes.

Mohanad Hage Ali, du Carnegie Middle East Center, a déclaré que Tripoli n’avait connu aucun effort de développement majeur depuis la guerre civile de 1975-1990, malgré l’ascension politique des riches hommes d’affaires de la ville. Cela “ressemblait à l’inégalité croissante et à la disparité des revenus dans le pays”, a-t-il déclaré.

Milliardaires et pauvreté

Mikati a fait une grande partie de sa fortune dans les télécoms et est classé quatrième homme le plus riche du monde arabe en 2022 par Forbes.

Le bureau de Mikati a déclaré jeudi dans un communiqué à Reuters qu’il était le “plus grand partisan du développement socio-économique de Tripoli” depuis plus de 40 ans, par le biais de ses fondations caritatives.

Il a également compris “l’agonie que traverse le peuple libanais en général et Tripoli en particulier”, en raison de la crise, a-t-il ajouté.

Le manoir balnéaire de Mikati à la périphérie de la ville, connu localement sous le nom de “Mikati’s Palace”, a été un point de ralliement lors des manifestations de ces dernières années contre la corruption gouvernementale et le désespoir économique.

En octobre 2019, un procureur libanais a accusé Mikati d’enrichissement illicite pour avoir utilisé des fonds destinés à un programme de prêts au logement subventionnés pour les familles pauvres – accusations qu’il a niées.

Son bureau a déclaré que les accusations étaient “politiquement motivées pour salir” sa réputation et a noté qu’un autre juge avait abandonné l’affaire plus tôt cette année.

Région troublée

Reflétant une déconnexion entre les habitants de Tripoli et les politiciens et la conviction que rien ne changera, seulement trois personnes sur 10 dans la ville ont voté lors des élections législatives de mai.

Le nord est l’une des régions les plus troublées du Liban depuis la fin de la guerre civile. La ville et ses environs ont été un terreau fertile pour le recrutement de jeunes jihadistes musulmans sunnites.

Plus récemment, Tripoli a été au centre d’une aggravation de la situation sécuritaire liée à l’effondrement financier.

Le ministre de l’Intérieur Bassam Mawlawi a annoncé un nouveau plan de sécurité qui fait suite à une recrudescence des crimes et de la violence.

Plusieurs dizaines de personnes à bord du bateau de migrants venaient du vaste camp de réfugiés palestiniens de Nahr al-Bared, selon les habitants du camp. Il y avait aussi de nombreux Syriens, dont environ 1 million vivent au Liban en tant que réfugiés.

La crise économique a conduit la pauvreté à monter en flèche, avec 80% de la population de quelque 6,5 millions de pauvres, selon les Nations Unies. Le gouvernement n’a pas fait grand-chose pour faire face à la crise, que la Banque mondiale a qualifiée de dépression délibérée “orchestrée” par l’élite à travers son emprise sur les ressources.

Plusieurs autres bateaux ont tenté le voyage depuis le Liban la semaine dernière : Chypre a secouru 477 personnes à bord de deux navires qui avaient quitté le Liban.

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que 3 460 personnes avaient quitté ou tenté de quitter le Liban par la mer cette année, soit plus du double du nombre de toute l’année 2021.

Parmi les personnes qui ont péri sur le bateau transportant Misto figuraient également une femme et ses quatre enfants de la région du nord du Akkar. Le père était l’un des rares survivants, a déclaré Yahya Rifai, le maire de leur ville. Il a dit que la crise était pire que la guerre civile.

“Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ces politiciens”, a-t-il déclaré. “Ils devront répondre de cela.”