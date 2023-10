9,5 milliards de dollars de métaux clés dans les déchets électroniques négligés, selon l’ONU

Les consommateurs jettent ou possèdent des produits électroniques inutilisés contenant des matières premières essentielles à la transition énergétique verte et valant près de 10 milliards de dollars chaque année, ont déclaré jeudi les Nations Unies.

Les jouets, câbles, cigarettes électroniques, outils, brosses à dents électriques, rasoirs, écouteurs et autres gadgets domestiques contiennent des métaux comme le lithium, l’or, l’argent et le cuivre.

La demande pour ces matériaux devrait exploser en raison de leur rôle crucial dans les industries vertes en croissance rapide, telles que la production de batteries pour véhicules électriques.

Rien qu’en Europe, la demande de cuivre devrait être multipliée par six d’ici 2030 pour répondre aux besoins croissants dans des secteurs clés comme les énergies renouvelables, les communications, l’aérospatiale et la défense.

Mais ces matériaux sont gaspillés parce que ces déchets « invisibles » sont jetés plutôt que recyclés ou accumulent la poussière dans les maisons, a déclaré l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) dans un rapport publié jeudi.

Les déchets électroniques « invisibles » s’élèvent à neuf milliards de kilogrammes chaque année dans le monde, avec des matières premières d’une valeur de 9,5 milliards de dollars, soit environ un sixième du total estimé à 57 milliards de dollars pour l’ensemble des déchets électroniques en 2019, a indiqué l’UNITAR.

« Les déchets électroniques invisibles tombent souvent sous le radar du recyclage de ceux qui les éliminent parce qu’ils ne sont pas considérés comme des déchets électroniques », a déclaré Magdalena Charytanowicz du Waste Electrical and Electronic Equipment Forum, une association internationale d’organisations à but non lucratif qui a commandé l’étude. rapport.

« Nous devons changer cela et la sensibilisation est une grande partie de la réponse. »

Plus d’un tiers des déchets « invisibles » provenaient de jouets tels que des voitures de course, des poupées parlantes, des robots et des drones, avec 7,3 milliards d’articles jetés chaque année.

Le poids des quelque 844 millions d’appareils de vapotage jetés chaque année équivaut à six tours Eiffel, selon le rapport.

L’étude a également révélé que 950 millions de kilogrammes de câbles en cuivre recyclable ont été jetés l’année dernière, soit suffisamment pour faire 107 fois le tour de la Terre.

En Europe, 55 pour cent des déchets électriques et électroniques sont recyclés, mais la moyenne mondiale tombe à un peu plus de 17 pour cent.

Le taux de recyclage tombe presque à zéro dans certaines régions d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Afrique, généralement en raison du manque de points de collecte, a expliqué Charytanowicz.

Les industriels sont responsables de la collecte et du recyclage des déchets en Europe depuis 2005, le plus souvent en partenariat avec les autorités environnementales.

Mais les taux de recyclage restent inégaux, a déclaré Guillaume Duparay de l’organisation française à but non lucratif Ecosystem, soulignant le manque de sensibilisation et d’information des consommateurs.

